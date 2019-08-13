暑期流行实训 人工智能和无人机最火

三伏天，酷暑难耐。但有这样一批大学生，虽在假期走出了课堂，却一头扎进实训基地、训练中心，实战学习人工智能、智能驾驶、无人机、电子设计等高科技技能，既过上一个有意义的暑假，又弥补自身实践能力的不足，还能为自己将来的就业或深造打下基础。

今日，在长沙理工大学机械工程训练中心的无人机与机械臂的实验室里，记者见到了一个专门做无人机和机械臂的实训团队。实验室分成办公区和实践区两个部分，办公区放满了各种与机械设计相关的书，而实践区里则放着团队目前在做的无人机和一些材料零件。团队负责人周敏瑞同学介绍说：“我们暑假以来每天早上八点就到实验室了，然后就一直工作到下午五六点钟的样子，如果当天的工作没有完成还会加个班。”实验过程中也总会有一些难题。周同学告诉记者，无人机上均装有姿态传感器来测量无人机飞行时的速度、角度等数据，他们最初使用互补滤波算法来计算传感器的数据，得出飞行所需要的角度再用控制器去控制。但是理论角度与实际飞行的角度总有误差，所以团队在想办法抹掉误差，现在加入了新的算法来调试。

湖南大学的陈同学告诉记者，他大学以来每个暑假都主动留校，大一暑假自学了单边机编程和CAD制图，并找志同道合的同学一起学习Java。大二暑假自学做网站和手机APP。暑假是一个很好的提升自己的机会，在家里的话没有学习的氛围。

记者了解到，中南大学、湖南大学、湖南师大、长沙理工大学等多所高校，都搭建了完备的创新创业实践与孵化平台，其他如湖南湘江人才智能学院综合实训基地、CIDI实训基地、百度实训基地、湖南移动5G试验基地等，在假期也会指导学生进行实践。除了搞实训做实验，也有不少大学生选择参与支教等活动去服务基层、开拓视野。（ 王斌）

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