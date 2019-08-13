江苏大学辅导员最高可享正处级实职待遇

刘洁是江苏大学财经学院的一名辅导员。今年起，这名在学工领域工作了21个年头的老辅导员正式享受正处级实职待遇。同一时间，该校还有8名一线辅导员享受副处级实职待遇。这得益于江苏大学实行的辅导员岗位职级制。

“辅导员是高校落实立德树人根本任务不可替代的重要力量，也是离大学生最近的人，他们对职业发展有信心、有期待，才能更好地为学生的成长成才服务。”江苏大学学生工作处处长杨道建说。

江苏大学是江苏省高校辅导员研修和培训基地，一直致力于辅导员队伍建设的探索。在新修订的《江苏大学辅导员管理办法》中，该校把辅导员岗位职级纳入管理岗位职员职级管理，一到五级不等的辅导员岗位职级，分别对应九到五级职员待遇。按照工作年限、所获奖励、育人成效等综合情况，符合条件的辅导员都可以享受相应的职员待遇，最高的五级岗对应五级职员即正处级实职待遇。

在疏通成长通道的同时，江苏大学也铺设“加速跑道”，对辅导员开展岗前培训、在职提升和研修提高的一体化菜单式培养。每年投入30万元作为辅导员专项课题经费，引导辅导员结合本职工作开展教学科研活动，持续推进辅导员素质能力的提升。近年来，学校辅导员获评国家级、省级辅导员年度人物荣誉16人次。

“政治强、业务精、勇担当、高素质是辅导员提升素质和水平的努力方向，辅导员要把工作重点放在学生思想政治工作上，深入学生群体，做大学生最坚定的陪伴者。”杨道建介绍，学校要求辅导员离大学生“近点、近点、再近点”，至少做到“四个一”：每学期与每个学生至少谈心谈话一次；每月给每个班至少开一次班会；每周至少去一次课堂；每天至少听取一次学生干部汇报工作。（潘玉娇 吴奕）

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