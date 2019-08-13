山东推动小学课后服务工作 构建课后服务长效机制

原标题：课后服务成了第二课堂 ——山东全面开展小学课后服务工作纪实

■落实 落实 再落实写好教育“奋进之笔”特别报道

“我平时工作特别忙，下班也比较晚，每次接孩子都得向领导请假，把孩子接到单位后，既不能专心陪伴孩子，也不能专心工作，很头疼。”近日，山东省滨州市阳信县第一实验学校二年级学生王奕臻的妈妈焦玲玲告诉记者，一直让她焦心的这个“三点半”难题，现在终于有解了。

在前期深入调研的基础上，今年5月5日，山东省委副书记、省长龚正主持召开省政府常务会议，研究决定，今年9月底前，山东全省所有小学全面开展课后服务，对有需求的小学生全面保障，并要求加大对课后服务的经费保障力度，创新课后服务方式，组织丰富多彩的活动，激发教师积极性，促进学生身心健康成长。

山东省教育厅、省发展改革委、省财政厅、省人力资源和社会保障厅随即联合印发了《关于全面推进小学课后服务工作的指导意见》，对课后服务具体如何实施、如何保障、如何监管等师生家长关注的问题，进行明确细致的规定。

近日，山东省政府又在济宁市召开了全省小学课后服务观摩会议，进一步推动小学课后服务工作全面展开、规范发展。

政府主导，全省所有小学全面开展课后服务

2017年5月，济南市教育局做了11.2万份家长问卷调查，数据显示，超过80%的家长不能及时接送孩子，小学生课后服务成为影响社会治理的一个重要问题。滨州市三年级小学生张璐飒的父母都在外地做生意，张璐飒平时主要跟爷爷奶奶一起生活。“孩子的爷爷奶奶不识字，根本辅导不了孩子。”张璐飒的父亲张阔说。

广大小学生家长接送难，有的依靠老人接送，有的送到“小饭桌”帮忙看管，有的送到课后辅导机构参加课外补习辅导，存在安全隐患，也加重了家庭经济负担、学生课业负担。

山东省副省长于杰表示，小学生课后服务工作既是一项民生工程、民心工程，也是一项政治工程、系统工程。开展小学课后服务工作，既是党中央、国务院着眼教育事业发展实际作出的决策部署，也是山东省委、省政府确定的重点工作任务，更是全社会特别是学生家长的热切期盼。为了彻底解决这一难题，山东决定全省所有小学全面开展课后服务，对有需求的小学生全面保障。

山东省教育厅等四部门联合出台的指导意见明确规定，做好小学生课后服务工作，要坚持“政府主导、学校主体、社会参与、学生和家长自愿参加”的原则，由当地政府组织推动，教育行政部门牵头负责，以学校为主体实施，家长和学生自愿参与。此外，山东明确了课后服务工作的公益属性，强调贫困家庭学生参加课后服务全部免费。

“在政府主导推动下，我们对课后服务的对象、时间段、服务内容、服务形式、提供主体、经费筹资办法及使用规范、教职工激励，以及对课后服务的组织领导、监督管理和督导考核等，都一一作出了明确规定，确保课后服务有利于组织实施，保障安全质量，促进素质教育。”山东省教育厅厅长邓云锋说。

学校主体，课后服务大大提升学生综合素养

“最初家长只是盼着孩子放学后能有人看管、能有个安全的学习场所。”济南市营市东街小学校长董庆峰告诉记者，学校在前几年家委会和家长志愿者开展课后服务互助组的基础上，每天下午4点在童话主体风格的大阅览室及音体美教室等场所，开展课后作业指导、阅读、京剧、舞蹈、管弦乐、体育、交通安全等丰富多彩的课后延时服务内容，逐渐把课后托管服务向课后教育延伸，进一步发展素质教育。“课后服务不仅满足了家长看管学生的基本需求，还成了学生提升综合素养的第二课堂。”董庆峰说。

按照山东省的规定，课后服务以学校为主体实施。课后服务的具体时间段由各县（市、区）教育行政部门、各学校根据当地实际情况、家长需求和季节弹性确定，结束时间一般不早于17:30。在课后服务内容方面，主要组织学生做作业、自主阅读，开展文体、科普、社团活动，以及户外拓展训练、劳动实践教育等，对个别学习有困难的学生给予辅导。同时，鼓励学校充分挖掘资源潜力，注重学生个体差异和兴趣培养，开展丰富多彩的活动，促进中小学生德智体美劳全面发展。

济南市2017年9月开始在全市推广“三点半课堂”，并不断推动课后服务向课后教育延伸，要求“早到可进校，进校有事做，做事有指导，晚走有管护”，将延时服务全面转型为以“课程化”“学长制”为主的“课后教育”。“‘三点半课堂’是我爸妈最放心的地方，也是我放学后最喜欢去的地方，这里不仅有老师辅导完成作业，还有各种兴趣社团，我参加了国画社团，获得了全国大赛一等奖，我们学校京剧社团创作的《千古知音》，还获得了全国中小学生艺术展演活动艺术表演类一等奖。”济南市营市东街小学五年级学生肖戎自豪地说。

目前，济南市已从学科辅助、综合实践、艺术素养、健康教育、传统文化等7个方面，开发延时服务课程5554项，并开通空中课堂、线上释疑等课后服务课程103门，服务学生37.5万人次。

保障完善，构建课后服务长效机制

课后服务开展起来了，如何规范运行，怎样监管，如何构建长效保障机制，也是家长和社会关心的问题。

潍坊市实施了《延时看管服务工作参考标准》，明确了15项服务标准，突出素质教育导向。同时，强化投入保障、师资保障和设施保障，从2019年起，潍坊市统一按照每班每年4000元的标准，建立刚性投入保障机制，支持延时服务。在全市2.86万名教师参与延时服务的基础上，吸引退休教师、“五老”志愿者、非遗传人、家长义工等近7000人参与服务，保障特色课程开发和实施。此外，投入3700余万元配备篮球、足球、3D打印机、钢琴等设备，新增各类功能教室4930个，满足活动课程建设需求。

有了基础保障，曲阜市舞雩坛小学放手开设课后服务“蜂巢”课程，为学生提供包括艺术科技、传统文化、益智启智及体育锻炼等几大类近30个项目的素质教育课程内容，目前已能保障全校1000多名学生自主选择参加课后服务。

山东省还规定，各地师资力量、实施条件不足的，可通过发展社会志愿者、购买第三方人员和有办学资质机构的服务等方式予以补充。青岛市崂山区在坚持提供免费校内公益托管服务的同时，立足个性化课后服务需求实际，建立准入制度推出了由家委会委托第三方进行校内托管的服务模式，收取适当费用，满足学生不同需求。目前，全区29所学校中，22所学校实施免费校内托管，参与学生占托管学生总数的87%。另外7所学校免费托管和第三方机构托管并行，选择第三方托管的学生约占托管学生总数的13%。

此外，山东还将把课后服务工作纳入对市、县两级政府教育履职评价、义务教育群众满意度评价，各市、县（市、区）教育行政部门也把课后服务纳入学校考评体系，加强安全管理、质量管理，防范风险隐患，强化督导考核，确保将课后服务工作办好办实。

“下一步，我们还要结合实际建立健全课后服务内容、质量规范和监管体系，推进课后服务与素质教育的有机融合，形成课后服务‘因地制宜、各有特色’的生动局面，进一步促进学生德智体美劳全面发展。”邓云锋说。（魏海政）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)