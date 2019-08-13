缺少陪伴的孩子易患游戏障碍病

随着世界卫生大会将“游戏障碍”作为新增疾病，纳入“成瘾行为所致障碍”疾病单元，国家卫生健康委疾控局近日组织专家对游戏障碍的定义、临床特征、评估、诊断、治疗、康复等进行系统梳理，形成专家共识，明确我国游戏障碍患病率平均约为5%，且以男性、儿童青少年人群为主，陪伴缺失，可能导致青少年发病风险增高。

游戏障碍指一种持续或反复地使用电子或视频游戏的行为模式，表现为游戏行为失控，游戏成为生活中优先行为，不顾不良后果继续游戏行为，并持续较长时间。我国多项相关调查研究显示，游戏相关问题患病率为3.5%至17%。综合既往相关研究结果，我国游戏障碍患病率平均约为5%，且保持相对稳定。游戏障碍者以男性、儿童青少年人群为主，亚洲国家患病率可能高于欧美国家。

共识概括了游戏障碍主要临床表现：对游戏行为的开始、频率、时长、结束、场合等失去控制；游戏优先于其他生活兴趣和日常活动；尽管已经因游戏产生了负面后果，但依然持续游戏甚至加大游戏强度。游戏障碍与物质成瘾有诸多相似之处，有研究者将游戏障碍者玩游戏时间越来越长、在游戏上花费金钱越来越多等类比于物质成瘾的耐受性增加，将停止游戏后产生的易激惹、抑郁、冲动等情绪及行为反应类比于物质成瘾的戒断反应。游戏障碍者可能主观上感知到对游戏的渴求，可能难以区分游戏中的虚拟世界与现实世界。

游戏障碍可导致躯体问题、精神行为问题及社会功能损害。躯体问题包括睡眠不足、昼夜节律紊乱、营养不良、胃溃疡、癫痫发作等，严重者可因久坐形成下肢静脉栓塞，甚至引发肺栓塞而猝死；精神行为问题包括易怒、焦虑、攻击言行、抑郁、负罪感等；社会功能损害包括拒绝上学和社交活动，家庭冲突增多，重要关系丧失，学业成就、职业绩效受损等。同时，游戏障碍常与注意缺陷与多动障碍、抑郁障碍、焦虑障碍、双相情感障碍、睡眠障碍、人格障碍、社交恐怖症等其他精神障碍共病。

国内外研究显示，游戏障碍与心理、社会、生物学等多种因素相关。例如，社会支持和人际沟通不足，师生关系或同学关系不良，学校氛围较差等也与游戏障碍的发生相关；监护人不能陪伴或监护不力的儿童青少年可能有更高的发病风险。游戏障碍者可能具有高冲动性、高神经质、内向等性格特点。有些可能具有攻击性和暴力问题，还有的存在情绪调节不佳、孤独、低自尊、低自我效能感、低生活满意度、感知压力较大、有抑郁焦虑等问题。而较高的社交能力、自尊水平、主观幸福感等心理因素可能减少游戏障碍的发生。

共识指出，早期识别、诊断、干预对游戏障碍的预防治疗至关重要。游戏障碍高发于儿童青少年群体，从娱乐性游戏行为发展成为游戏障碍有一定过程，针对高发人群进行预防性干预，可以显著减少游戏障碍发病率及疾病负担。

未来，我国将以修订未成年人保护法为契机，出台保护儿童青少年身心健康的相关法律法规，出台专门规范和净化网络环境的政策措施。（刘欢）

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