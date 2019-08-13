浙大竺院昨天进行选拔笔试 考题接地气、有创意

原标题：长安以朱雀大道为界，分为两个县 一个是万年县，另一个是什么

左图：《长安十二时辰》剧照

右图：考试现场

“《长安十二时辰》里的长安，在隋朝时叫什么名字？”

“长安以朱雀大道为界，分为两个县，一个是万年县，另一个是什么？”

如果不是讲台上站着两位监考老师，考场的时钟正一秒一秒往前走，你可能会以为自己走错了“片场”，误入某个《长安十二时辰》剧迷的讨论小组。其实，这是昨天上午9点进行的浙大竺可桢学院选拔考试的笔试现场。

120道全是选择题

考察学生方方面面的知识

昨天上午9点，400余位2019级浙大新生参加了竺院的选拔考试。拿到题目，这些刚拿到浙大录取通知书不久的学生，可能会感觉既熟悉又陌生。

浙大竺院的选拔，考察对象是2019级的浙大新生，今年有400多人获得了考试资格，人数比去年稍多。每年竺院考试的笔试，都以极具创意、接地气著称，每年都会一时热点。比如几年前，出题老师脑洞大开，要求考生回答“‘番茄炒蛋’怎么做和‘湿面干面怎么煮’”这样的做菜题，让平时很少干家务活的学生直呼“太难了”。

考生过了笔试，还要参加面试以及体测。这样闯过重重关卡后，最终能够到竺院读书的，堪称学霸中的学霸。

今年的题目，又让人大开眼界，不少都与最近的热门话题有关。今年的考卷一共出了120道题，全部都是选择题，考试时间180分钟，总分200分。考题不仅以大热电视剧《长安十二时辰》为背景出了多道题，还涉及到这几天牵动人心的台风，以及最近口碑爆棚的国产动画电影《哪吒之魔童降世》。

当然，这些熟悉题干的背后，考察内容涵盖了综合知识、逻辑推理、语文、数学、英语、物理、历史等多方面的知识。

浙江大学竺可桢学院副院长应颂敏说，竺院选拔全面考察学生的综合社会知识、语言能力、数理基础和批判性思维的分析。“像那些与《长安十二时辰》电视剧相关的考题，主要是对文学常识和历史知识的考察。同时，也是为了让同学们放松心情，没看过电视剧的同学，也能够根据历史常识来作答。”

《长安十二时辰》、《哪吒》……

这些题目让学霸们感觉新鲜

昨天中午12点，大热电视剧《长安十二时辰》迎来了大结局，同一时间，在浙江大学紫金港校区的考场里，2019级的浙大新生也在考试卷上领略这部电视剧的热度。

这几道题的出现并非为了娱乐，而是以《长安十二时辰》为出题背景，来考察同学们的历史知识。

“在《长安十二时辰》中，哪个情景不符合历史事实？”来自台州的潘同学对这道题印象深刻。

他记得，这道题目有四个选项：A、反派企图用石油引火；B、在上元节看灯会；C、姚汝能写的小说在黑市上销量很好；D、西域商人在长安城里有很多。

潘同学告诉钱报记者，他知道唐代上元节没有宵禁，而且通商十分开放，所以他排除了B和D，但他在剩下的两个答案中A和C中犹豫不决。

“我不知道唐代有没有石油，另外我觉得唐代的印刷术并不发达，小说畅销无从谈起，所以我犹豫很久。”他说，“虽然没看过电视剧，但并不会因此做不出题目，其实题目考察的还是历史知识。”

除了这部大热的电视剧，最近口碑爆棚的国产电影《哪吒之魔童降世》也出现在了考卷中。有一道试题要求学生用英文翻译“《哪吒》以神话故事为原型，打破了中国动画片票房纪录”一句中“打破”一词。

除了影视，有些同学则被一些实用性的题目吸引住了。一位姓陆的同学觉得，“下雨如果发生泥石流的话，你在山上，你要怎么跑”这道题特别实用。

“应该和这几天的台风有关，而且是很重要的逃生知识，我觉得这种题目很有意义。”她说。

报考竺可桢学院智慧能源班的刘卓隽告诉钱报记者：“我觉得题目并不深奥，主要是涉及的知识面比较广，有生活常识，也有平常生活中遇到事。”对生活经验并不太丰富的学生们来说，这样的题目的确有点难。

5G、载人飞船……

只会埋头读书也不行

前面提到的刘卓隽同学，被一道题难倒了。“题目给了四个图，问我们哪个是载人飞船，我判断不出来。”刘卓隽说，但他没有因此而慌张，很快稳定了心态，“对于这种不知道就是不知道的题目，选一个自己认为对的，赶紧往后做。”

对于这道题，来自温州的余同学选了一艘个头比较大的飞船。“我记得神州7号也是这样的，火箭的前端很大，这样方便航天员乘坐。”他说。

时事类、生活类的题目令考生们耳目一新，但数学和物理知识仍然是考查的重点。满分200分的试题中，有40%考察的是数学和物理知识。

应颂敏副院长说：“竺可桢学院的综合选拔，更加注重学生的通识基础，以及夯实的数理逻辑能力。”

“数学和物理题都挺常规的，大多数都是抽象的字母运算。”报考了混合班的潘同学自信满满。

虽然不少同学对数学和物理题很有把握，但却被一些新兴的科技问题难倒了。比如有一道题，问及最新的5G技术的特性。“5G是热门话题，到处都可以看到，但我还真没有具体了解过它有什么特性。”一名学生说，自己只好随便蒙了一个答案。

今年是新中国成立70周年，爱国主义的选题也在试卷上有所呈现，比如国旗的设计者是谁，有关港珠澳大桥的知识，以及电影《红海行动》的原型是哪一次撤侨行动等。

以下题目根据考生回忆整理，均为选择题，只还原了题干：

1、《长安十二时辰》中，丑时对应的具体时间是？

2、鲁迅最不可能的论敌是谁？

3、“万类霜天竞自由”这句诗最能形容哪一种情况？

4、“独立之精神，自由之灵魂”是谁提出来的？

5、“我是9，你是3，我除了你还是你”这句话用的手法和意义是什么？

6、希腊哪部著作里最早描述了宇宙的起源？

7、世界上有史记载的第一部长篇小说是？

8、为什么月球的自转周期与公转周期是一致的？

9、股市里的IPO是什么意思？

10、世界上第一个使用文字的民族是？

11、世界上第一个使用轮子的民族是？

12、春分、清明、（ ）、立夏、小满。括号中应填写的二十四节气是什么？

（本报首席记者 王湛 通讯员 邱伊娜 蒋文妮 李荣炜 林谷颖 柯溢能）

(责编：郝孟佳、熊旭)