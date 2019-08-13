原标题：毕业旅行 为进入社会预热

制图：庞俊雪

“误入传销组织怎么办？玩就玩，为啥要去一个月？我们不放心。”当22岁的庞俊雪向父母表达了自己想要通过义工的形式来进行毕业旅行时，遭到了父母的强烈反对。

一边做义工，一边旅行，黑龙江八一农垦大学2019届毕业生庞俊雪希望用这样的方式来给自己的本科生活画上一个圆满的句号。然而父母的反对是每个义工旅行者都会面临的问题。

“我非常理解父母的担心。”面对父母的强烈反对，庞俊雪用了几天时间耐心向父母解释什么是义工旅行，也表明了自己的初衷。“我已经成年，即将大学毕业踏入社会，总要锻炼自己去面对社会上的不安全因素”。

“有时候还是觉得自己很幼稚，从小到大一直按部就班。”大学之前的一帆风顺，让庞俊雪的内心有想接触社会的强烈愿望。“去义工旅行，就是想看看同龄义工的想法，听听来自祖国各地游客的故事。”在与父母反复沟通，并保证随时与他们保持联系后，庞俊雪最终获得同意。

在承担责任中感受生活的美好

“黑龙江到广西，见到了美丽的风景，结交了可爱的朋友。”4月30日，庞俊雪在朋友圈发布了自己毕业旅行的大合集。

“旅行中用自己的能力换取食宿是非常有意义的。”相比于结伴旅行、定制旅行，义工旅行对庞俊雪更有吸引力。庞俊雪的任务比较简单，每天帮着店家打扫客房收拾家务，其余时间就是自由旅行，到了周末还能休息1天。30天的旅行让庞俊雪在朋友圈里晒足了照片。

其间，庞俊雪每天与父母联系，分享所见所闻，所感所想。后来，“我爸问要不要像他这么大岁数的义工。”庞俊雪笑着对记者说。

“边赏风景，边尝世间百味。”庞俊雪的义工旅行对她来说是一次神奇的发现之旅，“那是想起来就会开心的日子。”

义工旅行，首先是要完成好自己的分内工作。庞俊雪所在的客栈在广西涠洲岛，利用休息时间她去了北海、涠洲岛周边景点、桂林等地，与一同来到驿站的义工旅行者一起看小岛的日出日落、乘帆船出海、体验浮潜……“有趣的事太多了！”庞俊雪说，义工旅行让自己在承担责任中感受到了生活的美好，在旅行中结交来自五湖四海的朋友，了解到了他们的生活方式、工作经历、社会经验。除此之外，也学到了一些新技能：骑小“电驴”、客栈卫生管理、泳池维护……“一个月的义工旅行就让我变成了生活小百科。”

在庞俊雪看来，义工旅行与在学校的实习和社会实践有很大区别。“实践、实习是理论与知识结合，增强动手能力；义工旅行更多侧重于付出。”没有了学校的安排保障，义工旅行也成为大学生接触社会的“预热”。

庞俊雪感到申请义工旅行中，申请者和商家之间缺乏信任，“商家担心招到有‘公主病’的懒人，申请者怕自己成为免费劳动力。”想要参加义工旅行，就得明白这种方式不是蹭吃蹭喝而是劳动换取回报。

对此，庞俊雪的建议是，去之前要了解店家的要求，休息制度，食宿环境；到了之后既要勤快也要有防备之心，休息时间好好享受旅行。

所到之处皆是未知，身边之人值得珍惜

两个小时的飞机，从郑州飞到重庆，再坐35个小时的火车去拉萨。跨越3000多公里，郑州大学2019届本科毕业生毛雪和室友选择了西藏自由行作为毕业旅行。

在火车上两天看完了四季变化，一直在变的风景让火车上的时间感觉不是很漫长。“火车外的一切都很新奇”，毛雪在朋友圈发了一张火车外的照片，配言“get夏天的雪”。

在西藏收获的不止美景，毛雪更感受了一种人文温度。由拉萨前往林芝的路上，他们第一次见到了前往拉萨的朝拜者，“当地的人对于自己的信仰是用具体行动来实践的，一次朝拜可能就需要好几个月，确实感到很震撼。”

“慢悠悠地走着看着感受着就是我俩在西藏的基调。”毛雪坦言，他们最喜欢的是早早回民宿吃着烧烤、喝着粥、刷着《向往的生活》，慢慢看着夜幕降临。

“这趟旅行只是我人生无数旅行里的一小段”，毛雪对于毕业旅行的理解，是一个阶段的结束，也是一个阶段的开始。

毕业旅行被冠上了一个时间段听起来会有些特殊，但在走走停停的过程中，它不会有任何区别于其他旅行的地方。毛雪说：“所到之处皆是未知，身边之人值得珍惜。”

不只有告别，更有沉甸甸的收获和对未来的炽热

虽然过去一个多月了，但说起毕业前的那次集体旅行，太原理工大学经管学院毕业生贾凌瑞还是很兴奋。6月22日18时，贾凌瑞和室友一行6人，坐上了由太原开往秦皇岛的列车，这也是6个人的第一次远途旅行。

要不是这次秦皇岛之行，贾凌瑞大概都不会发现身边朋友的“神仙特质”。那天晚上，逛完碧螺塔的6人准备前往刘庄夜市，在打车时，司机的话让他们疑惑，“那边没有什么吃的，路边小吃也少，专坑外地旅游的人，我带你们去当地人常去的地方。”听了司机的话，贾凌瑞犯起了嘀咕。这时，平时文文静静的小蒋站出来直接拒绝了司机，拉着几人去找其他车。在另一辆出租车上，几人才知道，一些当地司机和商家有合作，拉客人去店里有回扣。

“突然发现这一群大大咧咧的女生其实还是很棒的”，旅行中的每个人都乐在其中，并且都在为一件共同的事情付出自己的力量。贾凌瑞告诉记者，这是一场说走就走的旅行，闲聊中随口一提去秦皇岛玩，便在当日定下了车票和民宿。“4年都没有起那么早过”，为了看鸽子窝日出，6人凌晨4时跟着导航跑步去目的地。虽然最后因天气原因看日出的效果不好，贾凌瑞却说“一群好朋友一起尝试一件新鲜的事很快乐”。

毕业旅行的价值就在于找到了一种纪念离别的仪式。但毕业旅行，不只有告别，更有沉甸甸的收获和对未来的炽热。生活就像宴席上的一道道菜，有的酸甜、有的麻辣、有的苦涩。而毕业旅行像是一颗土豆，新鲜、干净，关键看加什么调料调味。（李锦鑫 记者 刘昶荣）

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