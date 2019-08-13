原标题：医疗美容潮暑期乱象多 当心“微整形”变“危整形”

“毕业季医疗美容潮”伴随暑期再度来临。“整形致死”“整形毁容”而引发的医疗纠纷案件被频频提及。近日，媒体曝光的“微整形速成培训班”等行业乱象引发关注。

专家提醒，包括注射、手术在内，凡是闯入皮肤的医疗美容项目都属于医疗行为，需要在医生“四证”齐全的正规医疗美容机构进行。同时，提醒求美者整形要适度，避免因追求“极致”变成不自然的“面具脸”。

医生、物料无资质 是医疗美容最大乱象

北京和睦家医院皮肤科主任及医疗美容科负责人袁姗医生表示，每年寒暑假，北上广等一线城市的求美者人数会明显上升，其中青少年群体增幅明显。不同人群对于医疗美容项目的偏好各不相同。青少年以改变轮廓为主，包括双眼皮、隆鼻、垫下巴、削下颌骨等手术占比最高，儿童则以祛除先天胎记和瘢痕类美容项目为主。中老年群体以抗衰为主，面部提升类项目最受欢迎。青年人群对于改变肤色、肤质的项目也很热衷，例如美白、祛斑、祛痘、嫩肤等项目。

目前医疗美容市场上非正规医疗机构及从业人员丛生，并且借助网络平台野蛮发展，让一部分贪图价格便宜或“不明真相”的求美者“误入歧途”。

从事美容整形是一个非常严格的专业， “按照国家规定，一家正规的整形机构的所有从事美容操作的行医人员需要具备四个证，包括医师证、执业证、职称证以及美容资质备案。”袁姗医生表示，虽然医生可以多点执业，但人数也远远无法与市场上整形机构的数量相匹配。“也就是说，乱的首要根源是从业人员的资格问题。”

其次是物料资质问题，正规美容整形机构的所有药品必须有“药证”。例如某款市场上非常火爆的水光针品牌，在国外具备可以注射的械字号，但是在国内没拿到械字号，只有妆字号，也就是说只能涂抹不能注射。但实际上，不少医疗美容机构或者诊所都会违规提供注射服务。另外，器械的资质也要符合国家规定，例如痛感较小的33号针头，并没有拿到国家的许可，也就是得不到相应的监管，正规医疗机构就不能使用。

“不少人问我，超声刀、绣眉那么火，为什么和睦家不做？”袁姗医生表示，值得关注的是，知名度很高的超声刀，其实也并未得到国家批准，属于无证经营；纹绣类项目的染料也基本没有得到国家批号的产品，染料的成分和来源都不明确，有造成过敏及感染的风险。

不少求美者困惑，有些药和器械在国外都被反应效果很好，是否可以冒险尝试？袁姗医生表示，国外的产品一般是针对适宜当地人肤质以及皮肤结构的特点研发，对白种人和黄种人并不能产生完全相同的效果，国内不经过足够的临床观察，无法证实其有效性和安全性，就无法引进。提醒求美者万不可有“小白鼠”的心态。

避免盲目跟风变“假脸” 医生审美要“在线”

袁姗医生表示，整形纠纷案件中，凡是注射类项目导致失明甚至死亡的，几乎都是在非正规医院和非正规医生的手下出现。比如注射玻尿酸导致失明的，基本都是因操作者并非正规医生，对人体面部的解剖结构不了解，打错了位置导致。同时，药物来源并不明确，也都会造成不可逆的危险后果。

为规避手术常出现的麻醉意外，正规医疗机构术前一定会做检查和评估，看求美者是否存在药物过敏，或是否为潜在心脏病患者等，但非正规机构则往往会忽视这些步骤。此外，手术本身都存在风险，一旦出现意外，正规医疗机构会有完善的应急处理措施，及时给予救治。

值得关注的是，正规医疗整形机构的求美者里相当一部分是进行修复的。“整形界专家交流时说，现在遇到一个初眼、初鼻都挺难的。”袁姗医生透露，所谓“初眼”“初鼻”就是指第一次做整形手术，以北京和睦家医院医疗美容科为例，眼、鼻整形手术中，半数以上求美者是在其他机构手术失败后来进行二次修复的。修复的难度无疑比第一次手术困难，需承担更大的风险，对求美者无论是心理、时间和经济上都造成了更大的负担。

“微整形”不等于“微风险”

与之对应的是，网络平台随处可见的“微整形”的宣传语以及被媒体曝光的4天、7天整形速成班。一些从业者没有证照，只经过几天学习就敢在求美者脸上注射甚至开刀。“只要是闯入式的项目就属于医疗行为，不能因为微整形的操作微小就认为其存在的风险也微小。”袁姗医生强调，求美者一定要在正规医疗机构进行微整形项目，否则不仅有毁容风险，甚至可能危及生命。

随着网络媒介的一波波热推，跟风追求“一字眉”“欧式大双眼皮”“网红脸”，已经成了很多求美者的审美趋势。“追求网红脸，在自己面部基础并不适合的情况下，大刀阔斧地手术，带来较大的面部创伤，得不偿失。”袁姗举例，不少求美者追求流行的锥子脸，并希望脸小到“极致”，进行大块削骨手术后，却变成“蛇精脸”，并且使得肌肉组织与骨头附着点减少，面部组织下垂将超过正常速度，皮肤反而松垮得更快；而一些男性求美者盲目追求将眉弓垫高，显得眼窝更加深邃，但由于面部基础不够，还需要配合颧骨、山根等其他位置同时“升高”，因而过度手术导致相貌不自然；还有求美者因追求面部饱满，对额头、太阳穴、鼻唇沟进行过度填充，使得面部看起来像“面具脸”，并无美感。袁姗医生表示，美容整形一定要根据自己的长相特点进行，医生和求美者本身的审美以及充分的交流非常重要。（记者 陈斯）

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