青春当与祖国同行、为人民奉献

聆听习近平总书记给中国志愿服务联合会第二届会员代表大会的贺信，作为高校志愿服务工作者，我感到幸福在心间，责任也在心间。贺信精神是对志愿服务应与时代进步、祖国发展同频共振的强调和要求，也激励和鞭策着我们去思考新时代高校志愿服务的发展。

找准方位才能实现价值。高校志愿服务当面向社会需求，聚焦党和国家关心的重点领域。青年志愿者群体有着自己的特点，朝气蓬勃充满活力，应当在志愿服务中起到引领带头作用，在党和国家重大战略中集中发力。近几年本禹志愿服务队围绕“脱贫攻坚”“乡村振兴”进行探索，构建了以教育扶贫为主导、产业扶贫为牵引、文化扶贫为支撑的本禹志愿服务队特色扶贫体系，推动了湖北恩施建始县等地经济教育发展，用实践证明了高校志愿服务能够发挥独特作用助力国家重大战略的实施，在这些领域的志愿服务是可为当为的。与此同时，青年大学生融入新时代、奋斗新时代、担当新时代，与祖国同行，为人民奉献，也会在志愿服务中找寻到更加丰富、更加深刻的青春价值、人生意义和家国情怀。

志愿服务要在“专”上下功夫。新时代对志愿服务专业化的要求与日俱增。在与青年志愿者的交流中，我们经常会谈起“感性与理性”，大学生在参与志愿服务的出发点上往往是感性占上风，但要把志愿服务做深做好，需要理性的思考、专业的能力。对于志愿服务的专业性，我理解有两种类型。一类是志愿者在固定的基地长期、持续地开展志愿服务，使志愿服务得到深层次、专业化发展。本禹志愿服务队红杜鹃爱心社从2006年开始，每周坚持到武汉市盲校陪伴孩子们，很多志愿者一做就是4年。在这个过程中，红杜鹃爱心社积累了丰富的实践经验，形成了特色化的助残志愿服务内容，培育了多个有实效的志愿服务项目，成为助残领域较为专业的志愿服务队伍。另一类是志愿者依托自身学科专业特色开展志愿服务。本禹志愿服务队中这类志愿服务团队充满了生机活力。资源与环境学院的绿色协会成立19年来致力于环境教育、湿地保育、自然体验及资源保护。水产学院“蓝色精灵”志愿服务队连续8年开展保护江豚志愿服务。食品科技学院志愿者常年深入超市、社区进行“食品营养与安全”科普活动。由于志愿者具有相关专业背景，志愿服务团队有专业教师进行培训指导，这类志愿服务能够做得相对深入，也是高校志愿服务的优势所在。而无论哪一类，都必须上好志愿服务工作基础这一必修课。

志愿服务不能总想“我能做什么？”而要常问“需要我做什么？”调查研究的方法应当更充分地运用到志愿服务中，了解人民群众需求，更精准地去对接需求，才能有的放矢地开展志愿服务。本禹志愿服务队志愿者在社区志愿服务中对这一点的体会是非常深刻的。我们发现，不同社区的居民对志愿服务的需求是不一样的，有的差异会比较显著。在高档社区，居民对如何提高生活品质有较高的需求，志愿者们开展的家庭园艺、插花、茶艺、食品营养与安全方面的志愿服务很受欢迎。但在农民工家庭较多的社区，大家更关注的是在子女学业辅导和素质提升方面提供的服务。因此，即便是好项目，也不可能“一招鲜吃遍天”，不能盲目地扩大项目的覆盖面，只有精准对接居民需求，有效解决人民群众的所需所困所急，才称得上是“小而美”的社区志愿服务。

把握时代变化，紧跟时代要求。去年12月，学校在第四届中国青年志愿服务项目大赛暨志愿服务交流会上承办了“新时代 新担当 志青春”大学生志愿服务项目分享会。中国美术学院的“千村千生”“美美讲堂”、清华大学的“乡村振兴工作站”、浙江海洋大学的“海思”公益等创新项目让在场的青年志愿者们备感振奋，原来志愿服务可以如此多姿多彩。当然，创新发展也包括原有服务向纵深的拓展。今年“七彩假期”志愿服务项目创新推出了辅助教学的活动包，受到志愿者和孩子们的欢迎，让传统志愿服务项目更具活力。本禹志愿服务队研究生支教团在分析今年在线支教活动次数增加的原因时发现，和5年前大家刚开始开展“阡陌学堂”在线支教时一根网线、一个摄像头的条件大不相同，今年几个支教点所在的村小每个教室都用上了多媒体教学设备。时代发展带来的变化促使着志愿者去重新规划、系统设计志愿服务项目，更使我们清楚地认识到高校志愿服务的创新发展势在必行。

问渠那得清如许？为有源头活水来。我深感只有真正激发青年志愿者内在动力，高校志愿服务才能更快更好地发展。站在新时代，作为高校志愿服务工作者，我们当为青年志愿者深入解读贺信精神，带领青年志愿者接力奋斗、真抓实干，在与祖国同行、为人民奉献中实现青春价值。

（作者系华中农业大学团委书记）

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