原标题：2019年法考新政：纸笔考试改机考 客观题改为2批次

今年法考新政 客观题考试改为2批次

主观题由纸笔考试改为全面推行计算机化考试

8月12日下午，北京市司法局召开2019年国家法律职业资格考试北京考区新闻发布会，正式宣布今年考试新变化。

2019年的考试，由以前的2次变成3次，客观题考试分批次进行，主观题考试机考范围扩大。一是客观题考试由原来的一次一天完成，改为分两个批次进行；二是主观题考试由纸笔考试改为全面推行计算机化考试，同时为确有困难的部分考生保留纸笔考形式。

北京39163人报名

设47个考点386个考场

2019年北京地区报名考试39163人，居全国第二，仍为全国最大独立考区。报名人员中男性比例40.9%，女性比例59.1%；35岁以下考生比例80.8%，最大年龄71岁，最小18岁，平均年龄28岁。按照就近、方便的原则，北京考区将设47个考点，共386个考场，分布在西城、东城、海淀、朝阳、昌平、大兴、通州、石景山、丰台等九个区。

2019年国家统一法律职业资格考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段。

第一阶段客观题考试于8月31日、9月1日分两批次进行，考试时间为：上午8：30-11：30，下午14：00-17：00。 第二阶段主观题考试于10月13日进行，考试时间为8：30-12：30。考试方式为计算机化考试。

考试方式新变化

笔试改机考 客观题变2批次

2019年的考试，由以前的2次变成3次，客观题考试分批次进行，主观题考试机考范围扩大。

一是客观题考试由原来的一次一天完成，改为分两个批次进行；二是主观题考试由纸笔考试改为全面推行计算机化考试，同时为确有困难的部分考生保留纸笔考形式。

此外，时间节点特殊。一是客观题考试时间与学校开学时间重合。适值新学期学生返校和新生入学。二是考试时间与70周年大庆时间靠近。

北京作为全国最大的独立考区，考生人数众多，考区周边环境、考点秩序稳定等都将面临巨大压力。

客观题成绩合格

才可报考第二阶段主观题考试

客观题考完五天之后将发布主观题考试公告，成绩合格者可以报考第二阶段主观题考试。报名交费时间较短，请及时关注北京市法律职业资格考试管理平台和推送短信，确保按时报名。通过客观题、未通过主观题考生，可继续参加下一年的主观题考试。客观题考试成绩合格有效期为两年，当年未通过主观题考试的考生，还可第二年再次参加主观题考试。

为防范高科技作弊，切实维护考试公平公正，今年在预防、打击违纪作弊方面投入200万元，用于配置考务安全管理系统和视频巡查系统。在47个考点386个考场设置集人像比对和身份识别功能为一体的考务安全管理系统，确保考生身份准确，严防替考；考点派驻无线信号监测车，对电磁波信号进行探测和识别。

温馨提示

机考如遇计算机故障

若耽误时间将按规补时

2019年实行两阶段考试，新的变化会给考生带来一定影响，提请广大考生注意以下事项：

(一)考前注意事项

1.提前熟悉考点线路与环境，确保按时参考。希望考生提前熟悉考点地址和环境，尤其是客观题考试期间，人流、车流量大，请选择最佳出行路线与方式，以免延误考试。

2.提前一定时间到达考场，进行身份识别验证。在所有考场实行人像比对和身份识别，确保考生身份准确与考场安全，希望大家提前30分钟到场。

(二)考中注意事项

1.考试期间计算机出现故障时，请考生不要着急，监考老师将及时为考生启用备用机，考试系统会自动保存答题信息，若耽误时间，将会按规定补时。

2.主观题考试时间较长，请做好体力与精力准备。第二阶段考试时长4个小时，早上8点半到中午12点半，对人的体力和脑力是一个考验，希望考生做好心理和身体准备。

文/本报记者 刘晓玲

(责编：郝孟佳、袁勃)