原标题：安徽工业大学学子赴浙江寻访丝路匠心

中工网讯（记者 甘皙）近日，安徽工业大学电气与信息工程学院“丝路新世界，青春中国梦”暑期社会实践队赴浙江省宁波市和义乌市，走访沿海高校、小微企业和国际商贸城，寻访和解读“新丝路”上的匠人、匠品、匠心。

梅山岛是宁波打造丝路枢纽的核心载体，其上新建的宁波大学梅山校区是实践队此行的第一站。队员们参观了海洋学院PCR室、原生动物实验室、低温生物学精子库、海洋生物标本室等场所，了解了相关海洋生物学实验技术流程，感受了丝路学术工匠对科研梦的执着追求与长久坚守。

接着，为了解海洋生态文明建设和渔业经济发展的情况，实践队来到宁波市海洋与渔业科技创新基地开展实地参观调研。队员们依次观看了基地培育的“甬岱1号”大黄鱼、南美白对虾、梭子蟹、缢蛏等各个品系的水生动物，了解了它们的繁殖培育过程和生态习性。

在基地综合实验室，工作人员介绍这里的创新研究是在为海洋生态修复、苗种繁育及濒危水产动物精卵保存做着努力，实现海洋渔业的永续发展。队员们真切感受到，在这片蓝色海域上，有这样一批默默奉献的“守仓人”，在为渔民们守护着赖以生存的生命之仓，为国家守护着蔚蓝的海洋梦想。

实践队先后参观了宁波市象山港湾水产苗种有限公司和鄞江郭斌养鲤场，深入养殖第一线调研小微企业的智慧养殖模式。

义乌国际商贸城作为一个集现代化、国际化、信息化于一体的商品交易市场，是中国对外贸易的重要窗口。实践队走进这个全球最大的小商品集散中心，探寻中国匠艺的“走出去”与各国精品的“引进来”。

为期五天的实践活动，让队员们深深体会到，“新丝路”上的学术匠人、养殖匠人、小商品匠人，有着不同的身份和职业，却怀有同样精益求精、笃实创新的匠心，他们在国家“一带一路”倡议下书写着新时代的丝路传奇。

(责编：冯粒、袁勃)