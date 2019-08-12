思政教育创新之作 《百家讲坛》8月开播《今·古话苏州》  

原标题：央视《百家讲坛》首次以地域文化视角切入 《今 古话苏州》8月荧屏亮相

2019年8月，中央广播电视总台央视科教频道、中共苏州市委宣传部、苏州广电总台共同推出《百家讲坛》特别节目——《今·古话苏州》。节目分七集，通过讲述优秀传统文化和发展成就的“苏州故事”，弘扬社会主义核心价值观，是一部在新中国成立70周年之际，推出的鲜活、生动的思政教育创新之作。

《百家讲坛》是央视科教频道的讲座式栏目，极具影响力。市委宣传部和苏州广电总台共同策划的《百家讲坛-今·古话苏州》，以提升当代年轻人思想政治素养为基本诉求，以培育和践行社会主义核心价值观为主要目的，着力体现吴文化与社会主义核心价值观、新时代苏州精神，力推苏州名家、提升苏州城市形象、融入全国视野。该节目以《百家讲坛》特别节目形式播出，同时，还将以《学而时习之》的方式，在苏州推出。节目播出后，主讲嘉宾还将走进在苏高校，进中小学，为青少年和大学生提供丰富精彩的思政课素材。

据介绍，该节目是央视《百家讲坛》栏目，首次与地方电视台共同制作的“思政”元素季播文化节目，它以丰厚而鲜活的地域文化为切入点，同时，这也是苏州借助央媒、面向全国、展现苏州文化的标杆性节目。2019年2月，节目开始启动，经过“确定分集主题”、“对接主讲人”、“约稿、改稿、定稿”、“试镜”和“录制”五个阶段。

《今·古话苏州》将于2019年8月14日-8月20日，在央视科教频道CCTV10，午间12点档播出。每天一集，共7集，每集40分钟。七集节目标题分别为：《锦瑟华年谁与度》、《汝曹切勿坠家风》、《先生之风 山高水长》、《清风两袖去朝天》、《吹尽狂沙始到金》、《近水远山皆有情》、《浪系天涯纽带长》，分别表现了苏州富民、家风、崇文重教、清官理政、工匠精神、包容与开放等主题内容。主题设定从苏州城市精神的解读与传承出发，映照中国优秀传统文化和社会主义核心价值观。

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