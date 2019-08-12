原标题：结合具体实际 突出工作重点 江西多措并举帮儿童“系好暑期安全绳”

就在刚刚过去的一周，江西省上饶市妇联和上饶县妇联联合举办了一次特别的军事夏令营活动，参加夏令营的60名孩子来自上饶县茶亭镇农村低保家庭，也有的是留守儿童。站军姿、唱军歌、喊口号，学会独立生活，掌握安全常识，提高安全意识……夏令营里所学正是孩子们所需。

在鹰潭市余江区潢溪镇渡口村，留守儿童假日学堂办得有声有色。假日学堂由当地妇联组织以项目的方式，通过巾帼志愿服务为留守儿童提供各种关爱和帮扶，尤其是把假期安全作为重中之重，目的是让在外务工的家长们“多一份放心、少一份担心”。

这些是江西省各级妇联组织响应全国妇联等部门号召，开展暑期家庭教育和关爱儿童服务工作的缩影。为让孩子们在暑期健康快乐成长，在全社会营造关心关爱儿童的良好氛围，江西省妇联联合省民政厅、团省委印发了相关文件。在具体实践中，江西各级妇联结合本地实际，以努力帮助广大儿童“系好暑期安全绳”为出发点，重点开展防溺水安全教育宣讲、女童青春期自我保护、家庭教育宣讲进农村等儿童关爱保护工作。

暑期是儿童溺水高发期，江西河湖众多，防溺水安全教育宣讲显得尤为重要。为此，江西省妇联依托专业机构在全省开展“关爱儿童·预防溺水”安全教育公益巡讲活动。截至目前已举办360场，直接受益中小学生超过8万人次，特别是在偏远乡镇以及乡村中小学校，这一活动深受欢迎。该省开展的防溺水安全教育还创新活动模式，专门开发设计调查问卷，通过“小手牵大手”的方式，要求家长跟学生共同作答，筑牢学校、家庭安全教育的围墙。

针对偏远乡镇，农村留守女童、困境女童青春期自我保护意识普遍欠缺的现状，江西省妇联发起“关爱女童·呵护成长”主题公益巡讲活动，截至目前已开展活动900多场，直接受益女童超过19万人次。

在江西省信丰县油山中学，校长为了给全校女生争取到学习机会，将讲座场地安排在了操场上。女生们早早搬好凳子在操场上等待“关爱女童·呵护成长”主题公益巡讲活动的开始。“机会真的很难得，我不想让学校任何一个女生错过这次学习的机会。”油山中学校长还表示，非常感谢妇联等部门给女生们提供这样的机会，为女生们带来一场成长中不可或缺的课程，让她们能够健康快乐地成长。

在家庭教育方面，江西省妇联早前就在全省范围内布置开展了“陪伴的力量”——家庭教育宣讲进农村主题讲座。讲座倡导家长要正确、科学、有效陪伴孩子共同成长，呼吁外出务工家长要多抽时间、多找方式陪伴孩子，唤醒家长在家庭教育中应注重家庭、注重家教、注重家风。

不仅如此，在暑期家庭教育和关爱儿童服务工作中，江西省各级妇联还纷纷开展其他各具特色的活动——红色教育宣讲、家庭红色故事大赛、城乡家庭“手拉手”等一大批主题突出、特色鲜明的活动让全省广大儿童在参与中受益。

尤其值得一提的是，江西各地面向少年儿童免费开展的各类公益暑期夏令营活动，围绕红色爱国主义教育、古色传统文化学习、绿色文明礼仪熏陶进行深化延展，在弘扬中华传统家庭美德和传统民族文化中，帮助少年儿童丰富知识、锤炼意志、创新创造、全面成长。上饶市、县两级妇联前不久举办的军事夏令营就是其中的代表，对此，上饶县妇联主席余芳萍表示，暑期是孩子们从学校生活回归家庭生活的重要时段，是家庭教育的最佳时期，也是儿童伤害事故的高发期，作为基层妇联组织，就是要想方设法帮助他们度过一个健康、安全、文明、愉快、有意义的假期。（刘旭）

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