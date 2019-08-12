胜战先育才 教研贴实战

盛夏时节，国防大学大讲堂，一场别开生面的先进事迹报告会激起阵阵掌声。5名优秀教员代表与全校官兵分享了教战研战、学战练战的经验体会……两年来，国防大学正积极探索联合作战人才培养新路子，深入推动办学育人直通战场、贴近部队、对接岗位。

胜战必先育才。学校党委把向主要职能聚焦用力作为着眼点，目光紧盯打仗，一切活动围绕培养联合作战指挥人才展开。

今年初，来自各战区、各军兵种和军委机关、武警部队近200名指挥员班学员，在国防大学为期一年的学习培训结束前，经历了一场难以忘怀的毕业大考。考试内容为岗位任职能力板块。这被学员称为国防大学最严考试。

毕业考试突出学员政治能力、战略能力、指挥能力、管理能力、创新能力和专业素养的综合考核，通过毕业方案设计、现场答辩、随机抽考，检验学员学习成果转化为备战打仗的能力素质。

“大家把考试当成一场战争来打。”回想起毕业大考，一位学员记忆犹新，“国防大学一切教学活动，都是瞄准未来可能发生的战争、可能的作战对手，在贴近实战中锤炼指挥员能打仗、打胜仗的本领。”

联合作战学院联合指挥系首任主任王勇男，是国防大学首期师资班毕业留校的教员。针对新时代指挥员“五个不会”“两个不够”依然突出的问题，他和他的团队以冲锋的姿态，像组织战役一样，打了两场教学改革的硬仗，先后构建了联合作战指挥课程体系1.0版和1.1版。

“联合战役军团指挥员战时主要指挥工作”课程教学结束后，陆军合成某旅一名旅长说：“这个板块‘研’和‘练’的比重高达70%，强度之大、转换之快，难度之高、要求之严，超出我们的预料。”

名师支撑名校，名校造就名师。围绕“多出一些懂打仗的名师，带出一批会打仗的高徒”，他们把师资队伍作为立校之本、兴教之源，下大力增强专业素养、专业能力和专业精神。

在国防大学，提起李文，人人赞佩。党的十九大代表、国家“万人计划”教学名师、军队院校育才奖金奖……仅过去6年时间，李文就拿下12项“国防大学优质大课奖”。

1990年，李文来到国防大学从事外军研究和教学，一干就是30年。国防大学调整组建后，作为联合作战学院外军系首任主任，李文考虑最多的是如何提升我军打赢能力、加强外军研究。去年4月，外军教学板块开设《马扎里沙里夫作战战例研究》课程，被评为国防大学教学模式改革创新示范课。

围绕建设“晓于实战、善教打仗”的新一代名师队伍，他们以“新时代国防大学人才工程”为依托，强力推进名师立校、名师立学、名师立教，下大力培养一批政治强、业务精、作风好的名师名家。一批中青年教研骨干已经在军内外小有名气，一批新秀30多岁就站上战略班、指挥员班讲台。

作为全军唯一的综合性联合指挥大学，国防大学八大学院相互耦合、深度贯通，形成了一体办学的人才布局。两年来，一批批联合作战人才从这里走向演兵场。

《 人民日报 》（ 2019年08月11日 06 版）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)