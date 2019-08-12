“二孩”开始入园不能靠“碰运气”

在幼儿园报名的时间段,“入园难”成为反映最多的问题之一。有海口美兰区海甸岛居民称,自己孩子即将于9月份入园,而周围四所公办幼儿园的摇号,甚至达到了10:1,孩子报名了四所,均未中。

现在随着首批“二孩”开始进入幼儿园,却遭遇“入园难”的问题。孩子入园不仅要抽签,而且抽中率极低,甚至10:1还达不到,一方面说明孩子确实有入园的需求。另一方面说明小区没有根据国务院办公厅印发《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》要求,依照小区规模建设幼儿园。《通知》明确,城镇小区没有规划配套幼儿园或规划不足,或者有完整规划但建设不到位的,要依据国家和地方配建标准,通过补建、改建或就近新建、置换、购置等方式予以解决。

学前教育资源特别是优质学前教育资源供给不足,是困扰中国学前教育的核心问题,在此领域深化“供给侧结构性改革”是重中之重。为此,有关方面多措并举、综合施策。一方面,大力发展公办幼儿园,提供“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务；另一方面,采取各种措施鼓励社会力量以多种形式办幼儿园,千方百计增加学前教育供给。此外,还要实行办园标准统一、财政补助统一、收费标准统一、教师待遇统一的“四统一”,这样才能在基本满足小区孩子入园需求的同时,让更多的民办幼儿园为孩子入园提供方便。

当然,对于民办、公办幼儿园实行“四统一”的同时,更应该明确普惠性幼儿园的认定范围、申报条件、认定程序、退出机制、保障支持和日常监管要求。发现问题,应及时纠正和处理,对有问题限期内没有纠正的,给予必要的处罚,直至让其退出,从而确保孩子入园降费不降质。总之,各地要加快幼儿园的建设和规范,让入园不再靠“碰运气”。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)