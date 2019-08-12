原标题：90后初次理财时间比父母早了10年 有哪些攒钱秘诀？

90后初次理财时间比父母早了10年

近日，中国新经济研究院联合支付宝发布首份《90后攒钱报告》。报告显示，90后初次理财时间比父母早了10年，92%的90后每个月都会有结余。

如何用行动打败“月光”？昨日，记者采访了3位攒钱有道的90后，来看看他们的攒钱秘诀吧。

重庆晚报-上游新闻记者 王薇 实习生 傅乾峰 受访者供图

节流型

尽可能控制消费度

姓名：周星铭

年龄：25岁

职业：科技公司测试员

周星铭说，自己的这套攒钱方法是由女友制定的，二人从2018年9月开始实行。此后，二人就从以前的“月光族”变成了现在的“攒钱族”，“在我俩这种收入水平下，10个月攒了3万多元，还是很厉害了。”

周星铭月薪5000余元，其从事后勤工作的女友月薪4000元。二人在一起两年多，由于周星铭父母承诺，等位于南岸区的小户型租期满以后，会将这套房子收回来给二人作婚房。二人自觉没有买房压力，就逍遥地当起了“月光族”，“以前想到未来住婚房，我们只需要出点装修费就好了，真的就没有顾虑了。”

但2018年中的一次经历却改变了二人的想法，周星铭说：“有次参加完好友婚礼，送完红包，我们两个人的手机余额只有200多元了。接下来还有一周才发工资，我们这才觉得不能再这样过日子了。而且这样下去，以后装修费都没钱出，还别说结婚生娃过日子了。”

2018年9月，攒钱计划正式执行——

住宿：二人原本租住在三峡广场的一精装公寓，月租2200元。执行节约计划的第一步，二人搬进了诺丁阳光小区与女友的同事合租，每月房租只需1000元。

出行：周星铭说，由于一直都有出门就打车的习惯，二人把手机里的打车软件全都卸载，出行都采用轨交、公交等公共交通方式。

娱乐：在娱乐方式上，以前二人每周都去看两次电影，现在只窝在家里追剧，旅游也尽量减少，并且都是以周边游为主，“我们也不再去健身房健身了，就在小区跑步、散步。”

吃喝：以前参加各种聚餐加上二人去吃大餐，晚上还时不时点外卖的情况，每个月的餐费都要花2000元左右。如今除开工作餐，二人都尽量在家自己做饭，连奶茶、咖啡等饮料也以奶茶粉、咖啡粉冲泡的方式来替代。

购物：相比以前看到喜欢的衣物就直接购买，二人如今关注了各大商场的公众号，搜集到打折信息并对比价格后再购物，“当然再便宜也要控制数量。”

开源型

为赚学费开始做兼职

姓名：庹群芳

年龄：23岁

职业：重庆人文科技学院学生

暑假来临，庹群芳却变得更加忙碌了。她只回彭水老家呆了几天，便回到主城的公司总部开始工作，“想要赚钱加攒钱，只有付出时间和汗水才能圆梦呀。”

庹群芳说，自己进入大学以后，就定下目标：未来几年，不再让老爸出钱，要自己攒钱交学费。为了这个目标，庹群芳利用课余时间开始了兼职之路。她送过外卖、代办过校园宽带、去过电子厂兼职打工，“要同时兼顾着学习和工作，我几个月就瘦了20多斤。”

大一下学期，庹群芳加入了本屋创品公司，负责销售宿舍用品。她经常在晚上下课后，在不同宿舍之间奔波扫楼。最初，吃了不少的闭门羹。为了打开销路，她自创销售方法，主动传授别的同学铺床、叠被等“生活技能”，通过优质的服务赢得同学们的信任，一步步让自己的销售之路越来越顺畅。如今，她已成为公司品牌校园负责人，带领着一支校园销售团队。

庹群芳说，通过这些努力，自己第一年下来，解决了次年的学费问题。第二年，自己不仅攒够了次年的学费，还不再需要向家里要生活费。到了节假日，还能给父母买一些礼物寄回去，“最初就是想给爸爸妈妈减轻负担，现在却很享受在工作中历练和成长的感觉。”

计划型

预存钱并做好规划

姓名：蒋琼

年龄：24岁

职业：文员

单身、没办任何信用卡、已独自在重庆工作一年多，在蒋琼看来，攒钱是为了让自己更有安全感和底气。因此，她一直以计划开支的方式来攒钱。

每个月的10日4500元工资到账以后，蒋琼就会立刻将其中2000元转到自己的攒钱卡上。“如果有同事结婚、生娃等需要送礼金的情况，就按需求少存一些。但一旦存入，就绝对不能再动这笔钱。”

蒋琼说，剩余的工资，她会进行计划开支。吃饭、房租、出行、购物等每笔钱都有对应的消费比例，“这样可以督促自己，该花的就花，不该花的就忍住，不然很容易不知不觉就把钱花光了。”

蒋琼还说，这种方式还激发了自己的赚钱潜力，为了多点零花钱买衣服，自己在工作之余还兼顾一些微商工作。“我现在虽然只攒了两万多元，但是只有肯攒钱，钱才能一点一点地变多，也会让我感觉到未来可期。”

点评

攒钱，是为了未来过得更好

生涯规划与职场发展顾问谭刚强认为，有句话说得很好：选择月光，就是现在花钱；选择攒钱，就是未来花钱。

当越来越多的90后开始摈弃月光族生活，转而成为攒钱族时，也代表着这代年轻人自我保障意识和理财意识的觉醒，他们意识到攒钱是为了未来过更好的生活。

“其实攒钱无非就是对花出去的钱更有计划和控制，适当地在自己风险承受范围内做一些理财。”而无论是采用哪种攒钱方式，都建议将记账作为第一步，只有清楚自己的每笔开销，才能有针对性地去节约或者控制消费。

(责编：郝孟佳、袁勃)