6岁女孩长出"双排牙" 提醒:别给娃吃得太精细软烂

“我女儿怎么长了双排牙齿……”小宝今年7月份刚过6岁生日，妈妈发现孩子下前牙长出了两排牙齿，就诊后小宝被诊断为乳牙滞留。近年来，越来越多的孩子在换牙时乳牙还没有脱落，新牙就从里面冒了出来，形成双排牙。

小宝妈妈告诉记者，前几天给孩子喂饭时，她发现小宝下前牙长出了两排牙齿，就带着孩子前往医院就诊，经医生检查后，孩子被确诊为乳牙滞留，随后医生给小宝拔除了滞留的乳牙。

采访中医生表示，近年来，越来越多的孩子出现双排牙，这种现象被称为乳牙滞留。孩子长双排牙跟日常饮食有很大的关系。害怕孩子咀嚼费劲和吸收能力差，为了方便喂养，很多家长从小给孩子吃的食物特别精细软烂，水果榨成汁，排骨剃下骨，大米只喝粥，结果使牙齿使用率低，生理磨耗少，造成乳牙牙根吸收不全甚至不吸收，到了该换牙的时候，新牙已经萌出，乳牙仍然坚固无比，就造成了双排牙的现象。

此外，营养供给过剩也会造成孩子牙胚发育早，乳牙还没脱落，恒牙却已经长出来了。同时，也存在孩子乳牙出现龋坏，甚至牙根发生病变，导致牙槽骨与牙根粘连，使乳牙牙根未吸收或吸收不完全，造成乳牙不能及时脱落的情况。

乳牙滞留有哪些危害？专家表示，乳牙滞留会造成恒牙异位萌出，导致牙齿排列不齐，影响正常咬合，抑制颌骨发育，影响孩子的面型和美观；不利于孩子清洁牙齿，容易食物嵌塞，造成口臭，影响口腔卫生。乳牙残根残冠滞留，容易损伤口腔黏膜，造成细菌感染，增加患龋齿的风险。

如何预防双排牙？专家建议家长给孩子多吃耐嚼质硬的食物。孩子在生长发育阶段，家长要循序渐进地给孩子吃一些硬度适中、可撕拽的食物，例如可以给孩子吃苹果、甘蔗、玉米、花生等耐嚼的食物，这样可以保持对乳牙良好的刺激作用，促使乳牙按时脱落。家长要培养孩子良好的口腔卫生习惯，尽早让孩子戒掉喝夜奶的习惯，在孩子6岁之前帮助监督孩子认真刷牙、使用牙线，也可适当使用护牙产品。同时，控制甜食的摄入量，少喝糖分高的饮料，多吃蔬菜水果和含纤维比较高的食物。每隔3到6个月，家长应带孩子去正规的口腔医院或口腔科进行检查，及时发现口腔问题，及早预防或治疗。

如果家长发现孩子口腔出现双排牙，一定要带孩子到正规医院检查，经医生检查确定乳牙下方有恒牙胚或者恒牙已经萌出，在孩子身体适宜拔牙的情况下，最好及早拔除。（记者 张黎娜）

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