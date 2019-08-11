原标题：小行星“2019 OK”与地球“擦肩而过”

7月25日，一颗直径在57-130米的小行星以24.5公里/秒的速度与地球擦肩而过，它离地球最近时仅7.25万公里，不足1/5地月距离。更让人捏一把汗的是，直到这颗小行星接近地球的前一天才被巴西SONEAR天文台发现，后被命名“2019 OK”。

《纽约邮报》报道称，这颗小行星可能是近10年经过地球的小行星中最大的一颗。欧洲航天局表示，“2019 OK”的大小跟一个足球场差不多。

北京天文馆馆长朱进接受新京报记者采访时称，若“2019 OK”真的撞上地球，可能会毁灭一个城市，其危害将超过1908年的通古斯爆炸。

释疑1

“2019 OK”的破坏力有多大？

破坏力超过通古斯爆炸，落到城市后果不堪设想

据了解，“2019 OK”离地球最近时仅7.25万公里，不足1/5地月距离。

“这颗小行星离地球较近不是最大的影响因素，每年都有小行星从这个距离飞过去，但这颗个头较大，比较危险。”北京天文馆馆长朱进表示，“2019 OK”如果撞上地球，将造成区域性的影响，会毁灭一个城市，破坏程度可以类比1908年的通古斯爆炸。

1908年6月30日，西伯利亚通古斯河附近的森林上空，一颗直径约60米的小行星在该地区上空发生爆炸。这次爆炸摧毁了该地区约2000平方公里的森林，推倒了约8000万棵树。幸运的是，爆炸地区人口稀少，官方报告中并未出现人口伤亡。距离爆炸地最近的城镇约有60公里，大量房屋玻璃被震碎。

中国科学院国家天文台原研究员李竞曾表示，通古斯爆炸是有历史记载的同类事件中威力最大的一次，爆炸释放的能量相当于1000个广岛原子弹的威力。

“2019 OK”的直径在57-130米之间，1908年通古斯爆炸的小行星直径约60米，是“2019 OK”的下限。

“如果‘2019 OK’撞上地球，它的破坏力可能比100年前的通古斯爆炸要强。如果落到城市，后果不堪设想。”朱进表示。

释疑2

小行星撞击地球的情况常见吗？

每年会有200余个近地小天体，部分会撞上地球

地球绕太阳公转的过程中，会遇到很多同样围绕太阳转的小天体。

朱进介绍，每年都会有诸多近地小天体，有的撞上地球，有的则与地球擦肩而过，这种情况较为常见。“实际上，地球每年会遭遇200余个这样的小天体，有大有小，‘2019 OK’是相对较大的小行星。”

“直径为几米的小行星危害较小，出现频率较大，可能会砸到人或车；直径为几十米的小行星影响相对较大，比如1908年通古斯爆炸的小行星直径约为60米，造成了2000平方公里森林的摧毁；直径为1公里大小的小行星撞击地球，会造成全世界1/4人口的死亡；直径为十几公里大小的小行星撞击地球，会造成地球上80%的物种的灭绝。”朱进介绍。

导致恐龙灭绝的原因有一个说法，就是小行星撞击地球：6500万年前，在白垩纪时期，一颗直径大概16公里的小行星撞击地球，造成地球生物大范围的毁灭。

近年来，撞地小行星影响最大的一次是2013年发生在俄罗斯的车里雅宾斯克事件。

2013年2月15日，俄罗斯车里雅宾斯克州一颗陨石坠落，它在穿越大气层时摩擦燃烧，发生爆炸，产生大量碎片，形成了“陨石雨”。朱进介绍，这颗小行星直径约15米，正好在一个较大城市上空发生爆炸，爆炸的冲击波将很多房屋玻璃震碎，几千人被划伤。

而“2019 OK”的直径在57-130米之间，其若撞击上地球，必将造成比车里雅宾斯克事件更大的灾难。

释疑3

为什么飞临前一天才被观测到？

太阳强光遮蔽“2019 OK”身影，望远镜难以观测

令天文学家们后怕的是，“2019 OK”临近地球的前一天，人类才发现这颗小行星。

为什么没能更早观测到这颗小行星？朱进解释，“2019 OK”来自太阳的方向，太阳的强光遮蔽了它的身影。它的轨道方向离太阳很近，只有白天会出现，地面的大望远镜很难观测到。

小行星本身不发光，主要是反射太阳光，能否被发现跟小行星的轨道有较大关系。小行星和地球均围绕太阳转，两者间的距离会有很大差异。“如果它离地球太远会特别暗，我们的观测能力就无法发现它。只有离地球比较近才能发现它。”朱进介绍。

北京天文馆高级工程师寇文介绍，小行星要离地球足够近、足够亮，才能被观测到。“我们主要通过光学手段、用望远镜去观测小行星，太小、太远、太暗的，都很难观测到。”

此外，朱进补充说，天文望远镜承担着多种功能，观测撞地小行星只是其中之一。所以对撞地小行星的观测时间相对较少，有一定的局限性。

释疑4

人类如何避免小行星撞击地球？

尚无可靠办法，未来通过研究提出有效应对措施

“2019 OK”已掠过地球，不会再对我们构成威胁，然而与其相似的星体，依然是地球安全的隐忧。

目前，人类在探测撞地小行星方面已取得一定进展。朱进介绍，最近一二十年，全世界探测撞地小行星的技术发展较快。“国外目前有一些专门找小行星的项目，发现目标后会通过计算其轨道等方式，进一步推测其是否对我们构成威胁。个头较大、可能撞上地球的小行星绝大多数被我们发现了，但也不是100%。”

据了解，全世界第一次成功预报小行星撞地球是在2008年。2008年10月6日，国际小行星中心发布预测，一颗名为“2008 TC3”的小行星有99.8%至100%的概率于北京时间7日上午10:46与地球相撞。发布预报19个小时后，一颗小行星由苏丹北部上空进入地球大气层并发生燃烧。事后观测表明，预计的撞击时间误差只有15秒。“2008 TC3”成为人类历史上第一颗被事先观测到的撞地小行星。

“这颗小行星直径只有4米左右，撞击地球影响相对较小，但这次成功的预测具有非常大的意义。”朱进说。

如果发现有小行星将撞击地球该怎么办？此前，有研究者提出用核弹应对、卫星撞击等方式来改变撞地小行星运行轨迹，从而使它们避开地球。

对此朱进表示，目前没有真正靠谱的方法避免。“直径较小的小行星，如果我们计算出它会撞击到哪儿，可以采取疏散当地人口的方式；更大的小行星撞击的话，就较难避免。有科学家提出可以通过碰撞之类的方式解决。但我认为这种方法也比较危险，用得不好可能会适得其反导致更大的问题。”

寇文也表示，目前没有太多手段避免小行星撞击地球，只能通过研究，争取在未来提出有效的应对措施。

(责编：何淼、袁勃)