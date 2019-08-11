牛！广州中学生在维也纳金色大厅勇夺金奖

原标题：广州中学生，太牛了！

广东实验中学民乐团在维也纳金色大厅的演出剧照。

广东实验中学民乐团在维也纳金色大厅的演出剧照。

民乐团在排练。

乐团指挥陈丹黎 广州日报全媒体摄影记者 苏韵桦/摄

2019年8月4日晚，维也纳金色大厅奏响了一首中国民乐作品，伴随着潮汕锣鼓乐和一段唱念的加入，浓郁的岭南风味扑面而来。

这只作品的演奏并非来自经验丰富的专业乐团，而是来自一支广州的学生乐团——广东实验中学民乐团。这群广州中学生将传统民乐和岭南音乐带到了世界的舞台上，尽情展示国乐的魅力，他们作为中学生“文化使者”，出色地承担了文化交流的责任。

据介绍，省实民乐团的学生多数都是“学霸”，他们大部分并不会走上专业的音乐道路，但是音乐的熏陶和团队的力量始终伴随着他们的成长。

展示国乐 培养学生弘扬民族文化的责任感

2019年8月4日晚，在“同一个未来”2019维也纳世界乐团大赛音乐会中，凭借《佛跳墙》《春华秋实》两首曲目的精彩呈现，广东实验中学民乐团（以下简称省实民乐团）夺得了本届世界乐团大赛民族音乐组金奖第一。据悉，这是该团继2017年第一次参加世界乐团大赛夺冠之后的再次登顶。

本次比赛吸引了来自全球各地的30多支乐团参加比赛，其中，广东实验中学民乐团的规模最大，乐队配置最为齐整。在大赛开幕式前，维也纳市议会第一主席恩斯特·沃勒先生特别为省实民乐团颁发感谢状，感谢民乐团为促进世界和平及文化交流作出的积极贡献。

除了参加比赛，广东实验中学民乐团本次欧洲友好行的行程丰富多彩，他们沿途在法兰克福、莱比锡、德累斯顿、布拉格、布达佩斯等城市展开了巡演，通过市政厅音乐展示、专场音乐会、市民广场即兴表演等多种方式，作为“丝路乐韵小乐使”传扬中国民乐的魅力。 广东实验中学校长全汉炎表示，听到这个喜讯非常开心：“孩子们经过刻苦的训练，在世界的舞台上证明了自己。我们要有文化自信，民族音乐就是文化自信的重要表现载体。”他表示，省实民乐团作为“文化使者”，出色地承担了文化交流的责任。

乐团指挥、广东实验中学高级教师陈丹黎认为，比起在国际大赛中拔得头筹，学校更希望培养学生的团队意识和爱国情怀，“登上世界舞台演奏自己国家的音乐，这种爱国教育是无需多言，潜移默化的。我们希望通过这样的途径，能够培养学生的民族自豪感和弘扬民族文化的责任感。”

高二学生张若阳已经是第二次参加世界乐团大赛，她表示：“在国外演奏自己国家、自己家乡的乐曲，特别感动。在合奏中能感受到团队的力量，眼眶热热的。”

高一学生辛均旻的家长姚女士回忆道，乐团参赛当天，守在国内的家长都彻夜难眠，在收到现场的演出视频时，心情非常激动：“感谢学校给孩子提供了一个高素质的平台，让孩子能够登上维也纳金色大厅来展示国乐，让传承做得更好。作为家长，我非常自豪和感动。”

尝试创新 生动地再现中华文化古老记谱法的唱念

广东民族乐团业务部、培训部主任陈冬介绍，《佛跳墙》是一支难度很高的专业曲目，但是经过刻苦训练，省实民乐团最终的演奏十分出色，“完成度非常高”。

与这道著名美食一样，这个长达9分钟的曲目也是由省实民乐团经过了数道工序：

步骤一：备足原料，排练初期就训练两位学生学习二弦。

《佛跳墙》以广东潮汕传统锣鼓乐为基础，由特色乐器“二弦”与乐队乐器的叠加，重现名菜“佛跳墙”的制作过程。二弦是潮州音乐中不可或缺的点睛之笔，据广东民族乐团青年二胡演奏家邹乐表示，为了配合这首乐曲，从排练初期就开始训练两位学生学习二弦，最后的演出效果十分惊艳。

此外，《佛跳墙》将至今还流传在潮汕地区的记谱法“二四谱”的合唱点缀于乐曲中，在扎根岭南音乐的基础上尝试创新，生动地再现中华文化古老记谱法的唱念。为了演出效果，广东民族乐团团长陈佐辉和老师们耐心地指导同学们读准潮汕唱念的每一个读音，展现地道的潮汕风味。

步骤二：掌握火候，领悟到曲目背后开放包容的深层含义。

为了让小乐手们更加深入地理解这首曲目，学校特意邀请广东省实验中学特级教师、语文老师罗易为同学们解读《佛跳墙》。在罗老师生动的讲解下，同学们了解到这首曲目除了重现这道荟萃精华、山珍海味的名菜，还蕴含着广东开放包容、海纳百川的精神，歌颂积极进取、勤劳勇敢的广东人民。

步骤三：精工细作，投入心力。

从去年暑假第一次接触到这首乐曲，省实民乐团的老师和同学在这首乐曲上投入了大量的时间和精力。紧接着今年7月初期末考试结束，民乐团进入了最后紧张的冲刺排练阶段。最终，在省实民乐团精彩的演奏下，这道音乐盛宴得以在金色大厅奏响，获得评委的高度赞赏，也将博大精深的中华文化和岭南精华展示在世界舞台上。

“乐者，乐也” 学霸与乐霸可兼得

据乐团指挥、广东实验中学高级教师陈丹黎介绍，省实民乐团成立于1956年，复建于2004年，从最初的6位成员，发展成现在包含初中、高中生，共60余位成员的大型学生乐团。虽然如今省实民乐团成绩显赫，但是乐团中的音乐特长生只占乐团成员的少数，更多学生是凭借着对民乐的喜爱和热情，从其他乐器转学民乐，其实此前并不具备扎实的民乐基础。

但是在学校的培养下，这个乐团不仅有着优异的比赛成绩，而且一直走在传播传统文化的道路上。维也纳世界乐团大赛并不是他们登上的第一个世界舞台，早在2015年，省实民乐团就代表广东中学生参加联合国成立70周年非物质文化遗产展演，演奏《织出彩虹万里长》《小蛮腰遐想》，获演奏金奖及和平使者奖。

2017年底，广东实验中学入选教育部“中华优秀文化艺术传承学校”，传承项目为“广东音乐”“潮州音乐”，主要传承载体为广东实验中学民乐团。

2018年3月，广东民族乐团成为广东实验中学“中华优秀文化艺术传承学校”传承项目指导单位，广东民族乐团团长陈佐辉老师、广东音乐演奏家潘伟文等专家老师特聘为项目指导专家。在专业乐团和民乐专家的指导和支持下，省实民族乐团如虎添翼。

省实民乐团的理念是“乐者，乐也”，这句话出自《礼记》，旨在让学生们在享受音乐的同时收获快乐。广东实验中学体艺处副主任吴薇薇表示，学校不仅为乐团配备完善的乐器等设施，而且还在日常的学习生活、艺术节、社团节等学校活动中对全校学生潜移默化地进行传统文化的渗透和熏陶。

乐团指挥陈丹黎举例，为了招收吹奏唢呐的学生进民乐团，学校会特地邀请唢呐专家来为学生演出，让学生近距离感受唢呐这种传统乐器的魅力，吸引学习吹奏乐器的同学报名。“要让同学们感受到，学习民乐、表演民乐是一件自豪的事情。”

据悉，省实民乐团的学生多数都是“学霸”与“乐霸”兼具，从广东实验中学毕业后，他们走进了人民大学、中山大学、浙江大学，还有国外的牛津大学、普林斯顿大学、早稻田大学等著名学府。

从省实民乐团走出去的学生大部分不会走上专业的音乐道路，但是音乐的熏陶和团队的力量始终伴随着他们。每个假期，已经毕业的“老团员”都会回到民乐团相聚，而每年开学，乐团也会招收新鲜血液，在一代又一代的传承中，历史悠久的传统民乐在年轻的学生心中种下种子，生根发芽，伴随着他们成长，传播到更大、更远的地方去。

知多D

佛跳墙是福建、广东地区的名菜，也名“福寿全”，采用鲍鱼、海参、牦牛皮胶、蹄筋、花菇、墨鱼等十几种食材，加入高汤和绍兴酒，文火慢炖成一坛饕餮盛宴，浓郁鲜香、荤而不腻。

而乐曲《佛跳墙》是中央音乐学院作曲家邹航，经在广东地区采风后，以美食“佛跳墙”为线索，汲取广东潮汕地区民俗文化，以现代音乐思维加以创作，汇聚在一起调配成的一道音乐文化大餐。

(责编：何淼、袁勃)