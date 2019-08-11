北大回应“退档河南考生”事件：不合规 按程序申请补录

人民网北京8月11日电（李依环）近日，北京大学在河南省招录“国家专项计划”的工作受到社会舆论关注。今日，该校就“河南某考生三次被北大退档”事件发布声明进行回应。声明指出，已退档的2位考生达到了同批录取控制分数线且符合录取条件，应予录取；退档处理过程存在不合规之处，招生办公室的退档理由不成立。招生委员会决定按程序申请补录已退档的2位考生。

声明称，北京大学对该事件非常重视，第一时间成立专项工作组，全面了解核实河南省“国家专项计划”招生录取的具体情况。经核实：北京大学2019年在河南省“国家专项计划”理工类招生计划8人。2019年7月10日，在河南省“国家专项计划”投档前，河南省招生办公室与北京大学招生办公室就生源分布情况进行沟通，说明第一志愿报考考生有8人，其中，第6名考生考分为667分，第7名考生考分为542分，第8名考生考分为536分，第二志愿报考考生中有高分考生。河南省招生办公室向北京大学投出“国家专项计划”理工类第一志愿8人档案，双方招生办公室经过充分沟通，在录取系统中进行正常交互手续后对第7名、第8名考生予以退档；完成退档手续后，河南省招生办公室向北京大学投出“国家专项计划”理工类第二志愿2人（考分均为671分）档案，北京大学招生办公室予以录取，由此完成2019年在河南省的“国家专项计划”招生工作。

对此，北京大学招生委员会召开专题会议，听取招生办公室工作情况汇报。会议审议认为：2019年北京大学在河南省“国家专项计划”招生任务已经完成；鉴于河南省“国家专项计划”录取工作采取按顺序志愿投档的方式，已退档的2位考生达到了同批录取控制分数线且符合录取条件，应予录取；退档处理过程存在不合规之处，招生办公室的退档理由不成立。招生委员会决定按程序申请补录已退档的2位考生。

“国家专项计划”是国家面向贫困地区的专项招生计划，是促进教育公平的政策措施。北大将继续落实好“国家专项计划”的各项要求，严格遵守招生录取工作程序，并一如既往地积极采取奖助学、学业促进和学业辅导等措施，帮助每一位学生健康成长成才。对于此次招录工作，学校诚恳接受社会监督和批评，认真总结反思，汲取教训，立查立改，进一步完善录取工作制度和程序。

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