逼孩子上北大？你上一个试试！好的，妈妈考上了该你了！

原标题：逼孩子上北大？你上一个试试！ “别人家的妈”来了

潘女士经常这样陪伴儿子沈子涵

前几日，本报报道了杭州市九莲小学五（1）班沈子涵同学自编自画了绘本《坠落的星》（详见本报8月6日11版《大人们常嚷嚷的“理想”，杭州九莲小学五年级娃画了出来》），这本绘本精细的画功让许多网友惊叹。同时，里面的一个细节引起了大家的关注——沈子涵说，妈妈考上了北大研究生，这本书可以说是妈妈经历的写照。采访中记者得知，妈妈潘洁（化名）本科就读于浙江大学，因为始终有一个北大梦，为了实现自己的理想也是为了给孩子树立榜样，毅然决定报考北大光华管理学院的MBA研究生：面试、全国联考、政治考试、政审……过五关斩六将，2019年6月成功被北大录取。

为了更多地陪伴孩子

她放弃稳定工作创业

从国企到上市公司，潘女士大学毕业后一直有一份稳定的工作。2008年，小沈出生了，最初孩子主要由家里的老人看管。

“在孩子五岁那年，我听了幼儿园组织的一场家庭教育的讲座，专家的一席话让我感受颇深。”潘女士说，专家指出：孩子的成长大致有三个重要时期，即1～6岁，6～12岁，12～18岁；12～18岁时，孩子已经进入青春期，其独立意识与逆反心态决定了这一时期已经不是亲密关系建立的优势时期。所以，父母与孩子建立亲密关系的最佳时期是12岁之前，即依恋期。

“这么掐指一算，我能陪伴孩子的时间并不多。”潘女士说，那次讲座后，她便有了下海自己创业的想法，希望创业后时间灵活，能够有更多的时间陪伴孩子。

2014年，她与朋友合伙开了一家公司。公司成立之后，与原先设想的时间自由完全不同的是，她不仅没有获得更多的陪伴孩子的时间，反而更忙了。

“公司刚起步，有很多事要亲力亲为，而且每天都要面对不一样的难题。”潘女士回忆。不过她并没有因为工作的繁忙和压力忽视孩子，而是将这也作为与孩子一起成长、一起“修炼”的绝好方式。每天晚上，她会将自己遇到的困难用孩子能够听懂的方式告诉孩子，和孩子一起讨论如何面对，当问题解决后，她也会和孩子分享自己的心路历程和解决方法。

“我想用我的亲身经历告诉他，人生总是会遇到各种各样的难题，遇到问题后感到焦虑和害怕都是正常的，短时间有沮丧的情绪也是正常的，但我们不能因此一蹶不振，要有乐观的心态，要积极地解决问题。”潘女士说。

每晚与孩子一起学习

互相比赛背单词

去年，潘女士的公司终于步入了正轨，她也得以稍有空闲，一天晚上在陪伴孩子阅读时，北大梦想又浮现在脑海中。

“我已经奔4了，如果再不去实现这个梦想，可能就会成为此生的遗憾。”潘女士说，其实学历对于经商来说，并不会有很大的帮助，但进一步学习可以帮助自己系统地接触前沿商业知识，开阔视野，从某种意义上来说，这对培养孩子也有正向意义。

“我的北大梦孩子一直是知道的，我想通过努力实现梦想，让孩子知道前进的道路虽然坎坷，可能不是直线，但是只要心中坚持目标，就会有实现的一天。”潘女士说。

去年8月份，她提交了北大MBA的面试申请，10月份拿到了预录取资格。接下来的两个月，“见缝插针”地积极备战12月份的全国联考。因为公司事务繁多，她能学习的时间只有周一至周五晚上八点后，以及部分的周末时间。数学、逻辑、写作、英语，每门课都不落下。

“那两个月，只要不出差，我几乎每天都和孩子一起比赛背单词，我背10个他背5个，背完相互抽查。”潘女士说，那两个月里即使再忙、再累，自己也会坚持每晚单词打卡。背完单词，孩子去书房写作业时，她也会拿着自己的学习资料在一边和孩子一起学习。

“当孩子感觉到妈妈在和他一起努力时，自己也不会松懈。”潘女士笑着说。今年7月份，当收到北大录取通知书时，最高兴的不是自己而是孩子。他第一时间把好消息和自己的老师和朋友们分享了。

“我喜欢理工科，我长大想要考取清华，虽然不知道能不能实现梦想，我一定会以妈妈为榜样好好努力的。”小沈开心地说。

除了高质量的陪读

还有直达心灵的交流

虽然日常工作繁忙，潘女士和孩子之间从不缺少陪伴，不多的相处时间里，他们之间总能发生许多暖心的故事。

“去年准备考研那会儿正好是冬天，很冷，我在外面报了培训班，上完课通常要到10点，回来能看见桌上他留给我的字条，让我注意保暖早点休息，有时还会泡上一碗面或是洗水果给我吃。”潘女士笑着说。

而潘女士对孩子的陪伴也不仅限于考研期间，自从创业后，只要不出差，她每天都会尽可能多的时间和孩子在一起。“每天只要有条件，我都会回家吃晚饭，早上我也一定会和孩子一起起床，陪他吃早餐。”在潘女士看来，家人就是要一起吃很多很多顿饭。

除此之外，晚上回到家后，她也经常会陪孩子聊天，相互说说自己最近碰到的趣事或是遇到的困难，说完话后她便和孩子一起进书房，孩子完成作业，她则看书或处理一些紧急的工作，但绝不刷剧或在网上闲逛。睡觉前是家人共同的阅读时间，她有时会和孩子阅读同一本书，尤其是碰到比较深奥的书籍，两人便一起朗读，一起查找不懂的知识点。

“如果阅读的书达到了一定量，我便会让他自己制作攻略，带他出去旅游，既读万卷书，也行万里路。”潘女士笑着说。

和一般的男孩子一样，小沈也喜欢玩游戏，对此妈妈并没有绝对反对，在她看来，“堵不如疏，疏不如引”，而且游戏是孩子与同伴之间交流的话题之一，如果完全不让孩子接触游戏，可能也会导致孩子与同学之间无话可聊。不过，玩游戏的时间是有规定的。

“他在与我们共同约定的时间内玩游戏，我们不会干涉，但如果超出了时长不结束，我们便会提醒，并且第二天要受到相应的小惩罚，比如缩短以后的游戏时间。有了这些规则，孩子对游戏时间的掌控就自觉多了。”潘女士说。

(责编：冯粒、袁勃)