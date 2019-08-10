这个暑假，家住安徽合肥滨湖区某小区的四年级同学孔卓兮和刘宸宇成了小区快递驿站的小小快递员。每天下午，他们义务为业主送快递上门，只希望能当面向收件人讲述一件事情：他们同校的一位同学生了重病，家里凑不够医药费，他们两人想通过自己的努力，为这位同学筹到一些捐款。

5元、10元……不断有业主感动于孩子的爱心而捐款。当了20多天快递员，孔卓兮和刘宸宇已经积累了760元善款。每一笔捐款，他们都仔细记录了金额和捐款者的名字。

孩子的心，有时候真的纯净得让人不忍走近，生怕给他们带去一丝灰尘。据了解，孔卓兮和刘宸宇并不认识生病的学生，甚至与其不在一个校区，只是通过老师得知了情况。两人的举动，完全是出于人性中的善良；为了践行善良，他们又拿出极大的勇气去寻求好心人的帮助。

在巨额医疗费面前，孩子们筹到的善款显得很微薄，但当这笔钱被送到患病同学手中，一定能给他和他的家庭带来温暖和坚持下去的动力。

让孩子去送快递筹款，是孔卓兮的爸爸出的主意。可以看出，这位父亲很懂得教育。他让两个孩子明白要用劳动换取成果，也让他们初次体会到劳动要付出的汗水与智慧。这样的暑假经历，一定会在这两个小学生的成长过程中产生深刻而积极的影响。

（驼驼）

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