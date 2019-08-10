8月8日，中国驻越南大使馆在河内举行2019年中国政府奖学金录取通知书颁发仪式，40余名越南赴华留学生代表79名奖学金获得者领取通知书。

“能够前往中国留学，我感到非常幸运。这为我们的梦想插上了翅膀。”手捧录取通知书的越南大学生陈天秀激动地说。今年9月将前往北京攻读中央戏剧学院硕士学位的她告诉记者：“我们对在中国的留学生活充满期待。我们会努力学习，丰富自己的知识，将来为越南的发展与进步以及越中友好交流作出贡献。”

中国驻越南大使熊波表示，中越教育合作历史悠久，近年来取得诸多重要成果。希望各位奖学金获得者以留学为契机，增进对中越传统友谊和两国发展道路的了解，学成后为促进越南发展、深化中越友谊作出贡献。

据了解，2018年，在华留学的越南学生达11299人，其中获得中国各类奖学金的越南学生有2000余人，约占在华越南留学生总数的18%。“这充分体现了中方对发展越中教育交流与合作的关心和支持。”越南教育培训部国际合作局专员阮氏秋河表示，越中两国一直高度重视教育领域合作，并通过奖学金和学生交流等方式不断增进两国人民的友谊和相互了解。近年来，凭借先进教育水平，中国已成为越南学生热门留学目的地。

本次获得中国政府奖学金的越南学生，以攻读硕士和博士学位为主，涵盖汉语言文学、国际贸易、科学技术等多个领域。河内国家大学所属人文社会科学大学毕业生邓氏清娥即将成为中国河海大学的一名硕士研究生。她对记者说：“经过改革开放40多年的快速发展，中国已成为世界第一大货物贸易国，这是我选择到中国学习国际贸易专业的重要原因。我非常珍惜这次学习机会，希望将来学成报效国家，积极为越中友好提供助力。”

即将前往北京语言大学攻读国际政治专业硕士学位的河内国家大学所属人文社会科学大学毕业生阮光雄对记者表示，中国的高等教育质量越来越得到国际社会认可，越来越多外国留学生选择到中国留学。许多越南留学生回国后，成为各行各业的重要力量，“我将刻苦学习，更加深入了解快速发展的中国”。

“中国长期给予越南学生深造机会，为越南发展培养宝贵人才，这将为促进越南经济发展作出更大贡献。”河内国家大学所属人文社会科学大学校长范光明说，“希望同学们珍惜到中国留学的宝贵机会，将来成为越中友好交往的使者，让两国关系发展得越来越好。”

（本报河内8月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月10日 03 版）

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