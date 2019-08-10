全国首届大学生运动会隆重开幕（新中国日历·8月10日）

1982年8月10日，全国首届大学生运动会在北京开幕。人民日报在次日头版刊发题为《29省市区高校体育健儿云集北京 全国首届大学生运动会隆重开幕》的消息：“拥有1.8万个座位的首都体育馆座无虚席，充满了欢乐的气氛。在雄壮的‘运动员进行曲’乐曲声中，由30名女大学生组成的前导队，身着鲜艳的服装，手持花束，簇拥着大会会徽，整齐地走进会场，随后来自29个省、市、自治区15个民族的运动员代表雄赳赳地通过了主席台。参加这次运动会的运动员来自704所高等学校，共2255名”。

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2011年8月12日，第二十六届世界大学生夏季运动会在广东省深圳市开幕。在国内举办的大型国际综合性运动会中，深圳大运会首次自主开发了赛事管理系统、首次自主集成了计时记分和赛事成绩系统、首次把4G技术网络覆盖到相关的比赛场所。

2014年7月28日，第十二届全国学生运动会在上海开幕。这是原全国大学生运动会与全国中学生运动会合并之后的第一次全国学生运动会。

2018年12月13日，国际大学生体育联合会宣布，四川省成都市获得2021年第三十一届世界大学生夏季运动会举办权，2021年世界大学生夏季运动会也是我国西部地区成功申办的首个世界级综合性运动会。

《 人民日报 》（ 2019年08月10日 04 版）

(责编：何淼、袁勃)