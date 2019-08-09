“熊孩子”太多皆因管得太少

“不让孩子解放天性吗？”“跑怎么了跳怎么了？”“碰恐龙怎么了？”……这一连串“灵魂发问”不是针对游乐园，而是“数落”博物馆。近日，一位家长通过观众留言簿抱怨博物馆“管得太多”，招致了线上线下的齐声“教育”：好一位“熊家长”。

公共场合“熊孩子”出没，可谓老问题了。就拿博物馆来说，每到暑期，类似新闻便常见报端。除此之外，高铁上喊叫打闹，公园里爬树踩草，旅游景点乱写乱画，都是“熊孩子”的“常规操作”。对此，多数人气愤归气愤，但一般忍忍也就过去了，大不了躲远点。而此番这位家长的无知留言，恰恰击中了大家“苦其久矣”的情绪点。那些“就该好好管管”的呼声启示我们，对“熊孩子”，现在不是管得太多，而是管得太少。

在公共场所保持安静、遵守秩序，算不得什么优雅礼仪，而是每一个人都必须遵守的基本规矩。但总有些家长，对自家孩子过分宽容，不但放任孩子闹事扰人，别人稍微表现不满，马上站出来“撑腰”，一句“他还是个孩子”，搞得自己还蛮委屈。一些公共场所管理人员也有相似的“难处”，似乎面对捣乱的孩子，便不好多说什么，底线就可以松一松。本来该明确严禁的事，总因“孩子身份”不了了之，如此“宽松”的环境下，也难怪“熊孩子们”会愈发肆无忌惮了。

没有人天生就明白规则、知晓秩序，都是在家长和社会的教育引导，乃至惩戒管教下慢慢养成的。在自己家怎么打闹撒欢或无妨，但到了公共场合就得守规矩，这种界限意识需要作为进入社会前的必要一课，从小就灌输给孩子。而家长，作为孩子的第一任老师，最好的教育就是以身作则、言传身教。前段时间，一组名为“你有教养的样子真美”的图片在网络上热传，展现的都是父母们不经意间的文明之举。这其实是一种提醒，人之初，性本善，而这份善的前提，是有人能够在其人生开端处，及时纠偏、耐心引导。

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