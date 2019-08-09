暑假上演手机争夺战？这些故事里有没有你家的影子？

对于许多家长来说，暑假就是一场和手机的战争。必须打败手机，才能把孩子抢回来，好好写作业。

为让孩子放下手机远离游戏，不少杭州爸妈上演了与孩子争夺手机的大战，签协议、按手印、发奖金……简直无所不用其极，然而结局却出人意料。钱报记者跟不少家长聊了聊，找到了几个典型案例，里面可能就有你们家的影子。

故事一：每天陪爸爸吃午饭 就为了求开机密码

今年暑期，六年级学生小孙每天中午11点都会准时出现在爸爸单位的食堂，和爸爸一起吃午饭。饱餐过后，小孙的头等大事是掏出手机，让爸爸帮忙打开。“他每回来我单位，会忘记带钥匙、带水，但从来不会忘记带手机。”孙爸爸叹了口气告诉记者。因为儿子这次期末考成绩不错，所以允许他暑假每天玩1小时手机。当然，小孙每天要获得此项福利，必须要完成当天的所有任务，包括作业、运动等。

“孩子大了，但我们还是不愿意把手机的支配权交给他。”孙爸爸说，手机上的网络游戏对孩子来说诱惑太大了，一旦把持不住，容易沉迷其中。

孙爸爸的这套理论，来自两年前的经验教训。在小孙四年级时，他觉得儿子长大了，应该有一定的自控力了，所以把手机的支配权给了他。“刚开始没什么，有一天我敲门走进他的房间，看他表情有些慌张，我就问他要手机，他竟然说手机找不到了，还装模作样在房间里到处找。”孙爸爸当场戳穿儿子的小把戏，一顿严厉斥责后，小孙交代他之前玩了一会游戏。

孙爸爸给了儿子一个改正机会，没有收回手机。结果一个星期后，他发现儿子竟然凌晨两点还在被窝里玩手机。从那以后，小孙要使用手机，必须要从父母那里拿。孙爸爸还专门给手机设置了一组超复杂的密码。

“现在的小孩太聪明，简单的密码会被破译，只能设置复杂一些。”孙爸爸说，千万不要轻视手机对孩子的吸引力，还有他们的“聪明才智”。据他回忆，有一次，小孙玩好手机后，他没有及时收回，因为手机屏幕是关着的，所以没在意。一个小时后，他突然发现儿子又在使用手机了，以为密码又被破译了。一问才知道，儿子下载了一个“黑屏”的屏幕保护，他以为是关机了，其实手机没关。

故事二：签协议按手印 达到要求才能玩

小唐下学期念初一，暑假还没有正式开始，就请求妈妈给她买手机。

考虑到初中的作业量、学业难度都要比以前大很多，还要面对中考，所以小唐刚提出买手机的申请时，妈妈没答应。可耐不住女儿一个星期的软磨硬泡，加上她在小升初过程中的出色表现，妈妈又心软了，前提是签订一份《手机使用协议》。

根据小唐自己草拟的使用协议，今后每个周末，她有2个小时手机使用时间，但必须满足如下条件：

1、保质保量完成作业；

2、上课表现良好、发言积极可增加使用时长，反之扣除使用时长；

3、考试在班级前五，根据名次奖励时长，未进前10扣除时长；

4、周一至周五每天练习半小时古筝，周末练习一小时，未到时间在手机使用时长里扣除。

此外，每次使用完手机，小唐必须把手机交给妈妈，如果拖延归还时间，下次手机使用时长也要相应减少。在这份协议下方，妈妈和小唐一同签了字，小唐还按上了手印。妈妈这才带上她去选购手机。

妈妈坦言，如此谨慎也是被逼无奈：“记得有一次，她拿我的手机玩游戏，一口气玩了一个多小时，完全听不见我说话，我批评了两句，让她别玩了。没想到她一气之下，竟然把手机往地上砸，我当时吓了一跳。女儿从小到大都很乖巧，可一玩起手机就像变了个人，我能不担心吗？”

妈妈一开始拒绝给小唐买手机，完全是出于本能。只是后来转念一想，孩子出生在这样一个信息时代，不让她接触手机不大可能。但孩子自制力有限，必须定个规矩，让她学会有节制地使用手机。

签订协议后，妈妈和小唐就再也没因为手机吵架了。“我很吃惊，她能够自觉遵守条约，而且有了条约后，我的脾气也好了很多，看到她玩手机也不会像以前那样暴躁了。”妈妈告诉记者。

故事三：不玩手机奖励100元 结果母子冷战

小狄下学期念九年级，因为马上就要中考，一放假妈妈便和他约定：如果暑假不使用手机，奖励他100元。“他答应得很爽快，放假头几天也控制得不错，可过了2天就不乐意了，说宁可不要100元奖励也要手机。”妈妈无奈地说。

儿子反悔让她非常生气，坚定了没收手机的决心。但小狄的态度也很强烈，他气愤地告诉妈妈，如果不还他手机，他就不写作业。

“我实在拗不过他，双方总要有一个人妥协，最后还是把手机给了他。不过我俩直到现在还在为手机冷战。”妈妈告诉记者，母子二人目前的状态是，谁也不理谁，双方除了必要的交流外，不会多说一句话。“我早就想结束冷战，但没想到孩子的脾气这么烈，实在没办法。”

对于这件事，小狄并不觉得自己有错，因为放暑假本来就应该好好放松。“平常我们学习已经很累了，为什么暑假里想玩一会手机都不行？而且我每次拿起手机不到一分钟，妈妈就会开始唠叨批评我，实在是气人。”小狄说，身边的同学都在玩手机，在QQ群里聊天，一起玩玩游戏是同学间的一大乐趣，为什么家长无法理解，而且别人都可以玩，为什么自己不行。

“其实我也会想要克制玩手机，有人在旁边帮忙约束，我也能接受。但是直接没收我的手机，我就会很生气，生气过后又有点后悔。”小狄说。

故事四：找爷爷奶奶借手机 趁着妈妈去上班玩

吕女士有两个女儿，大宝马上要读六年级，二宝马上要读三年级，两个孩子平常都很乖巧，而且成绩优异，堪称“好孩子”的典范。然后一到暑假，她也会被手机问题困扰。

“我没有给她俩买手机，她们要玩手机，也是拿我的去玩。本来以为，我上班后她们就没手机可以玩，会乖乖地写作业，后来才知道，每次我一走，她们就缠着爷爷奶奶要手机。”吕妈妈无奈地说。

因为老人待在家里太无聊，她给家中二老买了智能手机，让他们聊聊微信、看看视频，可万万想不到，自己给老人准备的手机，最终变成了孩子的娱乐工具。

“老人的手机里啥娱乐软件也没有，但孩子拿到手机随便一摸索就全都学会了，老人宠孩子，由着她们玩。”吕妈妈说，更无奈的是，每次在她回家前，孩子就会主动归还手机，她还抓不到丝毫把柄。“幸亏是女孩子，通常拿手机只是看看视频，玩玩小游戏，要是玩上了大型手游，那就难办了。”（梁建伟）

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