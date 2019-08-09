辽宁“校园书店”打造高校文化平台

暗红色木质书架沉稳大气，精巧间隔出阅读、休憩、小型会谈等区域；专业医书和各种文创产品琳琅满目，一步一景，书香萦绕……走进曾获评2018年度全国“最美大学书店”的中国医科大学红医店，浓郁的文化气息扑面而来。

“我和朋友聚会都约在书店，特别喜欢这里的氛围。无论未来在哪里，学校的书店里都有我最年轻、最难忘的时光。”临床医学系毕业生姚云峰难忘在书店的美好体验。

2017年以来，辽宁出版集团联合辽宁高校积极推进“校园书店”建设。至今，已有沈阳师范大学园丁店、中国医科大学红医店等11家校园书店进入营业或试营业状态，还有10余所高校书店正在筹备中。“校园书店”已成为高校思想政治建设、文化建设、创新创业教育等工作的重要载体。

在中国刑警学院的校园书店，记者看到这里设专架展示教师的科研及文学著作，犯罪心理作家雷米的作品就陈列其中。沈阳建筑大学学成店采用三方合作模式，与中国建筑工业出版社合作，最新的建筑类书籍实时更新。

“校园书店作为学校思想政治建设和文化建设的重要载体，为学校培养学生良好的阅读习惯、丰富师生校园文化生活提供了重要平台，对建设书香校园、营造浓郁读书氛围起到了重要支撑和引领作用。”沈阳工程学院副校长王奇说。

“大学校园书店也是一个思想政治教育的辅助平台。”辽宁出版集团总经理张东平说。目前，各校园书店均在显著位置开辟出党政读物专区，第一时间陈列和推广最新党建专著与研究成果。2019辽宁省全民读书节期间，校园书店联合发起“首届辽沈高校红色经典读物阅读马拉松”活动，通过文化名人讲座、手机摄影大赛、马拉松阅读并撰写书评等互动形式，在短短一个月时间内吸引了万名师生积极参与，共收获精品书评近万份。

推广文化活动、设计校园文创产品……校园书店还推出大学生店经理培养计划，成为高校“双创”的新平台。“担任店长助理后，我在书店接触到新零售行业的供应链和信息链知识，学习到管理一家现代化店面所需要的管理常识，收获满满。”沈阳建筑大学在校生何礼航说。目前，“盛文·北方新生活”校园书店兼职大学生已占全部员工的50％以上。

教育部近期颁布关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见，明确要求“一校一书店”，为辽宁大学校园品牌连锁书店体系的发展注入强劲动力。“未来我们计划以每年超过10家的速度发展校园书店，最终实现覆盖全省115所高校，打造‘专、精、特、新’的校园文化生活平台。”辽宁辽版图书发行有限公司总经理彭兴伟说。（王莹 李铮）

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