专家呼吁义务教育阶段恢复每周0.5学时健康教育课

学校健康教育是基础素质教育的一部分，一直以来，全国绝大多数学校都因地制宜、探索性地开展了多种形式的学校健康教育活动。“举办关于拒绝抽烟、拒绝二手烟的讲座，组织预防近视的班队主题活动，制作营养科学普及的手抄报……”在北京大学医学部公共卫生学院教授常春看来，这就是现在许多学校开展校园健康教育的主要方式，“调研所到的学校都能按照教育部文件的要求，开展健康教育活动，也有很多优秀案例”。

但在课程设置上，健康教育在整体的课程体系中的地位仍不明确。“几乎所有学校开设的课程都叫体育健康课，体育健康课在实际中还是以体育课为主，一些学校只有下雨天才把孩子们放在教室里上一堂健康课，由于是体育老师任课，讲的内容也大多和运动有关，如体育精神、体育训练中的自我保护以及体育锻炼方面的知识，其他方面的健康知识很少涉及。”在常春看来，这样的教学方式无法真正达到健康教育的目的。

教育部2008年出台的《中小学生健康教育指导纲要》取消了对健康教育的课时要求，提出要将健康教育“有机结合渗透”到其他课程当中。常春认为，强制学时要求淡化后，虽然学校健康教育活动较多，但是不能覆盖所有学生，学生从活动中学到的健康知识和技能也是零散、不系统的，影响了学校健康教育的预期效果。

“‘渗透’的理念是好的，但是现阶段由于缺乏明确具体的融入、落地甚至考核的形式，学校受到课程压力的影响，在组织健康教育课程时难免会不尽如人意。近年来，学校和社会一直提倡给学生减负，学业课时总量减少，学生要把时间放在学习需要高考的课程上，健康教育不需要高考，在这方面的时间投入自然就会更少。”常春说。

一份涉及11118所小学和初中的调查研究表明，已开设健康教育课并定期上课的学校仅占64.6%，小学（63.9%）略低于初中（67.1%）；开设但没有上课的占3.6%；开设不定期课程的占21.3%。同时，还有学校老师反映，规定的学科教学每学期应安排6～7课时，尚不能得到有效落实。从学校层面来看，有些学校领导不重视健康教育课，即使有课时，也经常被挤占。有健康教育教师更是表示，“健康教育成了良心活儿，有责任心的教师认真教，没责任心的教师随意教。”

对此，常春呼吁，健康教育对于青少年是“刚需”。“高年级学生有了自学的能力，但是至少应该保证义务教育阶段每周不低于0.5学时的健康教育课时。”她建议，要把健康教育作为素质教育的重要内容纳入义务教育课程计划，并把每周安排0.5课时健康教育课，确定为中小学法定责任。在严格落实健康教育课时、强调“强制学时”的同时，也可以拓展更多元的教学方式，比如拓展“互联网+健康教育”的内容供给，提供网课，让有自学能力的孩子可以线上学习。

“作为家长，我们也非常希望学校能够提供系统的健康教育。”邬婧女士的女儿上五年级，近年来，关于女童遭性侵的新闻屡见于媒体，这让她越来越重视对女儿进行“性教育”。在她看来，“性教育”是青少年健康教育非常重要的一部分，对于孩子的保护，应该是家庭、学校、社会多方面合力完成的，“我们家算比较开明，能够意识到这个问题，还有很多家长是意识不到的。尤其是农村地区，家庭健康教育严重缺位，学校如果不能兜底，孩子们在这方面就是一张白纸了。所以，学校每周多抽出一节课来让孩子学会更好地爱护自己，没什么不好。”（李翀）

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