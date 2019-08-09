山东实施职业技能提升行动

昨日，记者从山东省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉，按照《山东省职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》，山东将着力解决“培训谁”“谁培训”“如何培训”“如何补贴”的问题，并于2019—2021年，开展补贴性职业技能培训300万人次以上，到2021年，技能劳动者占全省就业人员总量的比例达到25%以上，高技能人才占技能劳动者的比例达到30%以上。

据介绍，山东在职业技能提升行动中将构建多元职业技能培训载体，加强职业技能培训基础能力建设，落实职业培训补贴政策。按照“应培尽培”“愿培则培”“需培就培”的原则，梯次实施职业技能培训，并将培训对象扩展到高校在校大学生、高危行业企业职工。设置了具有山东特色的中小微企业培训，在校大学生“三个一”（一次职业技能培训、一次创业能力培训、一次就业能力实训）能力培养等丰富多彩的培训。

在培训模式上，山东全面推行“劳动者或企业提单、政府列单、劳动者选单、机构接单、政府买单”的五单式培训模式。在培训项目上，山东由设区的市根据产业发展和就业需求，制定并发布本区域内的重点产业职业技能培训指导目录、一般性职业技能培训目录、劳动者培训需求目录和职业技能培训机构目录“四个目录”，并统一补贴标准。（魏海政）

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