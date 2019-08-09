做大学生信赖的倾听者

■办好学校思想政治理论课·人物篇

在学生眼里，汪雨申是个跨界发展的“斜杠老师”：论写作，他参与写作的图书成为理论畅销书；论实践活动，他指导的话剧《钱学森》在全国巡演39场；论教学，他曾获上海市教学成果二等奖……在多个领域取得不俗成绩。

在汪雨申看来，这几个领域的工作是相通的，都指向同一个目标，那就是为大学生传道、授业、解惑，帮助他们实现精神的成长。

汪雨申是上海交通大学的一名辅导员，担任该校人文学院党委副书记，最近获评2019年“最美高校辅导员”。他2001年毕业留校工作，18年来扎根校园热土，不断探索创新思想政治工作方法，把阳光洒向大学生的成长路。

跟年轻人做朋友，设身处地去沟通

在同一个岗位工作18年，是不是可以自称为“老同志”？

汪雨申的答案是“不”。在他看来，辅导员是一个“常做常新”的岗位，一定要针对每一代人甚至每名学生的特点，有针对性地给予指导。他的体会是，面对大学生不能摆“老资格”，而要俯下身子倾听他们的心声。

有一天，大三学生小晴（化名）的母亲打电话给汪雨申说，孩子最近好像有压力，问她也不肯说，家人很着急，希望老师能加以开导。

几经辗转，汪雨申约了小晴一起聊天。原来，小晴以前喜欢用“突击准备”的方式来应对一些任务，临近考试熬夜复习，却发现很吃力，担心考不好，变得紧张焦虑。

汪雨申告诉她，要从往常的“突击准备”思维中跳出来，让学习成为一种习惯，应对不断变化的世界。

说到暑假安排，小晴回答初步打算考研，但又没拿定主意。她也拿到了一家企业的实习录用通知，但考虑到路上来回要花4小时，又不想去。

“我还是建议你去实习。”汪雨申说，“你只有去了，才会慢慢融入那个环境，知道企业里的人在做什么、是怎么配合的，知道你能做什么、不能做什么，这样有意识地去提高自己，一个月下来就会有很大的收获。”

原本约定聊一个小时，两个人一直聊了三个小时。临走时小晴说：“汪老师，我觉得你很能理解我，你很可爱。”

汪雨申告诉记者，只有设身处地去体会大学生面临的处境，才能赢得他们的信任。如果对他们用“我吃的盐比你吃的饭还多”那一套，一下子就把沟通之门关死了，很难听到他们的真实想法，也很难给出可行的指导。

指导社团工作，实现全方位育人

“我的祖国给了我生命和智慧，如果我的爱能对祖国有一点点贡献，我将百死不辞，毕生有幸！”上海交通大学原创话剧《钱学森》在全国巡演，剧中的台词在青年学子中成为流行语。这部话剧的制作人正是汪雨申。

借助各种社团与实践活动，汪雨申和大学生打成一片。他是学生话剧社团指导老师、校辩论队的总教练，也是交响乐团、合唱团、民乐团、舞蹈团等高水平艺术团的负责人。他说，与其对学生进行理性的说教，不如用感性的示范，在各种学生乐意演、乐意看的活动中，全方位育人，达到思想政治教育的目标。

话剧《钱学森》以“两弹一星”元勋、上海交大1934届校友钱学森为原型，展现他的奋斗事迹和爱国情怀，自2012年公演，至今已在全国巡演13轮39场，观众累计超过6万人。

“一部话剧，就是一堂精彩的德育课！”汪雨申说。2018年，他又指导创排医学生题材的话剧《白衣赤诚》，带给年轻人鼓舞和触动。

指导学生民乐团时，汪雨申告诉成员们，民乐是中华优秀传统文化的重要载体，要善于利用演出的机会，把其中的文化精髓展示给国外观众。这就要用英语介绍琵琶、二胡、笙等乐器，介绍节目本身的内容，譬如琵琶《天鹅》与柴可夫斯基的《天鹅湖》有什么异同，特别是要领会并传达乐器中包含的中国智慧。学生从他这里听到不一样的东西，在排练与演出中不由得增加了荣誉感和使命感。

把理论落到生活细处，让学生理解认同

汪雨申不仅长期从事学生工作，也是一名思想政治理论课教师，讲授“思想道德修养与法律基础”和“形势与政策”。

一本《平易近人——习近平的语言力量》，用通俗易懂的方式，展现了习近平总书记系列重要讲话的深刻内涵。2014年出版后不断再版，成为一本理论畅销书。汪雨申是其中俗文俚语篇的撰稿人。

“撰写这些书稿看起来是一种写作活动，其实与思政课教学是密切相关的，出发点都是为了让高深的理论变得鲜活生动。”汪雨申说。

比如“十个指头弹钢琴”，汪雨申用这句话讲解社会发展中的统筹兼顾。他告诉学生，弹钢琴不能十个指头乱摁，要照着谱子、有轻重缓急才能弹出优美的音乐。在社会治理中，中央的大政方针就是乐谱，不同的部门和人协同配合，各项工作才可以有序向前推动。这样的讲解，让学生觉得容易懂又可信。

汪雨申上课喜欢讲大实话，背后则有更深层次的思考，面对问题他不回避，而是把理论落到具体可感的生活细处。他说：“学生理解了之后，就会认同，化为对社会、对世界的认知方式。”

汪雨申的课打动了一批又一批学生。来自台湾的交换生林暐婷选修了他讲授的“思想道德修养与法律基础”课。离别之际，她发送消息说：“何其有幸能接受老师的教导，对当前中国思想有了不同过往的一番理解，真的很开心能有这半年的时光！”（董少校）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)