轮椅博士追逐撼动心灵的生命之光

“不要把自己当成宝，要把自己当成草，当成悬崖峭壁上的那一丛骄傲的草。该摔打摔打自己了。”这是东北财经大学网络信息管理中心教师吕洪良分享自强奋斗经历时的感言。

1991年，因患有先天骶椎裂而行走不便的吕洪良考入东北财经大学投资系。大三时，他的腿病愈发严重，从此以轮椅代步。1997年，已在一家金融机构工作的吕洪良考取了东北财经大学研究生。2000年，吕洪良毕业留校工作，并于2014年获得博士学位，成为大连的“轮椅博士”。

看似一帆风顺的成长其实充满了艰辛。

在大学里，他每天爬到三楼、四楼上课，常在厕所里摔倒。一次次摔倒，一次次爬起，每次爬上楼梯回到寝室就像是卸下了一副重担，每次穿越风雨走进课堂就像是打了一场胜仗。由于上厕所不方便，拐杖打滑，容易摔倒，他经常忍着一上午或一下午不喝水。拿到博士学位证书的那一年，他住了3次院、做了3次手术，长期的身体透支全部还清。

“虽然屡遭磨难，但我仍然坚持自己的人生信条，不要可怜和施舍，我只要有尊严的生活。从本科，到硕士，再到博士，向着有尊严的生活，一次次起跑，一次次跨越，一次次冲刺，一次次超越自我。”吕洪良不断给自己调整标杆，设定新高度。

吕洪良大学毕业找工作时处处碰壁。他曾在一家银行工作过一年。家与单位相距大半个城市。当时没有地铁，没有无障碍公交车，残疾人尚未允许驾驶机动车。

每天摇着三轮车穿越大半个城市上班，对他是个很大的考验。银行安排他在家工作，订阅报纸，整理金融信息。

吕洪良认为，这种就业方式不利于个人发展。他不顾家人反对，决定考研。

“以前，我是个非常乖的孩子，没有独立性，全部事务都由父母和兄长决定。这是我人生中第一次独立作出决定。因为我的心底里发出呐喊，我不要可怜、不要施舍，我要有尊严的生活。”吕洪良说。

2000年硕士研究生毕业，吕洪良留在东财大网络信息管理中心工作。

又是一个新的考验。本科和硕士都是财经方向的，转行到信息技术这个新的领域，他需要学习很多新知识。

吕洪良白天工作，晚上熬夜苦学，很快在技术上形成了自己的特长，并且和学生们一起承担起学校网站的建设工作。

“对残疾人而言机会很少，选择范围也不宽，抓住每一次机会，学习一技之长，先安身立命，自食其力，再等待机会，寻求发展。这就是我当时的想法。”

求学之路的坎坷和艰辛，磨练了吕洪良坚韧不拔的意志品质，也收获了老师和同学们相随相伴和不离不弃的深厚情谊。

“大学不仅应该有大楼、大师，更应该有大爱。让每个学生具有对社会、对他人的大爱情怀，应该是教育的重要目标之一。在我之后，东财大陆续招收了多位残疾程度较重的残疾人学生。他们顺利完成学业后在各自的工作岗位上都非常出色，为学校争得了荣誉。平等的教育机会、大爱的人文环境，是每个残疾人自强不息的基础。”吕洪良说。

吕洪良成才的同时也逐渐意识到自己肩负的社会责任。

2015年，在大连市残联的支持下，吕洪良创建了大连市轮椅无障碍督导队，利用业余时间带领残疾人参与城市无障碍环境考察和督导。

2016年，吕洪良当选大连市无障碍建设促进会会长。2017年至2018年，无障碍促进会先后两次承接大连市民政局政府购买社会组织服务项目，累计为1100多名残疾人提供了无障碍出行服务。2018年，吕洪良被推举为沙河口区政协委员、大连市政协社情民意特邀信息员。同年，吕洪良被选举为大连市残疾人联合会兼职副理事长。

吕洪良在担任沙河口区政协委员之前平均每年都撰写七八份提案，通过其他人大代表和政协委员呈送，主要反映道路、商圈、公园、交通等方面的无障碍建设问题。他还多次去现场，和工程监理、设计人员进行沟通，有理有据地说服他们按照国家标准进行设计和建设。设计人员也根据建议做了相应调整。吕洪良的提案还被评为2018年度沙河口区政协优秀提案。

2017年，东财大成立了无障碍发展研究中心，吕洪良担任中心主任。他还被中国残联聘为残疾人事业发展委员会无障碍环境研究专业委员会委员，为一些国家重点工程建设提供无障碍设计咨询。

今年4月，吕洪良还当选为全国自强模范。

他说：“生命只有一次，要么腐朽，要么燃烧。为个人奋斗的人充其量只有萤火之光。为人民、为国家、为民族奋斗的人才是火炬之光、太阳之光。每一个为人民幸福、为国家富强、为民族昌盛而奋斗的人都自带光芒，那正是撼动心灵的生命之光，我愿永远追随火炬之光，在无障碍之路上，在残疾人事业发展之路上，放射出璀璨的生命之光！”（王晨）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)