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今天，高校教师职称怎么评

2019年08月09日08:57  来源：光明日报
 

新中国成立以来，我国高校职称主要实行“校聘”制度。

1960年，国务院颁布《关于高等学校教师职务名称及其确定与提升办法的暂行规定》，规定我国高校教师职称实行分级审批，即助教职称的审批权在学校，讲师和副教授职称的审批权虽在学校但须报省教委备案，教授职称的审批权最终在教育部。

1986年，国家颁定《高等学校教师职务试行条例》，对高校教师职称评审做出了具体规定，并开始将教师高级职称评审权下放给少数国家重点高校，后逐步扩大到省属重点高校。

2017年教育部等五部委联合下发《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》，明确规定“将高校教师职称评审权直接下放至高校，由高校自主组织职称评审、自主评价、按岗聘用”，我国高校教师职称评审完全进入校评阶段。同年，教育部、人力资源和社会保障部又联合印发了《高校教师职称评审监管暂行办法》，对高校教师职称评审工作进行监管。

记者梳理发现，目前，我国高校教师职称评聘大都坚持分类指导、分类管理的原则，主要有两种分类方式：一类是依照岗位类型划分，设置教学为主型、科研为主型和教学科研并重型三类岗位；另一种分类法是依照学科（专业）划分。

有研究指出，按岗位类型划分充分考虑到教师的优势及兴趣，但严格的划分会使得教学型教师缺少科研实战经验和学术造诣，科研学术优异的教师不能将知识和经验传授学生，造成教学和科研分离；按照学科（专业）划分的方式主要适应于综合类高校，但教师职称评聘实际工作较为烦琐，且会因标准不一造成不同院系和学科之间的比较，存在不稳定因素。（邓晖）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)
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