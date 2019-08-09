重庆大学周绪红教授当选日本工程院外籍院士

8月6日，重庆大学原校长、土木工程学院教授，中国工程院院士周绪红收到日本工程院阿部博之院长的通知，祝贺他当选为日本工程院外籍院士。

日本工程院（The Engineering Academy of Japan）成立于1987年，由大学、产业界以及国家机关中在工程及科学技术相关领域作出卓越贡献，并具有重要领导和指导地位的人士组成。周绪红教授是在日本没有长期工作经历而入选日本工程院外籍院士的极少国际著名专家。

周绪红教授长期从事土木工程专业的教学与科研工作，在钢结构和钢-混凝土混合结构等新型结构的体系研发、理论研究和工程应用方面做出了突出贡献。周绪红院士率领研究团队创建了钢管约束混凝土结构新体系，提出了巨型网格结构体系和钢管混凝土异形柱框架结构体系，创新发展了冷弯薄壁型钢结构体系和交错桁架结构体系，研发了新型混凝土叠合楼板体系和钢-混凝土组合索塔锚固体系，建立或发展了相应的结构分析理论、设计计算理论与方法，成果编制成国家、行业标准或被其采纳，并在高层钢-混凝土混合结构、大跨度房屋钢结构、长大桥梁结构和新型风电结构等工程中广泛应用，取得了显著的技术经济效益和社会效益，促进了我国钢结构和钢-混凝土混合结构技术的发展，为推动我国土木工程行业的科技进步做出了重要贡献。

周绪红教授先后获得国家科技进步二等奖3项、省部级科技进步一等奖10项、国家优秀教学成果二等奖2项。授权国家专利98项。主编和参编国家与行业标准10部，出版学术专著2部、大学教材9部，在国内外发表学术论文430余篇。2016年当选英国皇家结构工程师学会会士，2014年获中国钢结构三十年领军人物称号，2013年获组合结构杰出贡献奖，2011年当选中国工程院院士。（田文生）

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