“没招生就满员”有违教育公平

8月1日,陕西西安莲湖区第八幼儿园贴出通知,称本月开始招生,但无具体时间。8月2日早,家长被保安告知当日不招生,可等到8月3日,幼儿园贴通知称招生已结束。“难道是半夜招生?”家长质疑暗箱操作。8月7日,莲湖区教育局对记者称,已介入调查。

事情的真相究竟如何,还有待有关部门的调查。不过,从报道中看,家长质疑暗箱操作,也有一定的道理,比如,“8月1日贴出通知,称本月开始招生,但无具体时间”,显然极不正常,招生公告怎么会没有报名时间?这是否有意为“没招生就满员”预留暗箱操作的空间?而8月2日“当日不招生”,3日却称招生已结束,“难道是半夜招生?”

家长们之所以有这么大反应,与如今幼儿园入园难有关。如今,每到招生季,许多幼儿园门口都排起长队,有的甚至能排上几天几夜。尽管有关部门已经明确规定,各幼儿园不能采取“先到先得”的方法,应以公布的入园条件为准,凡在幼儿园公布的招生时段报名,都不存在先后顺序,以杜绝排队、占坑现象。但家长仍不放心,宁愿“自讨苦吃”熬夜排队。家长为什么要这么做,大体有两个原因,一是幼儿园,特别是优质的幼儿园的数量远不能满足人们的需要,二是家长们害怕幼儿园会“暗箱操作”,像这个幼儿园一样,“没招生就满员”。

“入园难”折射出了当前我国对学前教育的投入力度仍然不足的现状。虽然国家多次提出要发展学前教育,鼓励开办普惠性幼儿园,但这显然需要时间,不是一蹴而就的,正因为如此,在目前扩大幼儿园招生规模还存在一定难度的情况下,唯有严格招生纪律,才能倒逼学前教育的投入落到实处,也才能在一定程度上减轻社会上“入园难”的紧张气氛。特别是,在目前“僧多粥少”的情况下,尤其要坚持教育公平,招生必须公开透明,这不仅是体现教育以人为本的宗旨,也是教育法赋予所有家长和孩子的权利。

因此,如果名额难以满足所有孩子入学需求,对于所有符合条件的孩子,就都应接受报名,然后采取公开抽签的形式处理。没招生就满员,对家长和孩子都极不负责,有违教育公平。对此,幼儿园给出一个什么样的说法,不妨拭目以待。

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