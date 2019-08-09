小心教育培训分期陷阱

花数万元报名英语培训课程，被忽悠办了“分期付款”，却莫名其妙地背上网络贷，而且每月还款金额还占去工资一半，不按时还款的话，个人征信记录就会受影响……“新华视点”记者调查发现，多地出现参加英语培训的消费者落入“预付式+消费贷”圈套的现象。

英语培训课程动辄上万元，让不少有心充电的人士“望价却步”。于是，培训行业想出了“预付式+消费贷”的招，为消费者提供学费分期付款服务。这貌似是一个既减轻消费者支付压力又让培训机构、网贷公司有钱赚的双赢妙招，然而，坏就坏在营销手段上。有些培训机构的销售人员压根不告知消费者这是网络贷款，也不告知贷款利率及每月还款金额等重要信息，更不告知贷款逾期的后果——高额罚息、影响征信甚至构成犯罪，仅说些“可分期付款，每个月只有几百元”“不用你付，利息是我们来支付的”之类的甜言蜜语，只求速速将消费者套牢。消费者需要明明白白消费，显然，这种忽悠式营销涉嫌侵害消费者的知情权。更有甚者，个别培训机构在将消费者套牢后，或货不对板服务大缩水，或者直接关门跑路。消费者在享受不到应有服务的同时，却迫于贷款合同中违约条款的压力，不得不咬着牙继续还贷，权益遭受双重损害。

消费者的权益谁来维护？培训行业这种“预付式+消费贷”侵权纠纷涉及教育、金融、市场监管等部门，相关部门应加大联合监管力度，共同打击侵权行为。对于消费者反映问题比较集中的培训机构应重点调查，及时查处。消费者自身也要加强防范。天上不会掉“馅饼”，“馅饼”可能是“陷阱”。别光听销售人员的一面之词，要多问、多了解，看清楚合同里的条条款款，当然，也要掂量掂量自己的还款能力。总之，与事后维权相比，事前防范更容易，也更重要。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)