原标题：朋友牵线也是恋爱困难的解药 90后佛系相亲从握手到牵手

中国人民大学本科生王美乐在上一段恋情结束后一直郁郁寡欢，终日以泪洗面。暑假期间，舍友张婉不忍看王美乐逐渐消瘦，邀请她加入自己和男朋友的旅行。为了不让美乐太尴尬，张婉的男朋友叫上了自己的单身舍友石梓，撮合两人的意图不言自明。

一趟旅程下来，经历了惊险刺激的卡丁车、妙趣横生的德州扑克后，王美乐和石梓互相萌生了一层淡淡的好感。“回去之后还总是想到她，觉得以后见不到太可惜了。”动心的石梓在旅行结束后继续和王美乐保持联系，并表白成功，在大三开启了自己的“黄昏”初恋。

在人文社科院校读研究生的小方和男朋友的相识也源自于朋友的牵线。实习期间，小方和实习老师一见如故，迅速打成一片，成为好友。聊天的时候，小方时常吐槽自己的学校男生太少，找不到男友。过年的时候，小方甚至怀着好奇心加入了一个“寒假相亲群“。有一天，实习老师突然和她说：“你别着急相亲，我给你介绍一个人。”

看起来，第一批焦虑的90后开始踏入了“朋友牵线“的环节，单身多年的难题终于有了“长辈介绍”以外的解决方案。

朋友牵线：恋爱困难的一剂解药

小方十分认可朋友牵线这种认识恋爱对象的方式，也很感谢实习老师的介绍。她认为，对于开朗外向的人来说，认识、发展潜在对象没有太大困难，但是对于和自己一样内向、不善于扩大朋友圈的人来说，很多时候都非常“无力”。如果有朋友能介绍到合适的人，则是一件再开心不过的事情了。

和王美乐在一起之前，石梓没有任何恋爱经验，如果没有朋友们的牵线，自己可能根本不知道怎么去“搭讪”美乐。石梓对美乐念念不忘，但是追求起来还是十分局促：“我拙劣搭讪的时候，幸好她都回应我了。第一次出去吃饭，我也没怎么说话，都是她在说。”

抛开自身性格因素不提，身边趋于固定的交际圈也限制了很多人的想象力。人文社科类院校美女如云，而理工科院校则正相反。无论是学习还是工作，在一个环境中待久之后，身边的圈子就逐渐固定了，万花丛中一点绿是难以找到的风景，直男们往往望眼欲穿也望不到一个“丁香般的姑娘”。

今年6月，本科毕业的郑珂把脱单的希望放在了研究生院校，即将离开人大去清华就读的她希望自己能“顺利找到一个清华男友”，并在多个闺蜜面前拍胸脯保证，“等我找到男朋友了就给你们介绍。“

这种“脱单了不能忘记好姐妹”的心理则是很多“年轻红娘”的真实心理写照。

定向介绍：朋友把关，我放心

一般有着能达到搭线高度的革命友谊的朋友之间都比较了解，知道朋友想要什么类型的对象，适合怎样的人。在介绍之前会“认真物色”，相当于认识之前就有了一个“把关人”，高效率的同时多了一重保障。

小方的实习老师是一个中央媒体的编导，“老师看人比较准，这是他第一次牵线，就成功了。”他撮合小方和男友的主要原因是他俩有共同的兴趣爱好，性格也比较像。小方喜欢摄影，而男朋友是摄影专业、从事摄影相关工作的。

豆瓣“相亲后的吐槽”小组中一篇询问“长辈介绍相亲和朋友介绍会有区别吗”的帖子中，最高赞回答为“朋友介绍看性格更多，长辈介绍看条件更多”。答主“会女工的沈嫦娥”觉得朋友介绍的成功率会高一些，这或许也是朋友牵线能够进入年轻人心理防线的主要原因之一。

第二高赞回答的豆友“小离开”分享了自己的相亲和被牵线经历。爸妈是白手起家，挑选介绍对象的时候讲究门当户对，“热衷于介绍凤凰男，超过175的男生会怕我过得不幸福主动帮我回绝”。显然，“小离开”看不上父母介绍的这些相亲对象。除了父母，“小离开”的朋友也会给她介绍一些“经济适用男”，他们大多“有房有车颜值不错”。

“感觉男朋友就是一个男版的我。”在浙江师范大学行知学院就读的小汪和刚工作一年的男友老王相识于一场朋友刻意安排的4人饭局。两个人都属于“能侃会唠”的社交达人型，初次相遇就已经天南海北地讨论各种话题。当天饭局结束，两人独自来了场深夜散步，打趣自己被好朋友“介绍”这件事，同时也互相确认了眼神，定下了关系。

确定关系之后的一段日子，两个话痨偶尔也会不知道怎么寻找更多的共同话题，这个时候牵线的朋友就成了一个天然的话题源泉。也会经常一起出去玩，省去了“把男朋友介绍给好朋友，让对方融入自己圈子”的步骤。

功败垂成：怎样的牵线才是高质量

朋友的把关更像是一个基本的“条件连线题”，然而某方面条件的合适并不能保证介绍的成功率。阿梓曾经试图撮合初中同学和大学同学。这道连线题的两端分别是“想找个北医的男朋友”和“恰好就读于北医”。3个人一起吃了顿饭，但由于缺少控场能力强的社交达人，场面比较尴尬，到后来变成阿梓和初中同学畅聊当年。饭局结束以后被介绍的两人也没有后续发展。那之后，阿梓再也不尝试撮合别人。

希望读研后找到男朋友的郑珂也有过一次被牵线的经历，两人连同介绍他们的一对情侣一起去圆明园划船、吃了饭。后来男生问中间人要了郑珂的微信，但两人的聊天记录最终也止步于刚加好友时的问候。

90后公务员小米和老公是通过同事的介绍认识的，但在遇到老公之前，小米还有过两次失败的被牵线经历。第一段失败的原因是双方都没有太大的化学反应，而且小米觉得对方的声音“真的很难听“；第二段则是因为三观不合，见面后发现对方是一个过于狂妄自大的人，并且和前任藕断丝连，“当天就直接跟他说不合适了”。

“朋友介绍这种方式有一定的认可度的一个原因是，对于十六七岁到二十六七岁的年轻人来说，‘同伴影响’很重要。过了这个年龄段之后，这种方式就不一定那么合适妥当了。”中国科学院心理研究所心理学博士张莉表示，“另一个原因是它氛围更轻松，大多发生在大家喜欢的‘出去玩、聚餐’的场合下。“

张莉也肯定了朋友介绍的好处，它有利于年轻人扩大社交圈，也没有了父母相亲时候强烈的功利心，“只不过是多了一条认识朋友的途径而已，谈成谈不成也没有太大的压力”。而张莉觉得年轻人在恋爱对象的选择上，倾向于“好感”导向，更加“注重眼缘”。但是，“眼缘”这种第一印象在90%的情况下都是不靠谱的，还是在长时间交往了解各方面以后，才能建立更持久的关系。

小方最初心动的节点是第一次见面的一个细节。他们在学校内碰面，一起走到餐厅。当时是初春，风还很大，吹起的沙子迷了小方的眼睛，个子高高的男生很自然地走在她面前，帮她挡风，让小方感觉“很温暖”。就这样，两人跨过了最初认识的尴尬期。后续，小方觉得自己能够接受男生的最大原因是“他懂得接梗，你说的话他能懂，交流起来很舒服，没有隔阂”。

在张莉看来，朋友介绍的成功率取决于朋友和自己的相似性，交际广泛的人和只愿意与自己类似的人交朋友的人，评判他人的角度会很不一样。还有一个风险在于，你在朋友面前的状态和恋爱时的表现会有很大差异。

“从理性的角度来说，一个人在谈恋爱的时候，除了跟那些你看上去喜欢的人谈，也应该跟那些与你不太一样的人谈，尤其是在自己社交圈子比较窄的时候。接触和自己差异大的人，对自我认识和世界观上都会收获新的角度。接触的人越多，积累的经验越多，对爱情的感受和把握也会更成熟。”张莉表示。

陆宇婷

(责编：郝孟佳、熊旭)