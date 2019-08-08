淮北师范大学“红色文艺轻骑兵”文化艺术服务团走进基层

人民网讯 淮北师范大学“红色文艺轻骑兵”文化艺术服务团（简称“文化艺术团”）近日来到阜阳市颍上县关屯乡，与当地文化站一起举办了暑期社会实践文艺演出活动。

领队贾梓欣表示，本次活动一是慰问关屯乡的父老乡亲和广大的扶贫干部。二是开展文化下乡，锻炼提高大学生的艺术能力，增强社会责任感、使命感。同时通过实地采风，为学生们以后的作品创作与艺术演出积累经验、提供素材。

演出在少数民族舞蹈串烧中拉开帷幕，文化艺术服务团表演了独唱《草原之夜》、舞蹈《扇骨》、男女对唱《不忘初心》等节目；关屯乡文化站也带来了颍派花鼓灯《游春》《大花场》以及郑派花鼓灯《淮河岸边花鼓娃》等节目。

阜阳地区是花鼓灯的流传地，文化艺术团的队员们还利用演出间隙开展了实地采风，虚心向花鼓灯老艺人求教，老艺人们耐心指导并鼓励队员们大胆尝试。

据了解，文化艺术团还走进了淮北消防救援支队和建筑工地进行慰问演出。

在淮北消防救援支队，文化艺术团为消防队员送去了精彩的文艺演出，消防救援支队也准备了小品、诗朗诵等节目。

文化艺术团为消防队员带来精彩的文艺演出 校方供图

淮北消防救援支队还为现场的师生们开展消防安全教育活动，采用案例警示、设备操作等方式，结合近年来发生的、尤其是在高校发生的多起重大消防事故进行分析，全面系统地讲解消防安全知识和火灾自救逃生技能，并从强化消防意识、如何预防火灾、初期火灾扑救、消防器材使用等方面进行重点培训，让青年学生对消防员的奉献精神有了更加深刻的理解。

淮北消防救援支队为在场师生开展消防安全教育活动 校方供图

为学习弘扬建筑工人冒酷暑、战高温、勇担城市建设主力军的崇高精神，团员们在建筑工地为建设绿金淮北而付出辛勤汗水的建筑工人们奉献了一台精彩的文艺节目，所有演员和建筑工人一起挥舞国旗，共同唱响了《我和我的祖国》，为祖国70华诞放声高歌。

据了解，淮北师范大学“红色文艺轻骑兵”文化艺术服务团是音乐学院暑期社会实践重点团队。该团队一直致力于利用文艺专业所学之长，开展“六进”活动，为基层贫困乡村、群团、社区、学校、军营、工地等送去精神文化大餐，慰问扶贫干部，传承红色基因，让大学生“受教育、长才干、做贡献”。

(责编：实习生(徐玮辰)、孙竞)