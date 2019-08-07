沐浴阳光，让少年儿童茁壮成长

【引言】

少年儿童是祖国的花朵，民族的希望，让每一名少年儿童都能茁壮成长，是全社会的共同心愿。

前往学校考察调研、同少年儿童代表座谈、给小学生回信……党的十八大以来，习近平总书记始终关心少年儿童的身体健康和成长成才。一句句真情叮嘱，一个个重要指示，凝聚着总书记对祖国未来的真挚关怀和殷切希望……

【故事一】

温馨的儿童之家撒满爱的种子

“苹果，苹，果……”在呼和浩特市儿童福利院，6岁的脑瘫儿童小刚随康复老师一遍遍跟读。半天的康复课程结束，他已经能慢慢地说出“苹果”一词。

小刚在福利院生活快5年了。刚来时不会说话，也不会走路，经过近5年有针对性的动作和语言康复训练，他已经可以进行简单的运动和交流。每当看到福利院院长武文俊走来时，小刚便开心地挥手喊着：“妈妈，妈妈来了！”

小刚是呼和浩特市儿童福利院里150多名孤弃儿童中的一员。那些曾经无家可归的孩子们，在这里找到了新的归宿，把这里当作了自己的“家”。

2014年春节前夕，习近平总书记来到福利院，看望这里的孩子们。“对儿童特别是孤儿和残疾儿童，全社会都要有仁爱之心、关爱之情，共同努力使他们能够健康成长，感受到社会主义大家庭的温暖。”习近平总书记的话，感动了在场所有人。

今天的福利院，温暖无处不在。

五彩的走廊挂满孩子们做的剪纸、拼贴、绘画作品，花花鹿家、奔奔牛家、壮壮班……一个个房间内传来孩子们的欢声笑语，很难相信他们当中98%都有中重度残疾。

活动室内，几名1岁左右的幼儿在“小兔子拔萝卜”的歌声中有节奏地挥动着小手；教室里，一群三四岁的孩子在老师带领下玩过家家的游戏，学习生活自理；特殊教育区，几名学龄儿童围坐在特制的桌子旁，跟着老师学习认识数字……

据武文俊介绍，福利院模拟家庭的抚养方式让孩子们感受到家的温暖。按照年龄、身体残疾程度和生活自理能力，福利院将儿童划分到不同的养育区。其中，对正处在建立母婴依恋关键期的0至3岁孩子，由模拟家庭养育，3岁以上的孩子开始学习生活自理，进入集体养育区。

“感恩的心，感谢有你……”5年多前，习近平总书记聆听孩子们歌唱《感恩的心》。悠扬的歌声响起时，不少人都眼眶湿润了。

如今，这些孩子中有的已经走出福利院，依旧不忘习爷爷的教诲。

聋哑女孩王雅妮牢记着习近平总书记“好好学习，学业有成”的叮嘱，成为呼和浩特市特殊教育学校的一名美容课老师。她希望把学到的美容美发技能，教给特殊教育学校的学生，让他们拥有一技之长。

她还时常回来看望“弟弟”“妹妹”们。“把感恩牢记心中，用所学回报社会，我会把得到的关爱传递给福利院的每个孩子。”王雅妮用肢体语言表达着自己的心声。

【记者手记】

每一名身处困境的儿童，都不应是折翼的小天使。

努力使所有儿童都能拥有美好灿烂的明天，是每个家庭最大的愿望和期盼，也是国家走向繁荣富强的基础和支撑。

党的十八大以来，在习近平总书记的深情关怀下，一部部政策文件相继出台，农村留守儿童、困境儿童的关爱服务体系不断健全。同时，我国不断加大对特殊困难儿童群体的保障力度，开展农村留守儿童摸底排查工作，建立农村留守儿童关爱保护工作部际联席会议制度……一系列扎实的举措，力争让每个孩子都沐浴在爱的阳光下。

记者在福利院看到，那些不会说话的孩子，脸上挂着灿烂的笑；那些生活无法自理的孩子，努力做出手工送给前来探望的叔叔阿姨；那些从小失去父母的孩子，被来自四面八方的爱包围着……

折翼的天使终究会张开翅膀，在天空翱翔。

【故事二】

我要和小树苗一起茁壮成长

北京市通州区贡院小学学生毕杨有时会来到绿心城市森林公园，“看望”一棵四季常青的侧柏。

对毕杨来说，这棵侧柏意义重大：“这是习爷爷和我们一起种下的。”

2019年4月，习近平总书记来到绿心城市森林公园参加首都义务植树活动。他一边劳动，一边向身边的少先队员询问学习生活和体育锻炼情况，祝他们像小树苗一样茁壮成长。

当时的毕杨，看着习爷爷扶苗培土、拎桶浇水，对劳动非常在行，心里暗暗敬佩。

此后，一有空闲，毕杨开始主动承担一些家务劳动，择菜、洗碗、洗衣服、扫地拖地……通过一件件小事，将劳动意识融入生活之中。

习爷爷同孩子们的亲切交流，让毕杨深深感到热爱运动、强身健体的重要性。“今后，我要牢记习爷爷的教诲，多读书、多劳动、多运动，长大后做对祖国建设有用的人才。”毕杨说。

“少年儿童要注意加强体育锻炼”，习近平总书记对孩子们身体健康的关怀，体贴入微。

“德智体美劳全面发展”，习近平总书记的嘱托让越来越多的孩子们打开心灵，奔向更广阔的远方。

毕杨开始把目光投向了书本以外的广阔天地。现在的她对环保方面的话题愈发有兴趣，今年以“我们都是成长中的小树苗”为题参加了演讲比赛。5月份，她又随爸爸妈妈一同参观了北京世界园艺博览会，学习更多关于绿色生活的知识。

【记者手记】

一棵树的成长，离不开土壤的营养、雨水的滋润，还要在与风雪对抗中“千磨万击还坚劲”。

新时代的好少年，理应德智体美劳全面发展。

在习近平总书记的关怀下，国家出台《健康中国行动（2019—2030年）》，明确提出实施中小学健康促进行动，引导学生从小养成健康生活习惯。教育部、国家卫生健康委员会等8部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出到2030年我国6岁儿童近视率控制在3%左右的目标，让孩子们的双眼更明亮。

更加注重德智体美劳全面发展，把道德品行、体质健康、运动技能和习惯养成作为评价学生的重要标准，提高学生的综合素质……在成长之路上，一个个向上的指引将助力孩子们踏出坚实的每一步。

【故事三】

沿着先辈足迹走向灿烂的明天

大山深处的陕西省铜川市照金北梁村，山林茂密。

青山环抱下，金色的夕阳映照着照金北梁红军小学教学楼，“托起明天的太阳”七个红色大字格外醒目。

一年多以前，因为一封信，这所学校的孩子们和远在北京的“大朋友”习爷爷结下了不解之缘。

2018年5月30日，习近平总书记给陕西照金北梁红军小学的学生们回信，祝他们和全国各族少年儿童节日快乐。

“习爷爷在回信中，让我们要多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范人物学习，热爱党、热爱祖国、热爱人民，用实际行动把红色基因一代代传下去。”北梁红军小学学生王天娇对习爷爷的殷殷嘱托记忆犹新。

青山有幸埋忠骨。照金镇曾经是陕甘边革命根据地的中心，流传着无数可歌可泣的故事。生活在这里的孩子们，身上流淌着红色的血液。

一年多来，牢记着习近平总书记的嘱托，北梁红军小学在师生中大力开展系列红色教育活动，让革命故事走进了校园，走进了孩子们心灵。

在学校，可以看见命名为红二十六军二连一班的班级，“红二十六军”代表着陕甘边革命根据地创建的番号，“连”代表年级。可以听到革命年代的集合号和休息号，那是上下课的铃声。

每周一次的“红色教育课堂”、老红军讲解革命历史、到照金纪念馆参观学习、诵读红色经典等活动……红色教育串起一个个革命故事，仿佛是进行一场穿越时空的对话。

“我最喜欢薛家寨保卫战的故事。”作为学校“红孩儿宣讲团”成员，陈子涵脸上洋溢着自豪，“讲故事让我了解很多革命英雄的事迹，懂得现在美好生活来之不易。”

“希望你们怀着一颗感恩的心，珍惜时光，努力学习，将来做对国家、对人民、对社会有用的人。”习近平总书记回信中的叮嘱，孩子们铭记在心。

虽身处小村，但北梁红军小学的孩子们同样怀有远大的梦想。问及理想，他们给出的答案是当科学家、解放军、医生……午休时，围绕梦想这个话题，孩子们总是可以谈论很久。

“我们一定会铭记习爷爷的教诲，珍惜今天的幸福生活，长大后成为建设祖国的栋梁之材。”王天娇语气坚定，稚嫩的脸上绽放出甜美的笑容。

【记者手记】

曾经战火纷飞的大地早已是丰收的田野。

那些在战火中逝去的英雄，也化为天上的星，在无数个夜晚，为生活在这片土地上的孩子照亮前行的路。

英雄的精神不会过时，英雄的故事也不应被遗忘。

“让社会主义核心价值观的种子在少年儿童心中生根发芽”“美丽的中国梦属于你们”，习近平总书记的话，点亮了孩子们的梦。

牢记习近平总书记的嘱托，沿着革命先辈的足迹，党和人民期待：广大少年儿童们早日成为合格的中国特色社会主义事业的建设者和接班人，肩负起实现中华民族伟大复兴中国梦的时代重任。

（新华社北京8月6日电 记者王鹏、魏婧宇、张斌、赵琬微、张丽娜）

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 01 版）

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