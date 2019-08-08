带着梦想，飞得更高更远

【引言】

“人才决定未来，教育成就梦想。”

教育，关系每个孩子的前途，决定一个民族的未来。

党的十八大以来，习近平总书记心系教育事业。一次次寄语激扬青春梦想，一声声问候温暖教育希望。他关心一件件教育“小事”，推动“更好更公平”的教育愿景早日成为现实。

循着习近平总书记的足迹，新华社记者在回访中看到一个个令人振奋的画面——学有所教的逐步实现，正在为中华大地每一个孩子插上翅膀，让他们带着梦想飞得更高更远。

【故事一】

“云端”的孩子不再发愁“上学路”

坐落在海拔2700米的高山上，四川省昭觉县的瓦吾小学终年云雾缭绕，被称作“云端小学”。

11岁的男孩阿作伍勒即将在这里升入五年级。每一个和他一样生活在大凉山的彝族孩子都知道，在遥远的北京，有位慈祥的习爷爷牵挂着自己。

2018年春节前夕，习近平总书记乘车沿着坡急沟深的盘山公路，深入四川大凉山腹地的昭觉县看望贫困群众。他为小女孩吉好有果唱出的《国旗国旗真美丽》热情鼓掌，关切地询问村民“孩子有没有学上”。

在这片被悬崖峭壁围绕的土地上，曾有数以百计不通公路、几乎与世隔绝的“悬崖村”，孩子们求学之路异常艰辛。4年前，当阿作伍勒刚入学时，“云端小学”还不通公路。年纪小小的他，需要沿着陡峭的山路步行一个多小时，才能到达4公里以外的学校。

年迈的奶奶双目失明，常常在家流着泪、揪着心，生怕他出意外。

这些年，一切正在悄然改变。

2015年，从昭觉县城通往瓦吾小学的水泥路修通，阿作伍勒上学时间缩短了一半；2017年，新校舍落成，孩子们搬进了明亮安全的教室；需要深一脚浅一脚、挨家挨户找回辍学放牛娃的校长，现在有了247名学生；开齐了所有小学课程，“云端”上的孩子还组建起校园足球队……

曾经被层层山峦阻挡的教育之光，照耀着幼小的心灵，孕育着无边的梦想。

就在习近平总书记看望彝族群众半年后，沿着校门口的路，阿作伍勒第一次离开家乡、坐着动车来到南京参加足球友谊赛。他的家族里，从未有人走得这样远。

“等我长大，要去很多很多地方，和不同的对手比赛！我想赢！”阿作伍勒大声说出自己的梦想。

【记者手记】

“扶贫必扶智”“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”“义务教育要有保障”……党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央关心关怀下，国家财政性教育经费占GDP比例连年保持在4%以上，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，农村义务教育学生营养改善计划已覆盖所有国家级贫困县。

桶的容量取决于最短的木板。

补齐短板，还清“欠账”，千千万万个“云端小学”响起琅琅的读书声。

【故事二】

老区教师合力托举“起跑线”

参加培训、检修教学用具、准备秋季学期课程……炎炎夏日，陕西省延安市宝塔区杨家岭福州希望小学的老师们并没有因为暑假到来而停止忙碌。米黄色的教学楼上，红色大字“托起明天的太阳”格外醒目。

2015年2月，习近平总书记来到这里，看望教职工，并关切地询问教师待遇如何。老师们至今记得他当时殷切的嘱托：“教育很重要，革命老区、贫困地区抓发展在根上还是要把教育抓好，不要让孩子输在起跑线上。”

回首过去的4年，37岁的语文老师张燕感慨，自己的教学环境已今非昔比。

4年里，学校的教学楼由3层增加到5层，书法室、美术室、音乐室、舞蹈室一应俱全，还配备了现代化教学设备，老师们教学时可以通过互联网调阅资料。

资源“引进来”还不够，老师们积极“走出去”。

张燕被学校派至南京市长江路小学跟岗学习，虽然只有短短一周时间，却获益匪浅：“去优秀的学校跟岗学习比听教育讲座来得更快，效率更高。回来后，我们互相分享心得，结合实际情况优先使用好的做法，不能让娃娃们输在起跑线上。”

除了跟岗学习，学校还跟北京市朝阳区芳草地小学、福州市鼓楼第二中心小学等建立教育合作结对机制，与他们的教学能手建立师徒关系。张燕说，即使她的“师傅”调离了原来的学校，这种帮扶指导也从未间断。

老师们眼界放宽、方法跟上、心气儿变足，学校教师队伍素质不断提升。目前，杨家岭福州希望小学的教职工从2015年的20名增加到了40名，还涌现出省、市级教学能手和区级学科带头人。

“学校发展迅速，我们也有了更多提升的机会，现在的工作既快乐又充实。”张燕说。

【记者手记】

兴教必先强师。

近年来，习近平总书记身体力行推动形成尊师重教的社会氛围。国家实施乡村教师支持计划，提高乡村教师生活待遇，统一城乡教职工编制标准，职称（职务）评聘向乡村学校倾斜。许多省份通过学费补偿、国家贷款代偿等方式，吸引高校毕业生直接到农村中小学任教。

下得去、留得住、教得好、长得高，乡村教师正在撑起基础教育的“脊梁”。

【故事三】

“启明星”指引少年探求未知世界

久违的大雨，一扫京城连日的暑气。

北京市八一学校天工苑通用技术中心的通道里，即将升入高三的张馨心轻轻扶正自己设计制作的展板。展板的内容——“基于卫星转发和‘黑匣子’的自然灾害实地数据监测系统”反映着她过去两年的学习成果。

2016年9月，习近平总书记来到北京市八一学校，同正在研制科普小卫星的老师和学生们交流，肯定他们通过科普活动激发学生想象力和创造力的做法。当年年底，科普小卫星发射前夕，习近平总书记又给研制团队的学生回信，叮嘱孩子们“保持对知识的渴望，保持对探索的兴趣”。

“第一颗小卫星成功发射的消息，在我们学校大屏幕上滚动播出了整整一周。”当时正在上初中的张馨心，被深深震撼了。

仿佛一颗“启明星”，科普小卫星吸引着张馨心努力考入这所学校，成为团队一员。编程控制、样本培育、走进高校实验室观摩取经……她陪伴着亚轨道飞行器“方舟一号”从无到有，从图纸变为现实。今年6月，这个携带太空生物实验舱的飞行器在内蒙古成功发射。

令人意想不到的是，这一切只是张馨心学习探索的一个侧面。这个看起来白净文弱的女孩是学校动漫社社长，喜爱篮球，擅长定向越野。“学校开设了机器人、陶艺、足球、京剧、舞蹈等各个门类的项目制课程，鼓励我们不断触碰、探索未知的世界。”

大力推进素质教育——习近平总书记在考察学校时指明的方向，在校党委书记牛震云看来，同学生们面临的升学要求并不矛盾。

“兴趣的开启、精神的培养，是学习的‘永动机’。”牛震云说，“让孩子们对内探究自己的禀赋天性，对外了解行业与职业，在此基础上进行知识的积累，信心满满走进考场，同时也成为生机勃勃、富有生活情趣的人。”

即将备战高考的同时，张馨心也期待着第二颗、第三颗科普小卫星发射成功的消息。同时，她的目光，已经投向更远更高的世界：“在未来，航天科技不会只停留在探索太空。我想从事环境保护、自然灾害监测等方面的工作，更多地造福人类。”

【记者手记】

好的教育如同静待花开。

不是守株待兔的无所作为，也不是拔苗助长的急功近利。机械“刷题”培育不了创新精神，超前教学更涵养不出人文素养。时代越是向前发展，就越是需要全面发展的人才。

“素质教育是教育的核心”。牢记习近平总书记嘱托，我国持续深化中高考改革，通过新编义务教育教材培养学生阅读兴趣，提倡增加课后服务，组织学生开展校园文化活动和社会大课堂，促进学生全面发展。

点点滴滴播撒阳光，经年累月铸就美好。蓓蕾吮吸雨露，终将尽情盛放。

【故事四】

曾经的“差生”走上“成才大道”

“职业教育是我国教育体系中的重要组成部分，是培养高素质技能型人才的基础工程，要上下共同努力进一步办好。”

这是2015年习近平总书记在贵州调研时，对职业教育作出的重要指示。

4年过去了，想起这段话，今年高职毕业的李明扬仍然难掩激动：“正是习近平总书记的勉励，让我从‘差生’的阴影中解放出来，走上‘成才大道’。”

曾有一度，李明扬觉得，人生的路越走越窄。

中考成绩仅有200多分，初中毕业的李明扬面临“没书读”的窘境，职业学校成为不得已的“将就”。

2015年6月，习近平总书记走进贵州省机械工业学校实训基地，李明扬和同学们正在进行车加工、数控机床、机器人示教、激光打印等课程的实训。习近平总书记走到他们中间，观摩他们操作，询问他们学习感受。

“各行各业需要大批科技人才，也需要大批技能型人才，大家要对自己的前途充满信心。”习近平总书记的话语，给李明扬和同学们吃了一颗“定心丸”。

动手能力很强的李明扬开始领悟一个道理：天生我材必有用。让才华在属于自己的领域里尽情绽放，又何尝不是一种成功？

过去的彷徨，化作对专业满心的热爱，小伙子从早到晚“泡”在实训室里钻研技术，手被划出一道道伤痕仍痴心不改。2016年，他代表学校参加第四十四届世界技能大赛选拔赛，不负众望勇夺亚军。

企业纷纷递来橄榄枝，学校邀请担任实训教师……曾经的“差生”，扬眉吐气实现了“人生逆袭”。

和李明扬一道“逆袭”的，是紧跟企业用工需求的职业院校。以李明扬高职毕业的贵州装备制造职业学院为例，学院根据市场需求新开设工业机器人、3D打印、大数据呼叫等专业和课程，并添置先进设备、改善教学硬件。近年来，该校的毕业生遍布全省，已成为装备制造技能人才的一支生力军。

找准适合自己的专长，职教学生可以展现出“无穷大”的潜能。李明扬深信，他的人生，无限广阔、无比精彩。

【记者手记】

一个民族的复兴，需要人才园地中的百花齐放。我们有陈景润、屠呦呦，也要有“大国工匠”。

2014年，习近平总书记就加快职业教育发展作出重要指示，强调要“努力培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才”。国务院印发关于加快发展现代职业教育的决定，省部共建国家职业教育改革试验区，《国家职业教育改革实施方案》印发……我国职业教育发展进入 “快车道”。

日益发展的职业教育，搭建起人才成长的“立交桥”。当无数“李明扬”汇聚在一起，“人人皆可成才、人人尽展其才”的社会氛围蔚然成风。

（新华社北京8月7日电 记者施雨岑、吴光于、梁爱平、赵琬微、骆飞）

《 人民日报 》（ 2019年08月08日 01 版）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)