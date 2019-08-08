“教授下午茶”开启第二课堂新模式

日前，临沂大学音乐学院“教授下午茶”如约而至，前来做客的文学院张国伟教授，以《大道至简——中国传统文化巡礼》为题，和同学们一起循着中国传统文化脉络，尽情领略中国传统文化的魅力。现场气氛轻松活泼，周教授有启有发，同学们有问有答，不知不觉度过了两节课时间。

“教授下午茶”是音乐学院落实学校培养全面发展人才要求，充分利用第二课堂推进教育教学改革的有益尝试，旨在建成更加开放灵活的教学平台，努力使不同性格禀赋、不同兴趣特长、不同素质潜力的学生都能接受符合自己成长需要的教育，实现人人皆学、处处能学、时时可学。

“教授下午茶”就设在音乐学院二楼西南角。一间不怎么大的教室，内有排列成弧形的十几套桌椅，半围着一长一圆两张桌子。进门迎面墙上挂有一牌匾：教授下午茶。平时这里寂静安宁，偶尔有几个学生在此自习，只有在“教授下午茶”时刻，才有十几个学生在这里聆听教授讲课，与心仪的老师谈经论道，自由交流。

音乐学院“教授下午茶”于2018年1月启动，每月一期，一年12期为一季。第一季主要邀请音乐学院教授来与同学们聊聊专业学习。曾做客“教授下午茶”的著名笛子演奏家陈建国教授，是临沂大学大学生敦煌民族管弦乐团的指挥，曾带领乐团多次出国交流演出。他说，“我把那次课定为‘管中窥乐’，是想通过讲讲笛子的‘上下五千年’，一同欣赏一些传统笛子名曲，让学生们了解中国传统音乐和乐器的魅力，借此树立我们的文化自信。”

每位来做客的教授都做了精心准备，妙语连珠，给大家留下了深刻印象。音乐学院2016级艺术管理专业的王玉萍同学就是这里的常客，几乎每节课必到，在这里遇到了最热爱的闫妍老师。“听了她的课才知道怎么样有意义地度过自己的青春。”闫老师的话一直激励着她，让她牢记“不负青春不负己，世上有两种光芒最耀眼，一种是太阳，一种是我们努力的样子”。

“教授下午茶”第二季拓展了讲授内容，邀请其他学院的教授来讲课，增强其开放性。李树军教授，教育学院心理系主任,兼临沂大学大学生心理健康教育与咨询中心主任。他说：“我那节课主要是与同学们交流了如何管理情绪。我很喜欢音乐学院这个开放式平台，在这里讲课，打破了专业限制、学科限制、学院限制，可以更好地科普心理健康知识。”

临近毕业季，许多毕业生面临择业就业困惑，音乐学院就及时举办了几期“校友下午茶”，作为“教授下午茶”的延伸。秦鹏楠是临沂大学音乐学院2005届声乐专业毕业生，获2012年国际声乐比赛金奖，是临沂人心目中的“临沂帕瓦罗蒂”。他以“我与学弟学妹说句心里话”为题，与大家进行了交流。

音乐学院党委书记许崇波说，“教授下午茶”作为开放式的第二课堂，目的是为师生营造一个面对面、惬意自由的互动交流空间，让学生与教授零距离畅谈理想、共话人生。第三季，我们打算邀请一些外校的知名教授，让“教授下午茶”也走出去，打造第二课堂品牌。

近年来，临沂大学为更好落实立德树人根本任务，积极探索第二课堂育人模式，不断丰富第二课堂内容，让第二课堂“活起来”“火起来”“亮起来”。除了“教授下午茶”之外，还出现了“第一书记助手”“云飞支教队”“临大之音”等一批创新性第二课堂。这些课堂或以理论讲授为主，或以培养创新创业能力见长，或以支教社会实践为特色，有效提升了第二课堂育人效果，成为学校育人模式中不可或缺的组成部分。（房霞）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)