山东诸城：美丽乡村激活育人新动能

乡村振兴，教育先行。如何借力乡村振兴，为乡村教育发展提供更为丰富的育人资源和更加广阔的成长空间，让发展成果惠及每一个孩子，实现学生成长与乡村振兴同频共振？

今年初，“诸城模式”与乡村振兴理论研讨会在北京举行。以此为契机，山东诸城市进一步深化、拓展、创新、提升“诸城模式”，深入推进生产园区、生活社区、生态景区“三区”共建共享，不仅让农民享受更高品质的生活，也为乡村学校内涵发展提供了“源头活水”。

乡土美育点燃“艺术梦”

诸城南部常山脚下的蔡家沟村，本是一个渐趋衰败的农村，如今却呈现出了另一番景象。在蔡家沟村，记者看到，多彩的墙绘、白色的栅栏、美景美图，令人流连……在乡村振兴的大背景下，蔡家沟村“以艺术植入乡村”的方式被激活。

每个周末，驻村艺术家都会利用自己的特长，对当地的孩子进行免费艺术培训，创作简单的艺术衍生品，还多次举办作品展，点燃了孩子们的艺术梦。

“要想真正让美育落地生根，离不开强有力的师资队伍。如何在美育教师短缺的背景下，激发农村学校美育的生机与活力？”诸城市教育和体育局党组书记、局长李熙良说，“我们曾经为此动了一番脑筋。”

为了化解美育师资难题，诸城在每年的教师招聘中优先补充音美教师。自2015年以来，共招聘音美教师272人，209人安排到农村学校任教，切实优化了专业教师结构。在“换血”的同时，诸城同步进行“造血”，探索实施音美教师“走教带师”，通过市直学校教师带徒弟、乡镇驻地学校教师走教等方式，组建艺术教育发展共同体；鼓励引导社会各界名人、本土艺术家深入农村学校开展志愿服务。

来自北京、青岛的志愿者团队会定期到诸城艾东小学开展艺术支教，选择与学生日常生活息息相关的主题素材，引导学生自己动手设计，自由、质朴地去呈现。在中央电视台少儿频道《看我72变》栏目中，孩子们就以马耳山区的芋头、花生、黄豆、小米等土特产为创作元素，展现了乡村孩子独特的艺术素养和精神风貌。

诸城记忆滋养“家乡情”

“这是角箩，用竹子或柳条等编成，用来盛粮食、蔬菜；这是斗房，在没有机械的年代，人们就是用这个打谷的；这是耙，用来平整耕地的，是农家必备的主要农具之一……”孩子们被一件件“文物”深深吸引。这是诸城贾悦初中八年级学生参观向阳村“乡情村史馆”时的场景，正在讲解的是该校传统文化教师李伟。

“一件件物品都是一本本生动的‘活教材’。”李伟说，“我们希望通过这样的教育活动，让更多孩子触碰到乡土文化，唤醒他们的乡土记忆。”

向阳村是诸城聚焦乡村文化振兴的一角。近年来，诸城市立足乡村记忆，将历史文化展示室、乡村记忆馆、村史展馆、名人故旧居等历史文化展示场所建设作为教育惠民重点内容。现已建成县级历史文化展示馆（室）一处、镇级13处、社区级20多处。

借助这些资源，将“诸城记忆”融入教育教学过程成为每一所乡村学校、每一位教师的行动自觉。

在诗坛泰斗臧克家的故乡，龙都中心校建起臧克家文学馆，把臧克家诗歌文化与学校教育有机融合，深度挖掘臧克家诗歌文化中爱祖国、爱家乡的德育要素，将这里作为培养学生“家国情怀”的重要阵地。

“找到诸城的‘根’，让孩子们在了解家乡风俗文化、感悟乡土记忆的同时，接受良好的传统文化教育，一直是我们孜孜不倦的追求。”诸城市教育和体育局副局长宋桂来说。

红色基因培育“强国志”

七一前夕，诸城市枳沟镇枳沟小学的300名学生准时来到王尽美故居，开展“缅怀革命先烈”主题教育活动。“枳沟是中共一大代表、革命烈士王尽美的故乡，将孩子们带到这里，开展缅怀活动更有教育价值。”枳沟小学校长王彬说。

开展缅怀活动只是枳沟小学传承红色基因举措的一部分。近年来，枳沟小学依托镇域资源优势，打造红色校园文化，研发“乔有山下话尽美”等校本课程，开展唱红色歌曲、讲红色故事、看红色影片等主题活动，将“红色基因”融入教育血脉。

“枳沟镇依托‘一山一水一尽美’文化底蕴，修缮了王尽美故居，建成了党史展馆，诸城市中小学校党建工作校外教育基地也已在此挂牌成立。”诸城市教育和体育局党建办主任范国栋说。

诸城借助本地丰富的红色文化资源，打造了一批教育基地，深挖育人价值。在革命先驱王翔千、军旅作家王愿坚的故乡，相州镇中心学校让红色文化进课堂，组织搜集整理当地革命先驱事迹和作品。在诸城第一个党支部——楼子党支部所在地，石桥子镇将楼子党支部、刘家庄抗日自卫战、孙仲衢革命事迹等红色资源有机整合，投资800多万元建成刘家庄抗战纪念馆。现在，刘家庄抗战纪念馆已是诸城爱国主义教育基地、红色研学目的地，每年接待参观研学学生一万多人次。

“改革开放以来，诸城创造了不少农村改革发展的经验，被誉为‘诸城模式’。”诸城市副市长单东升说，“近年来，诸城创新探索新时代乡村振兴之路，聚焦产业兴旺、生态宜居、乡风文明，不仅让诸城的乡村美了，农民富了，也激活了乡村教育，让农村孩子有了更多人生出彩的机会。”（梁杰）

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