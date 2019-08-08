用更好的教育托起梦想之翼——民生实事映照为民初心

小小的个头、稚嫩的脸庞，却架着一副厚厚的眼镜……这样的画面，曾触动多少父母的内心。对此，习近平总书记作出重要指示：“全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。”

少年儿童是祖国的未来，孩子们的眼中有光，民族才有希望，国家才有未来。不仅是视力问题，与孩子成长有关的桩桩件件，都牵动着习近平总书记的心——

在四川芦山地震灾区，他走进龙门乡隆兴中心校，鼓励孩子们要敢于有梦，“有梦想，还要脚踏实地，好好读书，才能梦想成真”；在呼和浩特市儿童福利院，他向聋哑女孩王雅妮学习手语“谢谢”，教孩子们从小就要有一颗感恩的心；在北京市少年宫，他告诉孩子们从小就要树立劳动光荣的观念；在重庆华溪村，他念念不忘孩子们的吃饭问题……殷切的嘱托、深情的关怀，如雨露般滋润孩子们的心田。在孩子们心中，总书记是睿智博学的“大朋友”，也是和蔼可亲的“习爷爷”。

“孩子们成长得更好，是我们最大的心愿。党和政府要始终关心各族少年儿童，努力为他们学习成长创造更好的条件。”这是习近平总书记的心之所系，也是党和政府不懈奋斗的目标。短短几年间，许多变化正在发生：大山里有了崭新明亮的教室，贫困地区义务教育薄弱学校的基本办学条件得到极大改善；儿科医师人数大幅增加，“儿医荒”得以缓解；“加强劳动教育”纳入顶层设计，创意缤纷的劳动课帮助孩子们“文明精神、野蛮体魄”……不断完善的政策、逐步健全的制度、实实在在的举措，为少年儿童构建起越来越好的成长环境。

不忘初心，方能守护童心。从呵护一双明亮的眼睛开始，从关乎儿童成长的件件“小事”抓起，让关爱的阳光洒满童年时光，“小树苗”必将成长为担当民族重任的“参天大树”。（辛识平）

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