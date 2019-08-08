家庭教育现代化的多元性、开放性、科学性、终身性

《中国教育现代化2035》是第一个以现代化为主题的战略规划，是标志中国教育现代化的重要里程碑。《中国教育现代化2035》明确提出：坚持中国特色，“坚持教育的公益性，充分发挥我国制度优势，立足国情、面向世界、扎根中国、融通中外，走中国特色社会主义教育现代化道路。”中国特色社会主义教育现代化包括学校教育现代化、家庭教育现代化和社会教育现代化三个方面，换句话说，只有实现了学校教育、家庭教育和社会教育的现代化，才算真正实现了中国教育的现代化。中国教育现代化“一个”都不能少！

习近平总书记指出：“家庭是社会的细胞。家庭和睦则社会安定，家庭幸福则社会祥和，家庭文明则社会文明。”新时代教育的一个重要特点是家庭教育基础性作用、战略性意义不断上升，高质量的家庭教育需求成为教育发展不平衡不充分矛盾的主要表现之一，家庭教育成为未来中国教育新的重要增长点。现代化的教育体系需要现代化的家庭教育，在推进和实施《中国教育现代化2035》进程中，需要也必须对家庭教育现代化的性质、动力、过程及其有关问题进行探索与研究 。

家庭教育现代化是指家庭教育现代性持续增长和实现的过程，家庭教育现代化需要对传统家庭教育和现代家庭教育的区别、转换方式和实践路径进行分析与研究。家庭教育现代化的标志主要体现在家庭教育思想现代化、家庭教育内容现代化、家庭教育体系现代化和家庭教育功能现代化四个方面。多元性、开放性、科学性、终身性是家庭教育现代化的基本特征。

（一）多元性

多元的家庭产生多元的家庭教育，家庭文化的多元性是家庭教育多元性的现实基础和必然产物。近20年来，家庭教育现代化的理论更加强调实现路径的多样性和模式的多元性。由于国家、区域、民族文化的多样化和差异性，以父母为基础的家庭文化和家庭教育呈现复杂性特点，可以说有什么样的家庭就有什么样的家庭教育，甚至有多少个家庭就会有多少种家庭教育。一方面现代化的家庭教育一定是文化多元、内容丰富、模式多样、路径多种选择的现代化。另一方面家庭教育是一个合作育人体系。个人成长目标、家庭培养目标与国家人才目标的同质性大大增强，家校合作、家社合作育人体系正在持续构建，使得家庭教育逐步成为一个融合发展体系。必须强调的是，培养人才是教育的不变之道。现代化家庭教育体系是一种复杂的综合体，《中国教育现代化2035》明确提出要“推动学校教育、社会教育、家庭教育有机结合”，有效衔接，相互配合。

（二）开放性

在法律上，传统家庭一直把家庭教育视为一种家族或家庭相对封闭环境下的私权行为。现代社会的开放性直接影响到每个家庭，由于家庭教育、社会教育和学校教育之间的必然联系，家庭教育的开放性、公共性和公益性不断上升，国家和政府十分谨慎地将家庭教育部分地纳入公共教育服务体系。儿童早期成长和习惯直接影响正规教育的质量，甚至家庭教育的质量在一定程度上决定着学校教育的质量。

家庭教育现代化的一个重要特征是开放性。从现代化的视角分析：一方面，家庭的私密性，决定了家庭教育活动的封闭性特点；现代家庭教育是一个半开放的体系，家庭及家庭成员是整体家庭教育过程的参与主体。另一方面，现代家庭告别了完全封闭的家庭活动模式，开放社会、互联网影响下的家庭教育越来越具有开放性的特点，家庭教育的公共性、公益性特点日益增强。家庭教育的封闭性被打破，家庭教育在思想理念，教育内容、教育方法日益走向开放。开放、包容、融合是一组概念，现代家庭教育的开放性，必然带来思想、理论、内容与方法包容性，必然带来培养体系、培养目标、培养方法的融合性。家庭教育、学校教育、社会教育相互融合，已经成为时代趋势。

（三）科学性

家庭教育之母、英国著名教育家夏洛特?梅森（1842-1923）在其名著《家庭教育——0-9岁儿童训练与培养方案》一书的序言中强调：“在家庭内外，教育的前景模糊不清，灰暗一片。科学应作为教育的主要学科”。 科学性是对家庭教育规律的认识和把握。丰富的家庭教育资源是支持家庭教育发展必不可少的条件，包括以家庭教育物质资源、家庭教育文化资源、家庭教育人力资源、家庭教育科技资源和家庭教育政策资源。科学性是对家庭教育内容与方法的丰富。家庭教育的科学性主要体现在三个层面：一是在现代家庭教育中高度重视科学精神和民主精神的培养。二是引入科学育儿、科学育人的理论与方法，促进所有家庭成员乐观向上、健康成长。三是养成科学理性的生活方式，促进自然、社会和家庭的可持续发展，整体提高家庭成员的发展质量。

《中国教育现代化2035》提出：“丰富家庭教育资源，加强对家长的教育指导服务，通过家长学校、家长会、家长委员会等多种形式，引导家长树立正确的教育观念，掌握科学教育方法，注重家风建设，推进家庭学校共同育人。”家庭教育、学校教育和社会教育之间在培养目标上的同质性进一步增强，面向现代化、面向世界、面向未来培养社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的一代新人，不仅是学校教育的责任，同样也是家庭教育的期望和责任。

（四）终身性

现代家庭教育具有空间上的全方位和时间上的终身性之双重特点。家庭教育是一个终身学习体系。《中国教育现代化2035》将家庭教育全面纳入国家教育整体现代化体系之中：“建成服务全民终身学习的现代教育体系。”“实现各级各类教育纵向衔接、横向沟通，学校教育与社会教育、家庭教育密切配合、良性互动，形成网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系。”家庭教育包括儿童教育、成年教育和老年教育三个重要的时段，是一种持续终身的教育活动。中国正在步入老龄化社会，老年人如何面对退休，创新和享受多彩的生活?如何面对疾病，实现健康长寿?如何面对死亡，有尊严地走向人生的终点?这一切都是家庭教育面临的新挑战、新课题和新任务。

（张东燕 作者系中国教育学会副秘书长）

（高书国 作者系中国教育学会副秘书长）

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