从泉州、台湾到马来西亚 两岸大学生二十一天行走海上丝路

历时21天，跨越福建泉州、台湾和马来西亚……来自两岸的10名大学生身体力行探索“海上丝绸之路精神”。近日，参与活动的大学生们返回福建泉州，分享他们的“海丝故事”。

本次活动吸引了来自北京大学、武汉大学、华侨大学，台湾东海大学、台湾逢甲大学和台湾大华大学等两岸高校的学生参与，参与成员于7月10日从泉州出发，分两组围绕饮食文化和宗教文化展开研学。

“两岸的大学生们从一个个具象，演绎了‘海丝’精神，使‘海上丝绸之路’成为可以感知的文化，而不是抽象的名词。”台盟福建省委会副主委、台盟泉州市委会专职主委苏耿聪表示，学生们通过体验后，以独到的见解和眼光，挖掘了坚韧不拔的意志和对传统文化的坚守等“海丝精神”。

当天下午，参与活动的学生们通过PPT的形式，结合图片和影像再现了21天的历程，并分享了他们对“海丝精神”的感悟，带领大家感受华侨华人的拼搏精神和淳朴的民俗风情。

“以前的认识主要是在经济层面，通过这一次的研学后发现，‘海上丝绸之路’文化还包含人文交流。”毕业于台湾亚洲大学的李炳轩介绍说，“海丝文化”更像是生活的一种形态，一直在传承和延续，大家在规划选题和路线时，着重于从生活化的角度展开研究。

在研学过程中，两岸大学生“从一颗粽子说起”，以小见大阐述了闽南文化和“海丝”文化在海内外的传承和弘扬。调研期间，参与成员先后前往台湾高雄、台南和台北及马来西亚等地品食和体验，从形状、口感、味道和营销方式研究饮食文化。

福建农林大学金山学院食品质量与安全专业学生郑心雨坦言，“出生在泉州的我对‘海上丝绸之路’的认识也有一定局限，这次小组以粽子小角度入手，研究对比了泉州、台湾和马来西亚粽子，通过‘舌尖’感受‘海丝’精神。”

当天，主办单位还为参与活动的两岸大学生颁发结业证书。本次活动发起者、大学生公益组织SOZOTEAM负责人王淑贞表示，开展这一活动旨在进一步推广“海丝文化”，让两岸青年学生通过行走和调研，了解和传承“海丝文化”内涵，锻炼吃苦耐劳的意志，收获成长与知识。

（陈龙山 林晓蓉）

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