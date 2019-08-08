海外留学生和他们的暑假故事

志愿者拍摄的肯尼亚稀树大草原

李沁历摄

庄凌（左二）和团队成员在一起

沈晓玲（二排中间）与支教伙伴

与大自然亲密拥抱

姜在辉

地 点：肯尼亚 南非

关键词：动物保育志愿者

“我们住在东非大裂谷一个野生动物保护区的营地里，夜晚温度低，很多像鬣狗这样的动物会靠近我们的营地。我们就在门口的安全区域生把火，席地而坐，头顶是浩瀚的星空、四周是绿莹莹的动物眼睛。”在英国皇家农业大学读大三的郑琦，对探险、徒步和非洲这片神秘的土地充满了兴趣。

大一暑假，她到肯尼亚稀树大草原做野生动物保育志愿者。那是她第一次去非洲，途中遇到的水牛、斑马、疣猪、羚羊……都让她感到无比新奇和震撼。

濒危物种罗氏长颈鹿是保育项目的重点研究对象，郑琦的主要工作是追踪和观察长颈鹿的日常活动。“每一只长颈鹿都被记录在册，有脖子斑纹的特写照片来帮助我们识别长颈鹿，确定年龄与其他信息。”

在野生动物保护区内工作，吉普车、望远镜、GPS定位仪和长颈鹿信息登记册是郑琦的“四件宝”。他们还负责移除有害生态的植物，并修建水池、收集雨水，让路过的动物有水喝。

暑假结束后，郑琦意犹未尽。大二暑假时，她又申请了为期1个月的南非残障人士马术治疗志愿者，这与她学习的国际马产业管理专业也有联系。每天清晨，她都会早早地到马房为马匹“梳妆打扮”，主要是梳理鬃毛和尾巴。梳洗完毕后，给马儿们一个大大的拥抱，互相熟悉并建立信任。之后，郑琦会根据当天上午的时间表，为预约好的马匹“穿戴整齐”——套上缰绳、备好马鞍。一切准备妥当后，她会站在门口热情迎接到来的孩子们。前来接受马术治疗的儿童，大多数在身心上受到不同疾病的困扰，郑琦需要先帮助孩子们放松心情，再帮他们戴上马术的头盔、手套并换好马靴。若是遇到了坐着轮椅来的孩子，她会更加谨慎和细致地接待。

到了周末，郑琦会和其他志愿者一起去“探险”，在这个过程中遇到的一些险情令人至今想起来都后怕。

一次，郑琦和两名英国志愿者一起爬山看日落。那座山素以险峻著称，3人下午4点半才到达山脚，天色已晚，但他们并不想放弃。走到一个岔口有两条路可选：郑琦选了虽长但相对好走的路，其余两人选了短但比较危险的路。“我们说好到山顶碰头，一路上我遇到很多下山的人，他们强烈建议我往回走，说天黑走山路太危险。我在决定返程时接到了另外两名志愿者的求救电话，他们被卡在一个小悬崖，上不去也下不来。”回忆起当时情景，郑琦的语气仍显焦急虑，“我急忙跑下山找警察求助，警方找来熟悉山路、专门解救登山遇险游客的工作人员。当时天已经完全黑了，直到凌晨我们才全部安全下山。”现在回想起来，郑琦仍觉得万幸的是无人受伤，3人都觉得这种既冒失又危险的事再也不能做了。

下个暑假郑琦就要毕业了。留学期间的每个夏天，都是她大学时代美好回忆的重要组成。她有一个梦想，等机会成熟的时候，在老家湖北武汉开办一家专门面向残障人士的公益性马场，那也算拾起了自己的“老本行”。

难忘金色大厅那一晚

本报记者 孙亚慧

地 点：奥地利维也纳

关键词：钢琴演奏

李悦萌深呼了一口气。坐满观众的奥地利维也纳金色大厅不同于她的想象，整座大厅都金灿灿的，她看得清台下的观众，甚至连观众眼神中的真挚期待都清清楚楚地瞧见了。

此刻似曾相识，却是人生初尝。自幼开始学习艺术，父母的本意是让她修养心性。乐器店里，李悦萌“点兵点将”，挑中了个头最大的——一架钢琴，这个大家伙在4岁孩子的世界里算得上“宏伟”。未曾想，这条路坚持下来就是二十几年的光阴。

弹着练着，黑白键间的天分慢慢展露。李悦萌考入中央音乐学院附小，又升入附中，高中毕业后进入英国皇家音乐学院。一路走来，诸多知名奖项傍身，舞台、琴键、音乐、掌声……寻到了心之所向，练琴的辛苦便甘之如饴。

“渐渐地，我确定了一件事：我在舞台上能够得到的最多、能够表现得最多，这最令我兴奋。有人听我弹琴，我能演奏出心中所想的音乐，这就是我所需要的舞台。”

金色大厅不一样，至少对她来说，与之前演奏过的音乐厅都不一样。学琴这些年，她并没想象过自己有一天会来到维也纳金色大厅演奏，直到去年年底收到与维也纳学院爱乐乐团合作的邀请，深埋心底的愿望顷刻间破土而出。

登台的日子是7月12日。9月就要步入研究生阶段，于李悦萌而言，这个暑假注定热烈又难忘。

排练过程按部就班地进行。乐团成员亲切友好，与乐团磨合顺利，李悦萌唯一需要应对的是自己的心理压力负荷。准备金色大厅音乐会的同时，她还要处理好本科毕业的有关事宜，为毕业音乐会排练不同的曲目。多线程交织，考验着这个“90后”姑娘。

那晚，曲目是她再熟悉不过的贝多芬“皇帝”协奏曲（《降E大调第五钢琴协奏曲》），该曲旋律从清澈悠扬到壮阔波澜，堪称德奥音乐体系中最重要的协奏曲。琴声响起，紧张渐次退去，李悦萌手指轻盈跃动，耳畔只剩下琴声。琴声飘过19世纪的维也纳、莱比锡，沿着多瑙河缓缓流淌，飘至此时此刻。

她说，圆满完成维也纳金色大厅的演奏后，情绪一直还算平静。但她跟朋友聊天，聊着聊着却突然哭了，“像是后劲上来了。”压力缓释，泪水冲出眼眶，她也不明白自己到底是为何掉眼泪，激动、喜悦、压力、辛苦……“百味瓶”晃晃悠悠，总需要释放的出口。

夜色渐浓，李悦萌穿着演出服从音乐厅走回酒店，一路上不少人给她鼓掌、喝彩。她不知这是听完她的演奏刚散场的观众，还是从服装上判断她是演奏家而热情鼓励的市民。无论哪种，这座城市对古典音乐的尊重都让她难以忘怀，心中满是感动。

她说，她会坚持专注于古典音乐，不希望自己被外界干扰太多，那样会变浮躁。

演出结束快1个月了，但那一幕似乎还在眼前：落下最后一个音符，片刻，她像从沉醉的音乐世界中被唤醒。一点一点，听到了，掌声响起来了。

如何花掉这25万英镑

王玉莹

地 点：英国卡迪夫

关键词：海外实习

“自从开始实习之后，我每天都在想同一个问题：怎么样才能把这25万英镑预算花出去。”

庄凌目前就读于英国卡迪夫大学战略营销专业。这个暑假他没有回国，而是留在学校和同学们一起做实习项目。“项目内容是为一家还未上市的仓储平台做营销方案，和其它实习不太一样，我们不用去公司上班，但需要定时向公司汇报工作进度。”庄凌介绍说，他们的实习任务就是要根据平台属性，利用25万元英镑的预算，为它设计一套未来一年内使用的营销策划。

实习正式开始前，学校安排每名同学都要参加团队角色分析测试，并根据测试结果分配组队。虽然按测试结果组队利于团队全面发展，但客观上造成了一些队员之间并不熟悉、短期内难以“打成一片”的局面。“为了让我们迅速熟悉彼此，学校委托一家团建公司安排了一整天的活动，组织大家一起玩需要团队配合的游戏，效果挺不错。”庄凌说。而在团队分工方面，庄凌和他的同事们也迅速找到了自己的定位，“由于要定时向公司汇报工作进度，考虑到语言交流的问题，我们推选组内一位英语较好并有工作经验的印度同学成为小组组长，负责总结和汇报，其他人则依据自己擅长的领域负责其他工作任务。”

完成团队内部分工后，如何把这25万英镑“花出去”，成了庄凌和同事们最头疼的问题。“这笔预算需要规划一整年，每笔支出都要花在刀刃上。但我们很多留学生来英国还不到1年，对这里整个市场行情缺乏了解，刚开始时的确感到无从下手。”

实习时间只有短短两个月，平台的服务对象几乎都是公司、企业，进行一手市场调查比较困难。考虑到这些因素，庄凌和同事并没有直接设计问卷做调查，而是在前期参考已有的研究报告做了大量的数据分析。

为了尽快做出策划案，庄凌与同事几乎每天都聚在一起开会讨论，他认为每天这样的“头脑风暴”十分重要。“我们做的毕竟是团队项目，每天碰头可以让大家保持想法一致，防止有人掉队。更重要的是，5个人一起想方案，效率会更高。”

团队合作，意见分歧总是难免。一次，庄凌的两名同事就因优劣势分析法（SWOT）的呈现方式而僵持不下，后来经过组内讨论，决定使用表格呈现，并在表格后添加文字注释以方便客户理解。通过这次团队合作，庄凌也渐渐意识到，在工作中不应囿于情面而不愿站出来表达，该讲出自己意见和看法时不能犹豫。“如果大家都不发表意见，就会拖慢整个团队的进度。开会讨论的效率也会降低，不利于项目推进。”

到现在，庄凌的实习已经进行了1个多月，熬夜和通宵工作是常有的事，但他并不觉得辛苦，反而乐在其中。“这是我第一份国外实习，我非常重视也特别想把这个项目做好。可得把这笔钱用好啊！”庄凌笑着说。

“我爱你，老师！我们会想念你！”

郭 煜

地 点：中国云南

关键词：山区支教

去年暑假，沈晓玲去云南当上了一名山区支教老师。

沈晓玲目前在英国曼特斯特大学就读数学与金融专业，去年暑假，她报名参加了由中国留学生爱心基金会组织的留学生暑期支教项目。

“我在英国读大学的时候，就很羡慕国内的同学可以参加多种多样的支教活动。”沈晓玲说。“因为我很喜欢和小朋友待在一起，希望有一天也可以尽自己的一份力量，帮助贫困山区的孩子们。”因此，在朋友圈看到关于支教志愿者的招募信息后，沈晓玲毫不犹豫地报了名，在顺利通过面试后踏上了支教之旅。

支教地点是云南省南涧县无量山里的发达小学。为期两周的支教刚开始时，沈晓玲并不习惯：“山上学校的基础设施较差，洗澡也基本是用冷水，而且我们的学校还是旱厕，夏天味道较大。”沈晓玲说，但她清楚自己来到这里的原因和使命，她让自己用最快的时间适应当地的生活。

教好孩子们语文和数学的同时，沈晓玲和她的同伴还开展了名为“一公斤盒子”的课程和职业认知规划课程。支教志愿者可以结合自身特长开设课程，帮助孩子培养生活技能、提升人文素养和社会认知。“我们的队长当时还带了20多支竖笛过来，教授孩子们基本的竖笛吹奏技巧。”沈晓玲说。

两周支教时间接近尾声，沈晓玲说，她印象最深刻的是支教结束的前一天晚上。那晚，支教成员正在办公室开会，有个孩子故作神秘地前来，将团队所有人带到了教室。沈晓玲回忆说：“在从办公室到教室的路上，孩子们不停地给我们撒着花瓣。我们走进教室时，原本漆黑一片的屋子突然亮了灯。孩子们请我们快快坐下，他们站在讲台上开始了文艺表演。”教室的黑板上，写满了所有老师的名字，孩子们还认真地写下了“我爱你，老师！我们会想念你”。

“当演出结束、所有欢声笑语戛然而止的那一刻，我们所有人都哭得止不住，还有一个小男生独自默默地趴在阳台上掉眼泪。这是我最难忘的一晚。”沈晓玲动情地说。

沈晓玲说，现在还有不少人并不理解支教，“只有亲身经历过支教的人才最有话语权。我们都是全身心投入到教学里，孩子们也很快乐。我们有位队长为了参加支教项目，最后甚至放弃了去银行工作的机会。”

今年8月底，沈晓玲将开启她的第二次支教之旅，地点没变，不同的是，这次她将与新的团队成员合作。“我希望孩子们还能记得我，希望能给他们带去新知识。我要同我的新队友一起努力，以不辜负孩子们。”沈晓玲坚定地说。

（本版照片均由受访者提供，底图来源网络）

(责编：郝孟佳、熊旭)