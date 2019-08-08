原标题：儿童及青少年癌症 成全球第六大癌症负担

英国《柳叶刀·肿瘤学》杂志近日发表的一项对195个国家和地区展开的研究显示，2017年，儿童及青少年时期罹患的癌症在所有癌症造成的健康负担中排名第六，仅次于成人肺癌、肝癌、胃癌、结肠癌和乳腺癌造成的健康负担，且在不同发展水平国家中儿童及青少年癌症造成的负担呈现“惊人的不平衡”。

研究人员认为，这项研究有助于全面理解儿童及青少年癌症造成的严重影响，为制定儿童及青少年健康政策提供了依据。

由美国圣祖德儿童研究医院、华盛顿大学卫生统计评估研究所等机构合作的“全景式”定量研究，首次以“伤残调整生命年”这一指标量化了全球儿童及青少年癌症造成的不健康状态、残疾和过早死亡等健康负担。一个“伤残调整生命年”相当于被疾病造成的死亡或伤残剥夺的一年健康生命时光。

研究显示，以“伤残调整生命年”计算，2017年全球儿童及青少年癌症造成了1150万年的健康生命损失。作为参照，同一年疟疾造成的损失为3700万年，结核病造成的损失为760万年。儿童及青少年癌症负担在所有类别癌症负担中排名第六。

研究还发现国家之间儿童及青少年癌症负担呈现“惊人的不平衡”。2017年，高和中高水平社会人口学指数国家，新增儿童及青少年癌症病例造成的健康生命损失约为200万年，在中低和低水平国家新增这类病例造成的健康生命损失却多达700万年。社会人口学指数是根据国家人均收入水平、平均受教育程度、生育率等综合衡量国家发展水平的指标，其数值高低代表着国家发展水平。

领导该研究的圣祖德儿童研究医院的莉萨·福斯博士认为，这项研究有助于让政策制定者决定如何以最有效方式使用有限资源，并确定影响重大的癌症控制规划决策。

(责编：郝孟佳、熊旭)