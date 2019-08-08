原标题：重庆启动职业技能提升行动

本报重庆8月7日电（中国青年报·中国青年网记者 田文生）8月6日，重庆市人力资源和社会保障局副局长谢辛宣布，重庆启动职业技能提升行动（2019~2021年）。

据悉，重庆市政府已筹集近30亿元用于技能提升行动，3年将开展职业技能培训150万人次，其中2019年培训40万人次。力争到2021年年底，全市技能劳动者占就业人员总量的比例由现在的21%提升到25%左右，高技能人才占技能劳动者的比例由27%提升到30%左右。

重庆将企业职工、农村转移就业劳动者、城乡未继续升学初高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员（含残疾人、服刑人员、强制隔离戒毒人员、戒毒康复人员）等就业重点群体和贫困劳动力、贫困家庭子女作为培训重点，并健全急需紧缺职业和15个新职业的技能培训政策。

重庆将推动职业院校扩大培训规模，支持企业设立职工培训中心，举办或参与举办培训机构。支持企业和院校共建实训中心、实训基地。民办培训机构在政府购买服务等方面与公办同类机构享受同等待遇。

引人注目的是，重庆对贫困家庭子女、贫困劳动力、“两后生”、农村转移就业劳动者、下岗失业人员和转岗职工、退役军人、残疾人开展免费职业技能培训行动，对高校毕业生和企业职工按规定给予职业培训补贴。贫困劳动力、就业困难人员、零就业家庭成员、“两后生”中的农村学员和城市低保家庭学员，在培训期间除了相关补助资金外，还将得到生活费补贴。

符合条件的企业职工参加职业技能培训，按规定给予职业培训补贴或参保职工技能提升补贴。职工参加企业新型学徒制培训的，给予企业每人每年4000元以上的职业培训补贴，由企业自主用于学徒培训工作。

符合条件的劳动者在户籍地、常住地、求职就业地参加培训后取得证书的，按规定给予职业培训补贴，原则上每人每年可享受不超过3次，但同一职业项目同一等级不得重复享受。

对贫困劳动力、去产能失业人员、退役军人等重点群体可开展项目制培训，可先拨付50%的补贴资金。

(责编：何淼、熊旭)