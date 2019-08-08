原标题：调整高学历者补贴：杭州吸引人才再加诚意

生活补贴的标准由原来的“硕士2万元、博士3万元”调整为“本科1万元、硕士3万元、博士5万元”——杭州市人才服务局8月5月发布公告称，根据市委、市政府《关于服务“六大行动”打造人才生态最优城市的意见》，将对现行应届高学历毕业生生活补贴政策作出调整。

今年上半年，杭州放宽落户政策，将门槛降至大专学历，此次，又直接给高学历毕业生以补贴，可见其对人才的重视。这种低门槛和高补贴，势必进一步放大杭州城市吸引力，为城市发展吸引更多人才。

其实，杭州能如此放下架子招纳人才，挺让人意外的。因为在人才流入这方面，杭州在全国范围内都是“强者”。据第三方机构统计，去年杭州人才净流入率、海外高层次人才净流入率和互联网工程师人才净流入率均居全国首位。还有，截止到去年年底，杭州全市人才总量达242万人，累计引进留学人才3.3万人、外籍人才两万人；2018年接收应届毕业生8万多人，创历史新高。

在这样的现实背景下，杭州还愿意加大对人才补贴政策的力度，更显现出这座城市对人才的重视和渴望，可谓诚意满满。而这样的选择，也说明杭州有消化巨量人才的信心和实力。现在的杭州，各种新城、小镇建设如火如荼，随着产业发展对人才需求量确实旺盛，能极大程度削减“引进人才，却无法人尽其才”的现实忧虑。还有，在合适的时机加大人才补贴政策的力度，也有助于倒逼城市配套服务的完善和产业发展的升级，形成良性循环。

有人认为，杭州再降门槛，吸引人才，是为了楼市的活跃，甚至担心此举引发房价进一步上涨。对此，笔者并不能完全赞同，要知道实现人才战略的同时，杭州的楼市调控也再度升级，限房价，也限地价，由此进入“双限时代”。如此情况下，笔者更愿意将杭州此举看成是保持楼市供需平衡和稳定的一种努力和追求。

城市发展的初心是让人生活得越来越好，越来越舒心。只有吸纳人才并滋养人才，城市才能更加开放和包容，希望杭州的人才战略能给其他城市以启示。

(责编：何淼、熊旭)