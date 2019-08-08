原标题：陕西多措并举确保适龄学生“全资助”“零辍学”

“你看，这个画的是什么呀？有没有见过这个动物？”在陕西省平利县特殊学生小贤的家里，“送教上门”的教师正耐心引导。

在平利县，按照“送教上门”要求，承担任务的学校和教师要按照“一人一案”制订个别化教育方案，以“家庭自愿、免费教育”的方式，每月至少送教两次，每次至少完成两个课时的教学辅导任务。同时，学校还把“送教上门”工作纳入教师个人工作量，确保“送教上门”工作持续、有效开展。

在中央扶贫攻坚战全面开展过程中，陕西坚持以多种方式密织控辍保学之网，确保适龄学生“全资助”“零辍学”，其中发挥巨大作用的就是一线教师。

参加工作5年来，泾阳县云阳镇中学教师熊倩一直兼任班主任，“绝不让学生辍学”是她的承诺，也是她对自己工作的基本要求。

每学期初，熊倩都会建立学生家庭联系卡，详细记录学生的家庭住址、通信方式。在她所带的班级中，坚持每天一考勤，执行严格的学生请假制度，“这样能及时、准确地解决学生逃课问题，一旦发现异常状况立即和家长沟通，避免了学生因厌学误课过多而辍学”。

熊倩班里的学生王明（化名）经常上网，成绩退步很大。一次，他连续两天请假，后来又半天无故旷课。熊倩给家长打电话也无人接听。几经周折，熊老师终于在镇上的网吧找到了他。熊倩找到王明父母沟通，说服他们共同做工作。不久，王明的成绩有所进步。这样的家校桥梁缩短了学校、学生和家长的距离，为控辍保学扫清了许多障碍。

在陕西，特殊学生群体一直是控辍保学的重点对象。在对重度残疾孩子“送教上门”的过程中，宁强县不仅要求教师必须有详实的教案，还要经教导处审核才能实施。每次送教，还要培训学生家长学习教学、康复技巧，以发挥家庭教育的主体作用，保证学生学有所进，康复有成效。

截至目前，陕西各市（县、区）学校都已成立“送教小分队”，各地也都积累了大量行之有效的经验。

任小鹏 中国青年报·中国青年网记者 孙海华

(责编：何淼、熊旭)