原标题：探索两岸青年融合发展新路

第七届海峡青年节·海峡两岸百名博（硕）士研究生福州社会实践活动

第三届两岸大学生领袖营学生参观鼓岭

2019年海峡青年（福州）峰会8月7日在福州举行

3月15日，第七届海峡青年节系列活动之两岸青年共植“海峡青年林”活动在海峡青年交流营地举行，两岸青年揭碑并合影

以“追梦·筑梦·圆梦”为主题的第七届海峡青年节集中活动于8月5日至9日在福建福州举行。

本届海峡青年节由中华全国青年联合会、福建省青年联合会、福州市人民政府共同主办，共14家两岸合作单位。与往届相比，今年活动重点在探索两岸青年融合发展新路上下功夫，力求深度，打造两岸青年交往、交流、交心、交融的重要平台，助力福州率先成为中国台湾青年登陆第一家园。

招募范围更广：覆盖台湾地区22个县市

今年将有近3000名两岸青年参会，其中台湾青年近1500名，数量创新高，首次来大陆的台湾青年占半数以上。

邀请对象主要面向台湾在校大学生和各行各业青年，重点邀请青年精英、青年企业家、青年团体负责人。台湾地区22个县市都有青年参与活动。

活动领域更宽：新增14项活动

本届海青节依然分集中活动和全年系列活动两个阶段，共举办34项活动。其中，8月5日至9日举办14项集中活动，3月至12月举办20项系列活动。

今年主办方新增项目14项，超过全年项目总数的三分之一。活动涵盖就业创业、实习实践、文化艺术、数字网络、社工公益、气象环保、教育体育、乡建乡创、少数民族等领域。

活动主题更深：三大板块精彩纷呈

14项集中活动分为“两岸青年追梦说”“两岸青年筑梦行”“两岸青年圆梦汇”三大板块。

其中，“两岸青年追梦说”板块，将举办海峡青年（福州）峰会、海峡气象青年汇、中华文化与两岸文创产业融合发展论坛等3项活动；“两岸青年筑梦行”板块，将举办两岸青年“携手·同心”联欢晚会、2019两岸青年原创音乐交流季、榕台青年48小时诗书画快闪活动、“家园寻梦”两岸青年营地户外活动、两岸青年走进有福之州等5项活动；“两岸青年圆梦汇”板块，将举办第三届两岸大学生领袖营、第三届“海青杯”两岸青少年棒球邀请赛、海峡两岸青少年校园音乐交流周、2019两岸青年“第一家园”电竞赛、“爱在第一家园”两岸青年情圆巴士联谊交友及集体婚礼活动、“海青杯”两岸青年服饰设计创业大赛等6项活动。

文化纽带更牢：文化活动看点多

今年海青节新增项目突出文化传承，特别新增中华文化与两岸文创产业融合发展论坛，通过打造两岸国学交流和文化创意融合的平台，增强台湾青年的归属感。

新增的两岸青年情圆巴士联谊交友及集体婚礼活动，将组织两岸新人举办集体婚礼，体验中华传统婚俗文化，并举办海峡两岸婚姻及家风家德传承展，展示两岸融合发展成果。

交流分享更多：多形式倾听青年声音

本次活动立足台湾青年特点和需求，活动形式更多元、接地气，让台湾青年在轻松氛围中多交流、多分享。

在两岸大学生领袖营活动中，将开展两岸大学生领袖共建第一家园论坛、台湾青年调查问卷等新活动。海峡两岸百名博（硕）士研究生福州社会实践活动、台湾社工系大学生福州实践活动等项目，也增设了实践成果交流会、体会感受分享会等。

融合发展更新：活动设计与福州发展相结合

今年活动设计与福州产业经济发展相结合，助力“数字福州”“海上福州”“平台福州”建设。

两岸青年服饰设计创业大赛等活动，将搭建两岸数字、文创、服装、婚庆等产业对接合作平台。两岸大学生领袖营活动，将融入乡村振兴、“三个福州”建设、古厝保护修复等福州市重点领域工作。在海峡气象青年汇活动上，福州将与马祖建立气象服务合作交流机制，服务榕马通水、通气、通电、通桥。

实效成果更大：搭建三大平台落实同等待遇

第七届海青节将着力搭建大陆惠及台青政策及实施成果展示平台、台湾青年登陆实习就业创业实践平台、中华文化助力两岸青年心灵契合体验平台等3个平台，既落实同等待遇，又探索促进两岸青年心灵契合的有效途径。

“立足台胞台企台青的实际需求，今年活动中将继续出台一批惠台政策。”海青节组委会相关负责人说，如福州市行政服务中心、市民服务中心台胞（台企）办理业务专门窗口将正式启用。

集中活动期间，海峡青年交流营地还设立台湾青年来榕就业创业服务站，提供台湾青年实习就业创业政策、岗位咨询服务。

(责编：何淼、熊旭)