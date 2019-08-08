原标题：52.0%受访者经常对父母报喜不报忧

漫画：付业兴

生活中，父母和成年子女之间常常向对方隐瞒自己的难处，本来是不希望对方担心自己，有时却对亲子关系造成一些影响。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2008名受访者进行的一项调查中，52.0%的受访者坦言自己和父母之间经常报喜不报忧，43.6%的受访者和父母之间偶尔这样。

受访者中，00后占2.8%，90后占35.4%，80后占45.2%，70后占12.5%，60后占3.4%。

受访者和父母之间常在工作、财务和健康方面报喜不报忧

95后韦珍（化名）本科和硕士都是在国外读的。在国外生活的7年，她对家人一直是报喜不报忧。“我算是一个懂事、能干的人，遇到问题一般都自己想解决办法。我妈妈比较敏感，我担心如果跟她说了自己的烦恼，她会多想，因为担心我而睡不着觉”。

何星（化名）的老家在湖南，从读大学开始，她就离开了家人到外地，大学毕业后又在英国读了一年书，现在在上海一家金融公司工作。何星一直都尽可能给父母创造机会，让他们了解和参与自己的生活。“不管是好消息还是一些坏的事情，我都会跟他们说，也让他们知道我有能力去克服困难”。

虽然何星会告诉父母自己的烦恼，但她觉得父母对自己并不“坦诚”。“我在国外读研时，正好家里在换房，搬家、装修前前后后折腾了小半年，都弄完了，家人才跟我说，怕告诉我会让我分心，影响学习。”何星说，她希望能知道家里的情况，希望父母相信她有余力关心家人。

调查中，52.0%的受访者坦言自己和父母之间经常会报喜不报忧，43.6%的受访者和父母偶尔这样，仅4.4%的受访者和父母从来都不这样。

“我上大学时，我妈妈做甲状腺手术，直到出院后才让我知道。”在河北工作的白芳（化名）是个90后，她觉得家里人经常对自己隐瞒一些事情，“家人这样做，是不想让我担心，想给我一个更好的学习和工作环境。”

在深圳工作的伊伊（化名）会根据具体情况决定是否告诉家人自己遇到的困难。“遇到一些人际关系上的困惑，我会跟家里人说，他们能提供建设性意见，也会觉得自己是被需要的。但工作上的问题，比如要不要跳槽、换了工作但不理想这种事，我就不会告诉家里人。因为他们非但帮不上忙，还可能非常担心，甚至会劝我别在外面工作了，赶紧回家”。

调查显示，39.2%的受访者表示自己对父母报喜不报忧的情况多一些，26.1%的受访者表示父母对自己报喜不报忧的情况多一些，31.0%的受访者表示差不多。

受访者和父母之间最常在工作（59.0%）、财务状况（56.3%）和健康状况（56.0%）等方面报喜不报忧。

“父母和孩子之间报喜不报忧，确实是一种常见的现象，但是不同家庭之间也有差异，有的家庭这种情况比较突出。” 中国科学院心理研究所教授陈祉妍分析，父母向孩子隐瞒家里的一些困难，可能是不希望给孩子压力，他们把孩子想得比较脆弱，把隐瞒坏消息当作一种爱和保护的方式。父母的这种行为对孩子可能会形成一种示范，导致孩子也这么做。

父母和孩子之间报喜不报忧，61.7%受访者归因于不希望对方担心

白芳会避免让自己的坏情绪影响家人而报喜不报忧。“随着年龄增长，我在父母面前越来越倾向于隐藏不良情绪，遇到不开心的事情，尽可能自己解决”。

为什么有的人和父母之间会报喜不报忧？调查中，61.7%的受访者归因于不希望对方为自己担心，51.2%的受访者归因于希望给对方更多的安全感和舒适感，50.3%的受访者觉得自己可以解决，不需要告诉对方。

“有的父母会觉得，告诉孩子自己的难处没什么用，还会引起孩子的不安。但真实的情况是，孩子有时也要面对困难、挫折。父母应该让孩子了解一些事实，同时给予孩子足够的支持和引导。” 陈祉妍认为，父母需要根据孩子的年龄、承受能力来决定具体做法，让孩子了解家里的困难、产生困难的原因，也了解父母是如何应对的。

对于孩子向父母报喜不报忧的现象，陈祉妍分析，有的孩子会觉得，把自己的困难告诉父母会增加他们的焦虑，父母如果反应激烈，反过来增加自己的压力。她建议，父母在孩子讲述困难时，多倾听，适当地给予一些帮助和抚慰，这样孩子未来谈自己困难的可能性也会更高。“如果父母年老，孩子要考虑到父母的承受能力，告诉他们一部分事实，同时讲一讲自己的解决方式，让父母放心。”

陈祉妍不赞成父母和孩子之间一味地报喜不报忧，“即便不能真正地代替对方解决问题，朋友、亲人之间的相互帮助、情感上的相互支持，对我们的情绪疏导、心理健康和亲密关系的建设，都是很重要的”。

(责编：何淼、熊旭)